Сборная России потерпела разгромное поражение в матче с Сербией и не смогла выйти в лигу А

В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Сербии принимала национальную команду России. Встреча прошла на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия) и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.
На 10-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной Сербии Неманья Радоньич. На 25-й минуте нападающий Лука Йович упрочил преимущество хозяев. На 40-й минуте до разгромного счёт довёл форвард Душан Влахович. В компенсированное время первого тайма нападающий сборной Сербии Йович оформил дубль. Пятый гол на 64-й минуте забил сербский защитник Филип Младенович.
Таким образом, сборная России набрала 8 очков и заняла 2-е место в турнирной таблице группы 3 лиги В. Сербия (6) заняла 3-е место и осталась в лиге В.
Блогер Василий Уткин прокомментировал поражение сборной России в матче Лиги наций УЕФА со сборной Сербии (0:5).
«Не ругайте Черчесова, он что, сын ваш внебрачный?» — написал Уткин на своей странице в «Твиттере».
Таким образом, сборная России набрала 8 очков и заняла 2-е место в турнирной таблице группы 3 лиги В. Сербия (6) заняла 3-е место и осталась в лиге В.
Блогер Василий Уткин прокомментировал поражение сборной России в матче Лиги наций УЕФА со сборной Сербии (0:5).
«Не ругайте Черчесова, он что, сын ваш внебрачный?» — написал Уткин на своей странице в «Твиттере».
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А наши вообще играли? Ну там бегали по полю, пытались поймать мяч? Или в этой игре использовали "снич" Из "квидича"? 5:0!? Это разве не хоккейный счёт! Был голкипер на воротах? Или он всю удачу использовал в2018?
Не знаю чей сын, но мать его многие вспомнили...