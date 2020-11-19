У вас тоже нет ума как у них?

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Как будто мы все – жители потемкинских деревень и буквально тонем в болоте невежества, в этих сносных, смирных днях, когда из развлечений только пельмени и телек, в котором Малышева рассказывает старикам, как устрицы спасают от деменции.В самом начале пандемии людям кто-то сказал, что от коронавируса отлично помогает лимон и имбирь. Тогда народ ринулся сметать несчастный имбирь (и непонятно потом, что с ним сделать). Продавцы быстро поняли, что нужно действовать и подняли стоимость несчастного продукта в 18676869 раз. Не, ну, а че? Берут же. Тогда как на самом деле, конечно, ни тот, ни другой никаким образом не влияли на дальнейшее развитие ситуации, но гражданам же нашим не понять...Ажиотаж спал, но на его место пришел новый бред. Тренд ноября – скупать антибиотики, без разбора и всякие там бады, а впереди у нас новый дефицит, кстати, так что садимся поудобнее: ученые Института молекулярной вирусологии медцентра Университета Ульма заявили, что черноплодная рябина и гранатовый сок способны подавить активность коронавируса на 96,98%, а зеленый чай - на 80%.Выяснилось, что сок черноплодной рябины может подавить SARS-СoV-2 в организме человека на 96,98%, причем всего за 5 минут. Такое же воздействие, по словам специалистов, оказывает и гранатовый сок.Потрясающе, правда? Весь мир целый год ломал голову над тем, как же избавиться от пресловутой заразы, а оказалось, что лекарство-то, вот оно, рядом. Лежит себе на полке. Пять минут и ты здоров как лань.Ребяяят, ну, вы серьезно?Это же так смешно и нелепо. Ученые теперь советуют людям промывать нос чаем и гранатом, а те, я уверена, уже готовы к этому и торопятся скупить в магазинах последние гранаты, чтобы капать их себе в рот пока хворь не отступит….Вы тоже победила уже или как?