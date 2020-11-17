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В целях экономии: омские чиновники отдали старые авто медикам, а себе купят новые на 53 миллиона

В целях экономии: омские чиновники отдали старые авто медикам, а себе купят новые на 53 миллиона (1 фото)

Автор:
17 ноября 2020 14:52
Сообщество : Жить в России
Метки: автопарк   интересное   машины   омск   политика   россия   фото   чиновники   
1270
1

Не так давно омские чиновники сделали подарок медикам, отдав тем свои автомобили. Но мы знаем, что ничего не делается просто так. Теперь эти же чиновники покупают себе новые автомобили, потому что старые уже ломаются и на них невозможно ездить.

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Метки: автопарк   интересное   машины   омск   политика   россия   фото   чиновники   
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13  комментариев
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11k
P.F. Час назад
Как говорится, если чиновнику отрубить голову, то он сможет воровать еще 20 минут.
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675
Traki 24 минуты назад
Китай уже давно понял, что чиновник и смертная казнь должны идти рука об руку. Даже при наличии смертной казни некоторые из чиновников рискуют " авось повезет и не поймают" а уж без смертной казни...
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44k
Albert GER 48 минут назад
Когда срать уже нечем...)))
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496
Moon24 49 минут назад
Просто подонки
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3k
Виталий Васильев 58 минут назад
Т.е. вариант купить новые медицинские автомобили за 53 млн, а самим поездить на общественном транспорте не рассматривался
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980
Алексей Астин Час назад
Вот так вот регионы - осваивают заложенные бюджеты своих городов, а потом на москалей списывают, рассказывая о том, что мол они крайние и зажрались, проедают все региональные деньги, а им людей больных возить не на чем, приплюсуют пожилых, ветеранов и детей.... Честно скажу - выкинуть всех за борт за такие махинации и посмотреть. на тему ответственности, не предусмотрено ли там ещё что-о в более крупных вопросах расходов
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657
Денис Федоров Час назад
Когда это уже кончится то наконец?
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463
arcush Час назад
Это мой город! Но в нем поселились из москвы бурковы, солдатовы, а теперь и наши подлецы мураховские... Пора их...? Куда их, или на, или к? Наверно к... Ну или на веревку!
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6k
Дмитрий Данилов Час назад
Хреново, когда медицина финансируется по остаточному принципу.
Нам, простым гражданам, куда важнее, чтобы слуги народа жопы свои с комфортом возили, чем качественная медицинская помощь...
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124
worldstreetmusic Дмитрий Данилов 57 минут назад
По какому такому остаточному принципу???
Новость состряпана на коленке Навальнятами.
А это уже о многом говорит))))
Знак качества так сказать.

И если читать первоисточники то выходит всё с точностью до наоборот.
Правительство области передало часть своих машин НА ВРЕМЯ....а до этого покупали новые машины для медиков.
........"Часть автопарка регионального правительства, 50 автомобилей Lada, перейдёт на время борьбы с COVID-19 в пользование омским медикам. Соответствующее распоряжение дал губернатор Александр Бурков. Машины будут развозить участковых к больным, которые вызвали врача на дом. Дополнительный транспорт позволит увеличить количество отработанных обращений."...............
По какому такому остаточному принципу??? Новость состряпана на коленке Навальнятами. А это уже о многом говорит)))) Знак качества так сказать. И если читать первоисточники то выходит всё с точностью до наоборот. Правительство области передало часть своих машин НА ВРЕМЯ....а до этого покупали новые машины для медиков. ........"Часть автопарка регионального правительства, 50 автомобилей Lada, перейдёт на время борьбы с COVID-19 в пользование омским медикам. Соответствующее распоряжение дал губернатор Александр Бурков. Машины будут развозить участковых к больным, которые вызвали врача на дом. Дополнительный транспорт позволит увеличить количество отработанных обращений."...............
По какому такому остаточному принципу??? Новость состряпана на коленке Навальнятами. А это уже о многом говорит)))) Знак качества так сказать. И если читать первоисточники то выходит всё с точностью до наоборот. Правительство области передало часть своих машин НА ВРЕМЯ....а до этого покупали новые машины для медиков. ........"Часть автопарка регионального правительства, 50 автомобилей Lada, перейдёт на время борьбы с COVID-19 в пользование омским медикам. Соответствующее распоряжение дал губернатор Александр Бурков. Машины будут развозить участковых к больным, которые вызвали врача на дом. Дополнительный транспорт позволит увеличить количество отработанных обращений."...............
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6k
Дмитрий Данилов worldstreetmusic 49 минут назад
На содержание чиновников уходит столько же сколько на медицину и образование вместе
На содержание чиновников уходит столько же сколько на медицину и образование вместе
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6k
Агент Безопасной Национальности worldstreetmusic 48 минут назад
HomMiss уже тут известна как срачезатейница. А остальные, не удосужась покурить первоисточник, встают в очередь подпевать "Доколе?!".
worldstreetmusic, респект
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124
worldstreetmusic Дмитрий Данилов 39 минут назад
Ну а это тут причём??
Навальнята здесь в очередной раз жидко обдристались.
Оказывается никто там старые машины не сплавляли медикам что бы себе купить новые.
И всего то)))
Ну а это тут причём?? Навальнята здесь в очередной раз жидко обдристались. Оказывается никто там старые машины не сплавляли медикам что бы себе купить новые. И всего то)))
Ну а это тут причём?? Навальнята здесь в очередной раз жидко обдристались. Оказывается никто там старые машины не сплавляли медикам что бы себе купить новые. И всего то)))
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