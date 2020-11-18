Kaк мoжнo yкpacить кoмнaтy cвoими pyкaми

В этoй cтaтьe мы paccкaжeм, кaк мoжнo yкpacить кoмнaтy cвoими pyкaми c пoмoщью тpидцaти клaccичecкиx и coвpeмeнныx идeй дeкopa. Bы нayчитecь coздaвaть «нeвoзмoжныe» книжныe пoлки, дeлaть кapтины, нe yмeя pиcoвaть, и yзнaeтe, кaк зapaбoтaть нa дeкopaтивнoм pacтeнии 16 000$.
Классические идеи оформления
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Картины
Модульные или панельные картины — главный тренд последних двух лет среди картин. Такую композицию можно заказать у художника, купить в интернете или сделать самостоятельно.
Совет: прежде чем покупать дорогие материалы и сразу пытаться сделать шедевр с первого раза, потренируйтесь в создании картин и рамок на старом постельном белье или дешевых фотообоях.
Сделать картину можно в 5 шагов.
Определите количество, размер и расположение картин в вашей композиции.
Выберите эскиз изображения. Если не умеете рисовать, можно взять готовый материал: купить в текстильном магазине ткань с понравившимся орнаментом или небольшие фотообои.
Соберите рамку. Для каркаса подойдут деревянные бруски 19×19 или 40×40 мм, а для их соединения — металлические уголки или клей для дерева.
Разметьте полотно с учетом захлеста на боковую и заднюю часть рамки.
Наклейте или натяните полотно.
Если нет подходящего инструмента и опыта работы с деревом, в любом строительном гипермаркете вам могут нарезать заготовки для рамок любых размеров с ювелирной точностью. Скорее всего, бесплатно.
String art — картины из ниток. Сделать такую можно за пару часов, даже если вы не умеете ни рисовать, ни шить.
Сделать картину можно в 5 шагов.
Определите количество, размер и расположение картин в вашей композиции.
Выберите эскиз изображения. Если не умеете рисовать, можно взять готовый материал: купить в текстильном магазине ткань с понравившимся орнаментом или небольшие фотообои.
Соберите рамку. Для каркаса подойдут деревянные бруски 19×19 или 40×40 мм, а для их соединения — металлические уголки или клей для дерева.
Разметьте полотно с учетом захлеста на боковую и заднюю часть рамки.
Наклейте или натяните полотно.
Если нет подходящего инструмента и опыта работы с деревом, в любом строительном гипермаркете вам могут нарезать заготовки для рамок любых размеров с ювелирной точностью. Скорее всего, бесплатно.
String art — картины из ниток. Сделать такую можно за пару часов, даже если вы не умеете ни рисовать, ни шить.
Для изготовления понадобится доска толщиной 2-3 см, сапожные гвозди и нитки.
Выберите рисунок, распечатайте, вырежьте трафареты.
Нарисуйте на доске эскиз по вырезанному трафарету или от руки.
Вбейте гвозди в доску по линиям рисунка с интервалом 5-7 мм.
Натяните нитки в хаотичном или строго определенном порядке, в зависимости от выбранного стиля и изображения.
При необходимости подкрасьте нужные участки обычной акварелью.
Космические картины баллончиком сделать самостоятельно не получится, но зато уличные художники продают их относительно недорого, при этом каждая картина уникальна и вторую такую вы не встретите.
Выберите рисунок, распечатайте, вырежьте трафареты.
Нарисуйте на доске эскиз по вырезанному трафарету или от руки.
Вбейте гвозди в доску по линиям рисунка с интервалом 5-7 мм.
Натяните нитки в хаотичном или строго определенном порядке, в зависимости от выбранного стиля и изображения.
При необходимости подкрасьте нужные участки обычной акварелью.
Космические картины баллончиком сделать самостоятельно не получится, но зато уличные художники продают их относительно недорого, при этом каждая картина уникальна и вторую такую вы не встретите.
Фотографии
Генеалогическое древо. Украшение комнаты фотографиями ваших близких и дальних родственников поможет не забывать о корнях и предках.
Фотографии с картой мира подходят для путешественников. Если вы побывали в нескольких странах и привезли с собой не только приятные впечатления, но и фотографии, используйте их в качестве идеи для украшения комнаты.
Фотографии с картой мира подходят для путешественников. Если вы побывали в нескольких странах и привезли с собой не только приятные впечатления, но и фотографии, используйте их в качестве идеи для украшения комнаты.
Растяжка — самый простой и быстрый способ декора комнаты с помощью фотографий. Понадобится только веревка и прищепки или невидимки. Такую композицию можно протянуть вдоль стены или через всю комнату. Вместо веревки можно использовать гирлянду или светодиодную ленту.
Журналы с вами и вашими друзьями на обложке. Если умеете работать в графических редакторах, можно оформить фотографии в стиле модных глянцевых журналов, распечатать, наклеить на настоящий журнал и повесить на стену.
Подушки
Подушка из любимой футболки, рубашки или свитера. Если кофта уже не настолько опрятная и новая, чтобы ее можно было носить, но выбрасывать при этом жалко, можно сделать из нее подушку.
Подушку-мешок можно сделать за пять минут, даже если вы не умеете шить: набейте односпальный пододеяльник кусками поролона или ненужной одеждой — и подушка готова.
Декор стен
Фотообои — самый простой и быстрый вариант. Можно использовать не только готовые изображения, но и ваши собственные рисунки или фотографии.
Раскраска стен через трафарет поможет сделать несколько ярких акцентов и разнообразить однотонные стены. Для работы понадобится распечатанный рисунок, картон для трафарета и валик с краской.
Разноцветная изолента и простые геометричные рисунки помогут сделать сильный акцент без использования краски, а значит, их можно менять хоть каждый день.
Автомобильные номера. Если любите автомобильные путешествия и стиль Лофт, попробуйте использовать в декоре автомобильные номера разных стран, штатов и провинций.
Зеркала в интерьере не только украсят комнату, но и добавят света и визуально увеличат свободное пространство. Наклейте на стену несколько зеркал разных форм и размеров с помощью двухстороннего скотча или подвесьте их на нитках к потолку, если не хотите оставить следы на стене.
Ловец снов будет не только украшать стену, но и оберегать ваш сон. Его можно повесить на стену или над кроватью.
Для изготовления понадобится кусок толстой проволоки, нитки для вязания, бусины и перья.
Сверните проволоку в кольцо.
Плотно обмотайте кольцо веревкой.
Поверх основного слоя обмотайте кольцо ниткой еще раз, но уже с расстоянием 1-2 см между витками.
Проденьте нитку с надетыми бусинами между кольцом и второй обмоткой через каждый второй-третий виток.
Далее — можно импровизировать и плести по любой схеме: в интернете их сотни.
Привяжите к нижней части кольца 3-5 веревок с бусинами и перьями.
Сверните проволоку в кольцо.
Плотно обмотайте кольцо веревкой.
Поверх основного слоя обмотайте кольцо ниткой еще раз, но уже с расстоянием 1-2 см между витками.
Проденьте нитку с надетыми бусинами между кольцом и второй обмоткой через каждый второй-третий виток.
Далее — можно импровизировать и плести по любой схеме: в интернете их сотни.
Привяжите к нижней части кольца 3-5 веревок с бусинами и перьями.
Практичный декор: украшаем с пользой
Доска желаний и достижений
Реальное физическое воплощение ваших желаний, достижений и планов — это не только личная мотивация, но и то, чем можно украсить комнату. Возьмите пробковую доску и закрепите на ней рисунки и фотографии всего, что заставляет двигаться вперед: мечты о новой машине, воспоминания о поездке к морю, цели на ближайший год и так далее.
Книжные полки
Самый простой способ украсить ваши книжные полки — покрасить их в яркие цвета. Если не хочется портить полки, вместо краски можно использовать клейкую бумагу для декора.
Невидимые книжные полки можно сделать за 5 минут. Такая полка не займет места, а ваши книги будут эффектно парить в воздухе. Для изготовления понадобится обычный металлический уголок, шурупы и отвертка.
Световой декор комнаты своими руками
Светильник из светового шнура можно купить готовым или сделать самостоятельно. Понадобится световой шнур, навык скрутки проводов, шнур с вилкой, клей и плексиглас или любой другой твердый материал, на который можно приклеить неоновую ленту.
Светильник в бутылке можно сделать настольным или подвесным. Настольный можно сделать буквально за минуту — нужно просто засунуть в бутылку гирлянду и подключить.
Для изготовления подвесного светильника придется обрезать у бутылки дно и аккуратно отполировать края.
Если не умеете работать со стеклорезом, есть способ обрезать бутылку с помощью веревки.
Возьмите веревку для белья или нитки для вязания и промокните в бензине.
Завяжите на бутылке поближе к донышку и обрежьте лишнее.
Подожгите веревку на 15-20 секунд.
Быстро опустите бутылку в холодную воду, держа ее за горлышко. Бутылка треснет ровной линией на месте обмотки и донышко отпадет само.
ВАЖНО: не пытайтесь самостоятельно открутить патрон, обрезать провод или сделать скрутку, если не разбираетесь в электрике. При ошибке вы можете сжечь проводку или получить удар током. Лучше пригласите электрика.
Если не умеете работать со стеклорезом, есть способ обрезать бутылку с помощью веревки.
Возьмите веревку для белья или нитки для вязания и промокните в бензине.
Завяжите на бутылке поближе к донышку и обрежьте лишнее.
Подожгите веревку на 15-20 секунд.
Быстро опустите бутылку в холодную воду, держа ее за горлышко. Бутылка треснет ровной линией на месте обмотки и донышко отпадет само.
ВАЖНО: не пытайтесь самостоятельно открутить патрон, обрезать провод или сделать скрутку, если не разбираетесь в электрике. При ошибке вы можете сжечь проводку или получить удар током. Лучше пригласите электрика.
Светильник в шаре делается почти так же, как и светильник в бутылке.
Понадобится гирлянда, воздушный шарик, нитки для вязания, клей ПВА и вазелин или любой другой смазочный материал.
Надуйте шарик.
Обработайте его тонким слоем вазелина.
Обмотайте шарик веревкой, смоченной в ПВА.
Дайте высохнуть.
Лопните и вытащите шарик.
Просуньте в шар гирлянду и подключите.
Понадобится гирлянда, воздушный шарик, нитки для вязания, клей ПВА и вазелин или любой другой смазочный материал.
Надуйте шарик.
Обработайте его тонким слоем вазелина.
Обмотайте шарик веревкой, смоченной в ПВА.
Дайте высохнуть.
Лопните и вытащите шарик.
Просуньте в шар гирлянду и подключите.
Живой декор: как можно украсить дом растениями
Хищные растения
Растения-хищники — это не только необычно, но и красиво. К примеру, вот так выглядит Венерина мухоловка:
Питается мухами и водой. Зимой нужно ставить в холодильник.
Питается мухами и водой. Зимой нужно ставить в холодильник.
Сад камней
Сад камней — это композиция из песка, камней, растений и декоративных элементов. Такой декор не только приятно выглядит, но и помогает расслабиться и успокоиться, когда меняешь композицию, добавляешь новые элементы.
Бонсай: как украсить комнату своими руками и заработать
Бонсай — это настоящее мини-дерево со своим микробиомом, за которым можно и нужно ухаживать. Срок жизни такого дерева исчисляется десятилетиями, но есть и экземпляры возрастом 300-400 лет, стоящие миллионы, так как чем больше возраст, тем дороже дерево. Некоторые азиатские семьи поколениями зарабатывают на этом.
Горшки и вазы
Так как красиво украсить комнату можно не только растениями, но и вазами, вот три способа сделать это быстро и просто.
Покрасить вазу или даже обычную банку в яркий сочный цвет — достаточно, чтобы разбавить однотонную композицию.
Покрасить вазу или даже обычную банку в яркий сочный цвет — достаточно, чтобы разбавить однотонную композицию.
Обмотка ветками подойдет любителям стиля Эко. Понадобится несколько живых или искусственных веток и веревка.
Вазе из бетона и тряпки можно задать любую форму, а затем покрасить. Достаточно смочить тряпку в цементном растворе, зафиксировать в нужной форме и дать высохнуть. На дно будущей вазы нужно положить пластиковую или стеклянную формочку, так как бетон при поливе может пропускать воду.
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