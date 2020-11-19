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Сборная России потерпела разгромное поражение в матче с Сербией и не смогла выйти в лигу А

Сборная России потерпела разгромное поражение в матче с Сербией и не смогла выйти в лигу А (1 фото)

Автор:
19 ноября 2020 01:05
Метки: россия   сборная   футбол   
226
1
В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Сербии принимала национальную команду России. Встреча прошла на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия) и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

Источник:

Метки: россия   сборная   футбол   
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17  комментариев
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4k
Fishki_surfer 4 часа назад
Зря Дзюбу убрали - это же самая быстрая рука на Диком Западе.
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913
Лёха 17 минут назад

Сборная России потерпела разгромное поражение в матче с Сербией и не смогла выйти в лигу А
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−5
вася пупкин 45 минут назад
А потому что это тупо слепой бизнес. На поле кто у нас? Сынки звезд бизнесменов блат итд... нет спортсменов профи. Дзюба наяривает. Да и не факт что с ним мы бы там что то изменили. Наш футбол это к.а.л. неужели у нас на 140 миллионов человек нет своего роналду или месси итд. Да просто им не дают возможность показать себя и это фак....т
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29k
Azesh Час назад
чет не везет нам с сербами да хорватами. Как лет десять назад нас же сербы обломали с чемпионатом? Не помню уже, кто помнит?
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29k
Azesh Час назад
а вообще плевать, за прошлый чемпионат я отпустил пацанам все грехи на 100 лет вперед, могут вообще не бегать.
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1k
флоМастер 2 часа назад
Результат - когда перестали проплачивать матчи сборной=)))
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918
akurys 2 часа назад
При таких зарплатах, нах им еще и по полю бегать?!
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4k
игорь1980 2 часа назад
Теперь пусть ПОДЗЮБЯТ,
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877
Ясный Пень 2 часа назад
Одним словом : ДЗЮБАИСТЫ
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8k
владимир 3 часа назад
Не смотрел но осуждаю!
А наши вообще играли? Ну там бегали по полю, пытались поймать мяч? Или в этой игре использовали "снич" Из "квидича"? 5:0!? Это разве не хоккейный счёт! Был голкипер на воротах? Или он всю удачу использовал в2018?
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19k
Юрьевич 3 часа назад
«Не ругайте Черчесова, он что, сын ваш внебрачный?» написал Уткин на своей странице в «Твиттере».
Не знаю чей сын, но мать его многие вспомнили...
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70
Buba_kastorkin 3 часа назад
Всё?чудеса 2018 закончились?сборная россии стала сборной россии....
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553
ah3007 3 часа назад
У Сербов мяч не той системы
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7k
Alex Djeff 4 часа назад
Когда старый телевизор надоел.
Когда старый телевизор надоел.
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51k
Серый 4 часа назад
Матч в поддержку Дзюбы походу.
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26k
Игорь 4 часа назад
Ну надо же как неожиданно-то?
Ну надо же как неожиданно-то?
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