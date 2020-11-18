Kaк мoжнo yкpacить кoмнaтy cвoими pyкaми

Совет: прежде чем покупать дорогие материалы и сразу пытаться сделать шедевр с первого раза, потренируйтесь в создании картин и рамок на старом постельном белье или дешевых фотообоях.



Сделать картину можно в 5 шагов.



Определите количество, размер и расположение картин в вашей композиции.

Выберите эскиз изображения. Если не умеете рисовать, можно взять готовый материал: купить в текстильном магазине ткань с понравившимся орнаментом или небольшие фотообои.

Соберите рамку. Для каркаса подойдут деревянные бруски 19×19 или 40×40 мм, а для их соединения — металлические уголки или клей для дерева.

Разметьте полотно с учетом захлеста на боковую и заднюю часть рамки.

Наклейте или натяните полотно.

Если нет подходящего инструмента и опыта работы с деревом, в любом строительном гипермаркете вам могут нарезать заготовки для рамок любых размеров с ювелирной точностью. Скорее всего, бесплатно.



String art — картины из ниток. Сделать такую можно за пару часов, даже если вы не умеете ни рисовать, ни шить.