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Зиновий Гердт. Байки и анекдоты

Зиновий Гердт. Байки и анекдоты (10 фото)

Автор:
18 ноября 2020 11:54
Метки: актер   байки   интересно   
1434
10

Необыкновенный человек, Зиновий Ефимович Гердт оставил в памяти людей, знавших его, множество историй. Читая их воспоминания, понимаешь, что число этих историй бесконечно. Иногда эти истории грустные, иногда смешные, а иногда и грустные, и смешные одновременно. В этом весь Гердт, ведь как говорилось в рассказе любимого им Бабеля, «У всякого глупца хватает причин для уныния, и только мудрец разрывает смехом завесу бытия».

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Метки: актер   байки   интересно   
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14  комментариев
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52
Светлана 6 часов назад
Всю жизнь буду помнить о том, как он втирал на выборах за деграданта-алкаша Ельцина. С таким фанатизмом и с такой безудержной энергией, как-будто последний некое божество а Гердт его особо приближённый адепт. Всегда следует заниматься тем, что ты умеешь и в чём есть одарённость, но ни в коем случае не лесть в те дела, после которых о тебе уже не будет того положительного мнения, которое ты заслужил своим трудом и своими талантами. Как-то так-с.
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30
Анна Анна 5 часов назад
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6k
Alexander Ostrovsky 6 часов назад
"Однажды Евгений Миронов пришел поздравить Гердта с 80-летием." - Если учесть, что 80 лет Гердту исполнилось в 1996-м году, а Миронов умер за 9 лет до этого, неудивительно, что Зиновий Ефимович скончался два месяца спустя.
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3k
magic32 Jānis 3 часа назад
""Однажды Евгений Миронов пришел поздравить Гердта с 80-летием." - Если учесть, что 80 лет Гердту исполнилось в 1996-м году, а Миронов умер за 9 лет до этого, неудивительно, что Зиновий Ефимович скончался два месяца спустя." - это комментарий на который я написал, что автор сего, имел ввиду Андрея Миронова, который умер за 9 лет до 1996 года, а написал евгений, кто такой евгений я не знаю, да мне и пох.. на него, но ты не далеко от автора ушёл, такой же "писатель, а не читатель"
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2k
au3 Alexander Ostrovsky 3 часа назад
https://ru.wikipedia.org/wiki/Миронов,_Евгений_Витальевичhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Миронов,_Евгений_Витальевич

Вы что, совершенно тупые и не можете отличить ЕВГЕНИЯ от АНДРЕЯ (https://ru.wikipedia.org/wiki/Миронов,_Андрей_Александрович)https://ru.wikipedia.org/wiki/Миронов,_Андрей_Александрович), который действительно умер за 9 лет до Гердта?
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4k
Mike Snow au3 2 часа назад
вот и представьте что могут такие дегенераты нарешать...
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26k
a.fey Андрей Вырвихвист 2 часа назад
Евгений Миронов - классный актер. Вы можете сами убедиться, посмотрев сериал "Идиот". Если что, то это по Достоевскому. Был писатель такой.
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1k
Андрей Вырвихвист a.fey 58 минут назад
Не извольте беспокоиться. Советская школа меня достаточно хорошо проинформировала по поводу русской литературной классики. Что же касается ваших современных актёров, то мне они глубоко безразличны. Предпочитаю шлак не детализировать и тем более не анализировать. В достаточно ли ясной и полной мере я высказал своё мнение?
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