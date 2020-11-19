У вас тоже нет ума как у них?

Итак, очередная прекрасная новость от наших замечательных однопланетников и однопланетниц. Знаете, иногда я совершенно не могу понять, каким именно образом устроен мозг у моих соседей, коллег, знакомых, товарищей и просто людей, живущих со мной на одной улице. В одном городе, в конце концов.
Кажется, что вроде в твоем окружении тупиц нет, но полезешь в новости, так тупица на тупице и тупицей погоняет.
Кажется, что вроде в твоем окружении тупиц нет, но полезешь в новости, так тупица на тупице и тупицей погоняет.
Как будто мы все – жители потемкинских деревень и буквально тонем в болоте невежества, в этих сносных, смирных днях, когда из развлечений только пельмени и телек, в котором Малышева рассказывает старикам, как устрицы спасают от деменции.
В самом начале пандемии людям кто-то сказал, что от коронавируса отлично помогает лимон и имбирь. Тогда народ ринулся сметать несчастный имбирь (и непонятно потом, что с ним сделать). Продавцы быстро поняли, что нужно действовать и подняли стоимость несчастного продукта в 18676869 раз. Не, ну, а че? Берут же. Тогда как на самом деле, конечно, ни тот, ни другой никаким образом не влияли на дальнейшее развитие ситуации, но гражданам же нашим не понять...
Ажиотаж спал, но на его место пришел новый бред. Тренд ноября – скупать антибиотики, без разбора и всякие там бады, а впереди у нас новый дефицит, кстати, так что садимся поудобнее: ученые Института молекулярной вирусологии медцентра Университета Ульма заявили, что черноплодная рябина и гранатовый сок способны подавить активность коронавируса на 96,98%, а зеленый чай - на 80%.
Выяснилось, что сок черноплодной рябины может подавить SARS-СoV-2 в организме человека на 96,98%, причем всего за 5 минут. Такое же воздействие, по словам специалистов, оказывает и гранатовый сок.
Потрясающе, правда? Весь мир целый год ломал голову над тем, как же избавиться от пресловутой заразы, а оказалось, что лекарство-то, вот оно, рядом. Лежит себе на полке. Пять минут и ты здоров как лань.
Ребяяят, ну, вы серьезно?
Это же так смешно и нелепо. Ученые теперь советуют людям промывать нос чаем и гранатом, а те, я уверена, уже готовы к этому и торопятся скупить в магазинах последние гранаты, чтобы капать их себе в рот пока хворь не отступит….
Вы тоже победила уже или как?
В самом начале пандемии людям кто-то сказал, что от коронавируса отлично помогает лимон и имбирь. Тогда народ ринулся сметать несчастный имбирь (и непонятно потом, что с ним сделать). Продавцы быстро поняли, что нужно действовать и подняли стоимость несчастного продукта в 18676869 раз. Не, ну, а че? Берут же. Тогда как на самом деле, конечно, ни тот, ни другой никаким образом не влияли на дальнейшее развитие ситуации, но гражданам же нашим не понять...
×
Ажиотаж спал, но на его место пришел новый бред. Тренд ноября – скупать антибиотики, без разбора и всякие там бады, а впереди у нас новый дефицит, кстати, так что садимся поудобнее: ученые Института молекулярной вирусологии медцентра Университета Ульма заявили, что черноплодная рябина и гранатовый сок способны подавить активность коронавируса на 96,98%, а зеленый чай - на 80%.
Выяснилось, что сок черноплодной рябины может подавить SARS-СoV-2 в организме человека на 96,98%, причем всего за 5 минут. Такое же воздействие, по словам специалистов, оказывает и гранатовый сок.
Потрясающе, правда? Весь мир целый год ломал голову над тем, как же избавиться от пресловутой заразы, а оказалось, что лекарство-то, вот оно, рядом. Лежит себе на полке. Пять минут и ты здоров как лань.
Ребяяят, ну, вы серьезно?
Это же так смешно и нелепо. Ученые теперь советуют людям промывать нос чаем и гранатом, а те, я уверена, уже готовы к этому и торопятся скупить в магазинах последние гранаты, чтобы капать их себе в рот пока хворь не отступит….
Вы тоже победила уже или как?
Источник:
Ссылки по теме:
- "Без перчаток, без маски!": парень снял видео, на котором Малышева нарушает указ Собянина
- Пессимизм ведет к деменции
- Суд признал Бритни Спирс абсолютно здоровой
- "Маразм не за горами": японский тест на определение риска старческой деменции
- Как сейчас выглядят дети из рекламы 90-х
Метки: деменция малышева телевидение устрицы
70
Понравилось70
Новости партнёров
Загрузка...
Пусть хоть когда-то себе это позволят))
Взрослые люди, а рассуждают как дети.
Кстати туристы с Канады все протоколы соблюдали неукоснительно. Там где надо в масках ходить - так и ходили.
Дальше из личного: на работе есть 2 человека. Один в первую волну сидел честно дома, даже в магазин не ходил, еду заказывал - переболел. Второй сидит в отдельном кабинете, маску и перчатки даже когда один не снимал, в общественном транспорте не ездил - переболел.
Мы семьёй в августе гостили у родителей. На следующий день после нашего отъезда у обоих температура и положительный тест. Никто из нас при этом не заболел.
Я все это к тому что маска, даже если ее все носят, ни от чего особо не защищает и уж точно ничего не гарантирует. И, собственно, далеко не факт что ношение маски помогает больше чем гранатовый сок.
Если бы маска реально помогала, второй волны бы вообще не было.
Ни начто не намекаю, но.....
С начала пандемии по полстакана перемолотых в блендере ягодок.
В итоге я всё таки переболел неизвестно чем, то ли ковидлой то ли просто гриппом.
Первые 2 дня температура 38-39 и встать с кровати не можешь , нету просто сил, остальные 10 дней 35-36 но слабости не было.
По итогу этой чудо ягодой просто укрепил иммунитет. А мог и кони двинуть.
Как то читал на одном форуме что в тюрьме( раньше) чаще всего болели туберкулёзом и прочим спортсмены и просто ЗОЖники.
А дряхлых зеков без зубов зараза обходила стороной.
Это же просто обыкновенные витамины только в естественной упаковке так сказать.
Бес побочных эффектов.
Хотите красивые блестящие волосы? Хотите посвежевшую кожу лица и не только.
Просто ешьте эти ягоды просто один месяц.
........."Ценное лекарственное и декоративное растение. В качестве целебного растения облепиха использовалась с древних времён. Упоминания об облепихе можно встретить в трудах древнегреческих учёных и писателей.
Название: латинизированная форма греческого названия растения hippophaë происходит от hippos лошадь и phaos блеск: считалось, что лошади, выкормленные листьями облепихи, имели особо блестящую шкуру;
Плоды съедобные, используются для получения соков, компотов, вин, облепихового масла. Это масло находит широкое применение в медицине и косметологии, входит в состав лосьонов, мазей, лекарственных препаратов"......
На самом деле - вина журналюг. Об уменьшении активности вируса в организме в статье речи не идет. Они испытывали прямое воздействие сока на вирионы, что вполне возможно из-за измененного рН и не только.