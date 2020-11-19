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На приёме у гинеколога: смешные ситуации из практики

На приёме у гинеколога: смешные ситуации из практики (15 фото)

Автор:
19 ноября 2020 13:09
Сообщество : Юмор
Метки: врач   гинеколог   гинекология   доктор   подборка   прикол   
1789
15

Надеюсь, что некоторые ситуации выдуманы.

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Метки: врач   гинеколог   гинекология   доктор   подборка   прикол   
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10k
Юрий Николаевич Полчаса назад
Бабка в поликлинике. Останавливает мужчину в белом халате.
Б:-Милок. Где у вас тут глазнюк?
М:-У нас, бабушка, он называется окулист. Он в 5 кабинете.
Б:-А зубнюк где?
М:-Это стоматолог. Он в 7.
Б:-А ты то кем будешь?
М:-Если по твоему то пи&дюк. А по нашему гинеколог.
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51k
Серый 5 минут назад
Новосибирск, зима, -35. Гинекологическое отделение больницы. Стайка студентов с завом. Осматривают, вопросы, ответы. Одому студенту предложили определить, так сказать, на ощупь. Он повинуется. Зав его спрашивает: -Ну и что там обнаружили? Студент: -Теплооо..
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6k
Sterling Malory Archer 17 минут назад
Верю про узнать. Был похожый случай в детсве, только с участием массажистки и спины. В санаторий назначили массаж спины, после пары сеансов запустил брата. Не узнала, так как были похожы. Но! Узнала по спине. Мол у неё такой спины не было )
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5k
Dima Полчаса назад
Возвратилась супружеская пара после отпуска в тропических широтах домой.
В первую ночь после отпуска муж залазит на жену, а она ему:
- Слышь, Вась, у меня чегой-то ТАМ чешется, зудит. Не посмотришь?..
- Да легко. Раздвигай.
Посмотрел:
- Да у тебя там _КРАБ_, Мань!!!
- Не может быть?...
- Да точно!!!!
- Вась, че делать-то будем???
- Завтра к доктору пойдем! Вместе!
Назавтра пришли к гинекологу. Муж за дверью остался. Ждет.
Доктор жене:
- Слушаю... раздевайтесь...
- Доктор, у меня ТАМ что-то случилось - посмотрите.
Посмотрел:
- Милочка, да у вас же ТАМ _КРАБ_!!!!
- Вот и муж говорит - видел... А что же делать???
- Да есть один способ...- говорит доктор,- муж у вас где?
- За дверью.
- Пусть войдет.
Входит муж и доктор ему объясняет:
- Все очень просто. Вводите свой член, КРАБ хватает его
и вы его (краба) вытаскиваете. ВСЕ!
Муж с женой переглянулись испуганно и муж, также испуганно:
- Доктор, вы опытный врач, может, вы сами попробуете!? Мы согласны!!!
Жена оживленно закивала. А доктор: "Делать нечего,- думает,- клятву
Гиппократа давал - придется помочь!":
- Ладно, давайте!
Жена приготовилась.
Доктор ввел. Высунул. Ничего. Никакого КРАБА.
Опять ввел. Высунул. Ничего.
Еще раз ввел. Высунул. Никакого КРАБА. И тут доктор начинает
просто жестоко трахать женщину. Муж:
- Доктор, вы что?.....
- ДА Я УБЬЮ ЕГО НА ХЕР!!!!!!!!!!
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18k
BillyBonzz 52 минуты назад
Ссылка youtu.be
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