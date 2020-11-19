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У вас тоже нет ума как у них?

У вас тоже нет ума как у них? (1 фото)

Автор:
19 ноября 2020 16:04
Метки: деменция   малышева   телевидение   устрицы   
1229
1
Итак, очередная прекрасная новость от наших замечательных однопланетников и однопланетниц. Знаете, иногда я совершенно не могу понять, каким именно образом устроен мозг у моих соседей, коллег, знакомых, товарищей и просто людей, живущих со мной на одной улице. В одном городе, в конце концов.
Кажется, что вроде в твоем окружении тупиц нет, но полезешь в новости, так тупица на тупице и тупицей погоняет.

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Метки: деменция   малышева   телевидение   устрицы   
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37  комментариев
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1k
Vladimir Taranovich 3 часа назад
человеков можно разводить бесконечно. Особенно, если хорошенько напугать сначала
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−21
Николай 6 минут назад
Ничего плохого не будет, если люди начнут пить гранатовый сок и есть черноплодную рябину.

Пусть хоть когда-то себе это позволят))
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3k
Мих 10 минут назад
Если в нос капать спирт, то вирусу в носу тоже хана настает.
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8k
Максим Полчаса назад
Я то думал какого йуха бабки дагестанским "гранатовым" соком затариваются) Вон оно что)
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2k
Hallo FreeSpace Полчаса назад
Ну как говорится , "Должны же мы с этого что-то поиметь ?" ... А люди - идиоты ... да
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2k
Alex König 41 минуту назад
БЛЯ, хотел написать, какие все тупые и наивные, но некогда. побегу в магаз за гранатами и рябиной
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4k
Ya 50 минут назад
Когда я первый раз прочел фразу-"Выяснилось, что сок черноплодной рябины может подавить ковид в организме человека на 96,98%, причем всего за 5 минут." Я сразу не побежал покупать, стал ждать инструкции и пока сам думал как (Ещё насторожила цифра 96,98%). Нужно залить по литру в нос, глаза, в жопу или принять ванну на 5 минут, и при какой температуре? Интернет практически 99% людей сделал тупыми придурками.
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4k
Ya 38 минут назад

У вас тоже нет ума как у них?
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13k
Генка 57 минут назад
Да ладно, был давеча на Кубе, так раз в неделю приезжал самолет с русскими туритами. В КАЖДОМ самолете находился народ который тупо не носит маски и не верит в коронавирус. Рассказываешь им, что вот в прошлом самолете выявили 15 человек с вирусом по приземлению (кубинцы тест проводят у всех в аэропорту) и в больничку увезли. В ответ сышишь - "Как увезли? Разве короновирус не выдумка запада и не заговор правительств?"...

Взрослые люди, а рассуждают как дети.

Кстати туристы с Канады все протоколы соблюдали неукоснительно. Там где надо в масках ходить - так и ходили.
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1k
ddp Генка 11 минут назад
Из Москвы до кубы лететь 10-12 часов. Все это время сидеть в маске конечно можно, но выдержит не каждый. Стандартная маска подлежит замене каждые 2 часа. Т.е. за время полета в любом случае ты будешь без маски 5 раз. К этому добавляем время приема пищи. Плюс пограничный контроль.
Дальше из личного: на работе есть 2 человека. Один в первую волну сидел честно дома, даже в магазин не ходил, еду заказывал - переболел. Второй сидит в отдельном кабинете, маску и перчатки даже когда один не снимал, в общественном транспорте не ездил - переболел.
Мы семьёй в августе гостили у родителей. На следующий день после нашего отъезда у обоих температура и положительный тест. Никто из нас при этом не заболел.
Я все это к тому что маска, даже если ее все носят, ни от чего особо не защищает и уж точно ничего не гарантирует. И, собственно, далеко не факт что ношение маски помогает больше чем гранатовый сок.
Если бы маска реально помогала, второй волны бы вообще не было.
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19k
Батончик с маком Час назад
продам антиковидные носки б/у. вирусы в ужасе разбегаются и подыхают в страшных судорогах
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7k
Шурум-бурум 2 часа назад
для поддержания иммунитета нужны "зож, пп и офп"
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61k
Максим 2 часа назад
говорят хорошо помогает голову в микроволновку на 30 сек. Коронавирус это убивает полностью.
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2k
Алексей Максим 50 минут назад
Отдельно от туловища?
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61k
Максим Алексей 12 минут назад
ну почему же
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20k
Vazari 2 часа назад
Я переболел ковидом в октябре. Перенес очень легко, если бы не потеря нюха, даже не догадался бы. А пишу тут потому, что уже два года по утрам пью чай с имбирем. Просто режу 1см на ломтики и завариваю в чашке , вместе с обычным чаем. Без каких-либо целей, мне просто нравится вкус....
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3k
Андрей Vazari 55 минут назад
я бухаю как конь, каждый день минимум литр пива, в пятницу-субботу - виски, внезапно сдал кровь а там - антитела, а я даже не болел в этом году!
Ни начто не намекаю, но.....
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13k
Генка Vazari 52 минуты назад
У меня знакомый-бухарик переболел короновирусом в апреле. 2 дня температура +38, потеря вкуса на неделю и все. Кроме водки никакого чая не пьет и имбирей не ест. Наверное водка лучше имбиря помогает :)
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77
worldstreetmusic 2 часа назад
Не знаю насчёт граната но я победил не так)))

С начала пандемии по полстакана перемолотых в блендере ягодок.

В итоге я всё таки переболел неизвестно чем, то ли ковидлой то ли просто гриппом.
Первые 2 дня температура 38-39 и встать с кровати не можешь , нету просто сил, остальные 10 дней 35-36 но слабости не было.

По итогу этой чудо ягодой просто укрепил иммунитет. А мог и кони двинуть.
Не знаю насчёт граната но я победил не так))) С начала пандемии по полстакана перемолотых в блендере ягодок. В итоге я всё таки переболел неизвестно чем, то ли ковидлой то ли просто гриппом. Первые 2 дня температура 38-39 и встать с кровати не можешь , нету просто сил, остальные 10 дней 35-36 но слабости не было. По итогу этой чудо ягодой просто укрепил иммунитет. А мог и кони двинуть.
Не знаю насчёт граната но я победил не так))) С начала пандемии по полстакана перемолотых в блендере ягодок. В итоге я всё таки переболел неизвестно чем, то ли ковидлой то ли просто гриппом. Первые 2 дня температура 38-39 и встать с кровати не можешь , нету просто сил, остальные 10 дней 35-36 но слабости не было. По итогу этой чудо ягодой просто укрепил иммунитет. А мог и кони двинуть.
Не знаю насчёт граната но я победил не так))) С начала пандемии по полстакана перемолотых в блендере ягодок. В итоге я всё таки переболел неизвестно чем, то ли ковидлой то ли просто гриппом. Первые 2 дня температура 38-39 и встать с кровати не можешь , нету просто сил, остальные 10 дней 35-36 но слабости не было. По итогу этой чудо ягодой просто укрепил иммунитет. А мог и кони двинуть.
Не знаю насчёт граната но я победил не так))) С начала пандемии по полстакана перемолотых в блендере ягодок. В итоге я всё таки переболел неизвестно чем, то ли ковидлой то ли просто гриппом. Первые 2 дня температура 38-39 и встать с кровати не можешь , нету просто сил, остальные 10 дней 35-36 но слабости не было. По итогу этой чудо ягодой просто укрепил иммунитет. А мог и кони двинуть.
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61k
Максим worldstreetmusic 2 часа назад
Ты ещё не победил.. Просто Коронавирус пока ещё на войну не пришел))
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13k
Генка worldstreetmusic 54 минуты назад
У меня знакомый-бухарик 55 лет, переболел короновирусом легко. 2 дня температура +38, потеря вкуса на неделю и все. Ни каких облепих кроме водки не пьет, спортом не занимается.
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77
worldstreetmusic Генка Полчаса назад
Может быть, очень да же может быть.

Как то читал на одном форуме что в тюрьме( раньше) чаще всего болели туберкулёзом и прочим спортсмены и просто ЗОЖники.
А дряхлых зеков без зубов зараза обходила стороной.
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10k
Сибирячка 2 часа назад
Уже сколько высмеивали ЖОЗ и теледокториц и докторов, и прочих гуру, а народ как велся так и ведется. Вот сегодня какой то с азиатской внешностью учил как избавится от рака при помощи очищения кармы и после прослушивания его наговора. И масса + лайков
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11k
робт Сибирячка 2 часа назад
ну епт, сам джобс так лечился
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77
worldstreetmusic Сибирячка 2 часа назад
А при чём тут тележрицы и теледоктора??

Это же просто обыкновенные витамины только в естественной упаковке так сказать.
Бес побочных эффектов.
Хотите красивые блестящие волосы? Хотите посвежевшую кожу лица и не только.

Просто ешьте эти ягоды просто один месяц.

........."Ценное лекарственное и декоративное растение. В качестве целебного растения облепиха использовалась с древних времён. Упоминания об облепихе можно встретить в трудах древнегреческих учёных и писателей.

Название: латинизированная форма греческого названия растения hippophaë происходит от hippos лошадь и phaos блеск: считалось, что лошади, выкормленные листьями облепихи, имели особо блестящую шкуру;

Плоды съедобные, используются для получения соков, компотов, вин, облепихового масла. Это масло находит широкое применение в медицине и косметологии, входит в состав лосьонов, мазей, лекарственных препаратов"......
А при чём тут тележрицы и теледоктора?? Это же просто обыкновенные витамины только в естественной упаковке так сказать. Бес побочных эффектов. Хотите красивые блестящие волосы? Хотите посвежевшую кожу лица и не только. Просто ешьте эти ягоды просто один месяц. ........."Ценное лекарственное и декоративное растение. В качестве целебного растения облепиха использовалась с древних времён. Упоминания об облепихе можно встретить в трудах древнегреческих учёных и писателей. Название: латинизированная форма греческого названия растения hippophaë происходит от hippos лошадь и phaos блеск: считалось, что лошади, выкормленные листьями облепихи, имели особо блестящую шкуру; Плоды съедобные, используются для получения соков, компотов, вин, облепихового масла. Это масло находит широкое применение в медицине и косметологии, входит в состав лосьонов, мазей, лекарственных препаратов"......
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10k
Сибирячка worldstreetmusic 14 минут назад
А, я вот думаю, что то тут не так. У нас все овраги и буераки в облепихи и прочих исключительно лечебных плодах и ягодах. а вот даже до 100 лет никто н доживает и в больнице всегда масса народа. Явно кто то тут врет.
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17k
ПаганецЪ 2 часа назад
Ну, значиццо, мне ковидла не страшна. Для меня литр зелёного чая в день - это минимальная норма. )))
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66k
Фома 2 часа назад
"Тренд ноября – скупать антибиотики, без разбора..." (ц) , это как их без разбора скупать могут?, если они сейчас по рецепту выдаются, да и при вирусном заболевании они бесполезны.
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10k
Сибирячка Фома 2 часа назад
первый раз слышу, что по рецепту.
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849
Александр Куканов 2 часа назад
Не пьянства ради, а для корона-профилактики!

Не пьянства ради, а для корона-профилактики!
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9k
Serg2001 2 часа назад
"Пока живут на свете дураки..." (с)
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7k
Prostovopros 2 часа назад
всё чётко и по делу написано. Один из аспектов капитализма - одурманивание нации, чтобы покупали то, что нужно продать олигархам и просто буржуям. всё ради прибыли. А вот сегодня новый рекорд по коронавирусу - 23 000 за день. Спасали туристическую отрасль и прежде всего Турции. Получите и распишитесь, как говорится.
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61k
Максим Prostovopros 2 часа назад
простите кто спасал? может и на шашлыки всех под автоматами гнали? Народ ныл хотим отдыхать, государство открыло, но предупредило, там жопа, особенно в Турции.. Но нет, упоротые нищеброды едут, а потом ноют но уже в другую сторону.
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7k
Владимир 2 часа назад
>> в организме человека на 96,98%, причем всего за 5 минут

На самом деле - вина журналюг. Об уменьшении активности вируса в организме в статье речи не идет. Они испытывали прямое воздействие сока на вирионы, что вполне возможно из-за измененного рН и не только.
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11k
Алекс 2 часа назад
Что там еще залежалось в магазине? Вареная свекла? О! Отличнейшее средство от ковида!
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