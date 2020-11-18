Зиновий Гердт. Байки и анекдоты

Однажды Зиновий Ефимович Гердт выпил в гостях. За руль машины естественно села трезвая жена. Причем машина была не простая, а японская с правым рулем. Это сейчас их полно, а тогда это была чуть не первая в Москве, их толком еще и гаишники не видали.

И вот их почему-то останавливает гаишник. Видимо, ему понравилась траектория движения машины. Останавливает и столбенеет, потому что за рулем сидит Зяма, но руля нет!

И Зяма, видя это дикое изумление, со своей вкуснейшей коньячной интонацией говорит чистую правду:

-Да это херня. Когда я выпью, я всегда отдаю руль жене...