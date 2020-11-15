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Прикольные и смешные картинки

Прикольные и смешные картинки (25 фото)

Автор:
15 ноября 2020 17:55
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: картинки   прикол   юмор   
3774
25
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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения.

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Метки: картинки   прикол   юмор   
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45  комментариев
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30k
Сергей Дёмин Час назад
шла карта )
шла карта )
шла карта )
шла карта )
шла карта )
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781
СДД 4 минуты назад
Комментарий к фото
Неча мышковать.
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8k
Андрей Ватрушкин 8 минут назад
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Ничего не поменялось, но жить стало лутше, стало веселее.
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34k
Андрей Бертон 8 минут назад
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Владелец - еврей.
Вопрос, кто тренер?
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8k
Андрей Ватрушкин 9 минут назад
Комментарий к фото
Гидрантов я давно не видел на улице, а про волосок подтверждаю.
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19k
turyst Андрей Ватрушкин 5 минут назад
Комментарий к фото
Конечно не видел. Их, паркующиеся женщины, все снесли.
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8k
Андрей Ватрушкин 12 минут назад
Комментарий к фото
Встретил как то на Литейном знакомого:
   – Напечатали рассказ?
   – Напечатали.
   – Деньги получил?
   – Получил.
   – Хорошие?
   – Хорошие, только мало.
Встретил как то на Литейном знакомого:    – Напечатали рассказ?    – Напечатали.    – Деньги получил?    – Получил.    – Хорошие?    – Хорошие, только мало.
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8k
Андрей Ватрушкин 21 минуту назад
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В ситуации с Дзюбой я так и не понял кто за красных, а кто за белых, кто нормальный чел, а кто нет.
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4k
uutb 23 минуты назад
Комментарий к фото
Отец возвращается с работы домой и застает дочь, «развлекающуюся» с
вибратором.
Отец: - Доченька, ты чего это?..
Дочь: - Да вот, пап, нормальных мужиков то сейчас нет. Все пьют, гуляют…
Вот зашла в «Сексшоп», да и купила себе мужа…
А теперь мне больше никто и не нужен!
На следующий день возвращается домой дочь, а отец дома уже. Сидит за
столом на кухне, на столе початая бутылка водки, скромная закуска. А
напротив отца на столе лежит дочкин вибратор.
Дочь: - Папуля, ты чего это?..
Отец: - Да вот, с зятем водку пью...
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8k
Андрей Ватрушкин Полчаса назад
Комментарий к фото
Прикольные и смешные картинки
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7k
Andrei 42 минуты назад
Комментарий к фото
Эта картинка появилась в интернете гораздо раньше Дзюбы.
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509
Обратная сторона Луны 47 минут назад
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Папа тоже решил найти себе "дочку"
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509
Обратная сторона Луны 49 минут назад
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Очень смешная картинка
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7k
Andrei 51 минуту назад
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Он поэтому и не стрижётся.
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7k
Andrei 51 минуту назад
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Это где же такое ОБЖ?
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2k
Voland Andrei 45 минут назад
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У нас, в Сибири, детям рассказываю о правилах поведения в лесу и что делать если встретил мишку или его следы, что к лосям лучше не подходить... А на физкультуре даже сдается кросс на лыжах.
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3k
KonstantinLeirov Andrei Полчаса назад
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Если на вас напал медведь, а у вас при себе только нож, не отчаивайтесь, постарайтесь нанести медведю как можно больше ножевых ранений. Он вас конечно задерет, но зато вы можете попасть в книгу рекордов Гиннеса с количеством ударов ножом медведя, предыдущий рекорд 6)))
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781
СДД 52 минуты назад
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У нее какая-то короста на пупу.
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7k
Andrei 52 минуты назад
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Ха, хорошо, когда на твоём, может и на своём увидеть, а ты виноват.
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8k
Андрей Ватрушкин 52 минуты назад
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Ссылка youtu.be
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5k
gor 53 минуты назад
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безграмотная собака
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733
him67 55 минут назад
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Утки улетают, в теплые края...
Лишь одна не может, жирная, как я...

Осенняя печаль...
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7k
Andrei 55 минут назад
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Ну, один ответ за месяц, и тот от папы...?
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8k
Андрей Ватрушкин 57 минут назад
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Из Довлатова
Дело было на лекции профессора Макогоненко. Саша Фомушкин увидел, что
Макогоненко принимает таблетку. Он взглянул на профессора с жалостью и
говорит:
- Георгий Пантелеймонович, а вдруг они не тают? Вдруг они так и лежат
на дне желудка? Год, два, три, а кучка все растет, растет...
Профессору стало дурно.
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