На приёме у гинеколога: смешные ситуации из практики

Надеюсь, что некоторые ситуации выдуманы.
Неожиданное совпадение
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Б:-Милок. Где у вас тут глазнюк?
М:-У нас, бабушка, он называется окулист. Он в 5 кабинете.
Б:-А зубнюк где?
М:-Это стоматолог. Он в 7.
Б:-А ты то кем будешь?
М:-Если по твоему то пи&дюк. А по нашему гинеколог.
В первую ночь после отпуска муж залазит на жену, а она ему:
- Слышь, Вась, у меня чегой-то ТАМ чешется, зудит. Не посмотришь?..
- Да легко. Раздвигай.
Посмотрел:
- Да у тебя там _КРАБ_, Мань!!!
- Не может быть?...
- Да точно!!!!
- Вась, че делать-то будем???
- Завтра к доктору пойдем! Вместе!
Назавтра пришли к гинекологу. Муж за дверью остался. Ждет.
Доктор жене:
- Слушаю... раздевайтесь...
- Доктор, у меня ТАМ что-то случилось - посмотрите.
Посмотрел:
- Милочка, да у вас же ТАМ _КРАБ_!!!!
- Вот и муж говорит - видел... А что же делать???
- Да есть один способ...- говорит доктор,- муж у вас где?
- За дверью.
- Пусть войдет.
Входит муж и доктор ему объясняет:
- Все очень просто. Вводите свой член, КРАБ хватает его
и вы его (краба) вытаскиваете. ВСЕ!
Муж с женой переглянулись испуганно и муж, также испуганно:
- Доктор, вы опытный врач, может, вы сами попробуете!? Мы согласны!!!
Жена оживленно закивала. А доктор: "Делать нечего,- думает,- клятву
Гиппократа давал - придется помочь!":
- Ладно, давайте!
Жена приготовилась.
Доктор ввел. Высунул. Ничего. Никакого КРАБА.
Опять ввел. Высунул. Ничего.
Еще раз ввел. Высунул. Никакого КРАБА. И тут доктор начинает
просто жестоко трахать женщину. Муж:
- Доктор, вы что?.....
- ДА Я УБЬЮ ЕГО НА ХЕР!!!!!!!!!!