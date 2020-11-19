Сборная России потерпела разгромное поражение в матче с Сербией и не смогла выйти в лигу А

На 10-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной Сербии Неманья Радоньич. На 25-й минуте нападающий Лука Йович упрочил преимущество хозяев. На 40-й минуте до разгромного счёт довёл форвард Душан Влахович. В компенсированное время первого тайма нападающий сборной Сербии Йович оформил дубль. Пятый гол на 64-й минуте забил сербский защитник Филип Младенович.



Таким образом, сборная России набрала 8 очков и заняла 2-е место в турнирной таблице группы 3 лиги В. Сербия (6) заняла 3-е место и осталась в лиге В.



Блогер Василий Уткин прокомментировал поражение сборной России в матче Лиги наций УЕФА со сборной Сербии (0:5).



«Не ругайте Черчесова, он что, сын ваш внебрачный?» — написал Уткин на своей странице в «Твиттере».