В целях экономии: омские чиновники отдали старые авто медикам, а себе купят новые на 53 миллиона

Представительство Омской области, ранее подарившее медикам свои автомобили, приняло решение обновить автопарк. Сообщается, что будут закуплены 37 автомобилей на общую сумму порядка 53 млн рублей. На средства регионального бюджета планируется приобрести 14 Toyota Camry, три KIA К5 и три Nissan Terrano.

В разговоре с агентством "Подъём" в пресс-службе рассказали, что старые автомобили уже ломаются, многим уже более 15 лет. Из-за этого чиновникам приходится арендовать транспорт у частников, что тоже влетает в копеечку. В правительстве полагают, что закупка новых автомобилей на сумму 53 миллиона рублей сократит трату на транспорт. Так же в пресс-службе заметили, что решение было принято до пандемии.





То есть, получается, до того как чиновники отдали свои машины, они собирались обновлять автопарк? Значит, медикам он отдали старые и ломающиеся машины, а для себя накупили новых? Или они таким образом просто избавились от надоевших тачек?