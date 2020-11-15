Пес ждет покойного хозяина на трассе под Тобольском 11 лет

Трагедия с хозяином Мишки произошла 10 марта 2009 года. В тот день мужчина направлялся рыбачить на речку Аремзянка, пока не попал под колеса автомобиля.
«На моих глазах его хозяина сбил Mercedes в сопровождении кортежа. Кортеж остановился и перекрыл дорогу у пешеходного перехода возле моста, где остановка. Он переходил дорогу по пешеходному переходу с этой собакой, собака в то время была молодым щенком, ему был год с небольшим. Собака успела отскочить, а хозяин попал под Mercedes», — вспоминает очевидец Ризван Кагерманов.
С тех пор пес не покидает место происшествия. По словам Кагерманова, Мишку знают многие местные жители: автомобилисты нередко останавливаются, чтобы его подкормить, а дорожные рабочие ежегодно ремонтируют будку.
Несмотря на доброту окружающих, к вниманию Мишка так и не привык. Пес всегда с осторожностью принимает угощения, а порой и вовсе убегает от автомобилистов.
Большой популярностью Мишка обязан одному из своих опекунов, который ежедневно подкармливает пса. Мужчина разместил фотографии и рассказал историю собаки в городском сообществе в социальной сети «ВКонтакте», чем вызвал волну сострадания у подписчиков. Теперь пользователи прозвали Мишку местным Хатико — примером верности и невероятной привязанности к своему хозяину.
Автор: Сергей Петров
Источник:
- Пес запрыгнул на бампер машины скорой помощи, чтобы не оставлять хозяина в беде
- Много дней преданный пёс ждёт своего хозяина у дверей больницы
- Греческий Хатико уже полтора года не покидает место гибели своего хозяина
- 25 собак, которые сделают для детей что угодно
- Хатико: правдивая история легенды
Понравилось47
Живи Мишка долго долго.