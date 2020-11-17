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Так и с Дуровым, он советует правильное питание и здоровый образ жизни. Вот только все они забывают уточнить про пластических хирургов, фитнес тренеров и персонального повара, который будет следить за правильным питанием и готовить из полезных продуктов - ежедневную съедобную еду. А ну да и конечно наличие на это всё денег.