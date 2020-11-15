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Пес ждет покойного хозяина на трассе под Тобольском 11 лет

Пес ждет покойного хозяина на трассе под Тобольском 11 лет (3 фото + 1 видео)

Автор:
15 ноября 2020 19:19
Метки: верность   преданность   собаки   
341
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Трагедия с хозяином Мишки произошла 10 марта 2009 года. В тот день мужчина направлялся рыбачить на речку Аремзянка, пока не попал под колеса автомобиля.

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Метки: верность   преданность   собаки   
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Эники-беники. . Полчаса назад
Ком в горле .
Живи Мишка долго долго.
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au3 Полчаса назад
Не пробовали отвезти на могилу хозяина? Может быть понял бы, что не стоит ждать?
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562
Андрей Полчаса назад
Эх, собакевич, собакевич... Такая, брат, херовая штука жизнь.
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