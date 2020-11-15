Пес ждет покойного хозяина на трассе под Тобольском 11 лет

«На моих глазах его хозяина сбил Mercedes в сопровождении кортежа. Кортеж остановился и перекрыл дорогу у пешеходного перехода возле моста, где остановка. Он переходил дорогу по пешеходному переходу с этой собакой, собака в то время была молодым щенком, ему был год с небольшим. Собака успела отскочить, а хозяин попал под Mercedes», — вспоминает очевидец Ризван Кагерманов.

С тех пор пес не покидает место происшествия. По словам Кагерманова, Мишку знают многие местные жители: автомобилисты нередко останавливаются, чтобы его подкормить, а дорожные рабочие ежегодно ремонтируют будку.