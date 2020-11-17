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Как Николай быстро вычислил, где живет Гоша?

Как Николай быстро вычислил, где живет Гоша? (12 фото + 1 видео)

Автор:
17 ноября 2020 20:29
Метки: интересно   история фильма   кино   
2511
12
1

Вот сколько раз смотрел этот фильм, а не обращал внимания на этот момент: Только что все в квартире плакали "не знаем как найти Гошу", бац! и Николай уже стучится в дверь коммуналки Гоши. Как в Москве найти так быстро человека, не зная ничего про него, кроме шрама от аппендицита?

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Метки: интересно   история фильма   кино   
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11  комментариев
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37k
doker 3 часа назад
Я бы тоже эту сцену вырезал.
Использование служебного положения в личных целях.

Правда, товарищ майор?
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10k
Хью́берт Полминуты назад
Типа алло ... пробей мне человечка.
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8k
3.6o6pa 45 минут назад
Зачётный "Грюндиг" у Александры!
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2k
Владимир 3.6o6pa 19 минут назад
увидеть бы его в профиль...формы классные.
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4k
Олег 59 минут назад
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1k
O.Bender1 Час назад
За такие посты никаких лайков (плюсов) не жалко. Спасибо!
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44k
Albert GER 3 часа назад
Не уловил связи с наличием разных сортов электроники в разных квартирах.
Но было интересно.
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6k
Sterling Malory Archer Albert GER 2 часа назад
Два поста в одном, телевизоры бонусом. А кто заметил, тот шпион! Провал Гер Алберт!
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78k
Taras Kozalupko 3 часа назад
Скучно!
В кино красивей

- а, что там в мире, вообще делается?
- стабильности нет...
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