В целях экономии: омские чиновники отдали старые авто медикам, а себе купят новые на 53 миллиона

Не так давно омские чиновники сделали подарок медикам, отдав тем свои автомобили. Но мы знаем, что ничего не делается просто так. Теперь эти же чиновники покупают себе новые автомобили, потому что старые уже ломаются и на них невозможно ездить.
Представительство Омской области, ранее подарившее медикам свои автомобили, приняло решение обновить автопарк. Сообщается, что будут закуплены 37 автомобилей на общую сумму порядка 53 млн рублей. На средства регионального бюджета планируется приобрести 14 Toyota Camry, три KIA К5 и три Nissan Terrano.
В разговоре с агентством "Подъём" в пресс-службе рассказали, что старые автомобили уже ломаются, многим уже более 15 лет. Из-за этого чиновникам приходится арендовать транспорт у частников, что тоже влетает в копеечку. В правительстве полагают, что закупка новых автомобилей на сумму 53 миллиона рублей сократит трату на транспорт. Так же в пресс-службе заметили, что решение было принято до пандемии.
То есть, получается, до того как чиновники отдали свои машины, они собирались обновлять автопарк? Значит, медикам он отдали старые и ломающиеся машины, а для себя накупили новых? Или они таким образом просто избавились от надоевших тачек?
Источник:
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Нам, простым гражданам, куда важнее, чтобы слуги народа жопы свои с комфортом возили, чем качественная медицинская помощь...
Новость состряпана на коленке Навальнятами.
А это уже о многом говорит))))
Знак качества так сказать.
И если читать первоисточники то выходит всё с точностью до наоборот.
Правительство области передало часть своих машин НА ВРЕМЯ....а до этого покупали новые машины для медиков.
........"Часть автопарка регионального правительства, 50 автомобилей Lada, перейдёт на время борьбы с COVID-19 в пользование омским медикам. Соответствующее распоряжение дал губернатор Александр Бурков. Машины будут развозить участковых к больным, которые вызвали врача на дом. Дополнительный транспорт позволит увеличить количество отработанных обращений."...............
worldstreetmusic, респект
Навальнята здесь в очередной раз жидко обдристались.
Оказывается никто там старые машины не сплавляли медикам что бы себе купить новые.
И всего то)))