Кругосветка длиною 26 лет. Старик и Geländewagen, которые СМОГЛИ!

Более 200 стран, 890 тысяч километров (это как до Луны и обратно и ещё три раза вокруг Земли) за 26 лет – таков итог этого потрясающего путешествия, участниками которого стали неугомонный немецкий энтузиаст-путешественник Gunther Holtorf и его сверхнадёжный Mercedes-Benz G-Wagen 300 GD.
Порой отпуск – понятие растяжимое, что весьма наглядно продемонстрировали неугомонный немецкий энтузиаст-путешественник Gunther Holtorf и его сверхнадёжный Mercedes-Benz G-Wagen 300 GD по прозвищу «Отто». Более 200 стран, 890 тысяч километров (это как до Луны и обратно и ещё три раза вокруг Земли) за 26 лет – таков итог этого потрясающего путешествия! Даже не знаю, кем больше восхищаться – самим Гюнтером или его «геликом», преодолевшим весь путь без капремонта двигателя и коробки передач… Судя по всему, ими обоими.
Ты помнишь, как всё начиналось…(с)
К моменту начала путешествия (а тогда шёл 1989 год) Гюнтер успел сделать блестящую карьеру в Luftganza, и в свои 54 года был человеком вполне ещё крепким, полным сил, и что самое главное – обеспеченным до конца дней. Неизвестно, что побудило его покинуть свой высокооплачиваемый пост ТОП-менеджера в авиакомпании и пуститься в путь, но факт остаётся фактом: вместе с женой они погрузились в новенькое «лоно» Отто и покинули Германию.
Ты помнишь, как всё начиналось…(с)
К моменту начала путешествия (а тогда шёл 1989 год) Гюнтер успел сделать блестящую карьеру в Luftganza, и в свои 54 года был человеком вполне ещё крепким, полным сил, и что самое главное – обеспеченным до конца дней. Неизвестно, что побудило его покинуть свой высокооплачиваемый пост ТОП-менеджера в авиакомпании и пуститься в путь, но факт остаётся фактом: вместе с женой они погрузились в новенькое «лоно» Отто и покинули Германию.
Изначально планировалось всего лишь годик-полтора «потусить» по экзотическим африканским дебрям, однако жизнь в странствиях оказалась настолько увлекательной, что её решили продолжить. Итоги сегодня зафиксированы в Книге рекордов Гиннеса.
Свой вояж Холторф начал с третьей по счёту женой, однако уже годик спустя благоверной обрыдли местные москиты и жизнь в переоборудованном под жильё автомобиле, и она вернулась в родную Германию. Вздохнув с облегчением, Гюнтер выписал с родины свежий номер газеты Die Zeit, вооружился карандашом и принялся изучать колонку знакомств. Вскоре в штурманском кресле радостно восседала его новая спутница – Кристина.
Свой вояж Холторф начал с третьей по счёту женой, однако уже годик спустя благоверной обрыдли местные москиты и жизнь в переоборудованном под жильё автомобиле, и она вернулась в родную Германию. Вздохнув с облегчением, Гюнтер выписал с родины свежий номер газеты Die Zeit, вооружился карандашом и принялся изучать колонку знакомств. Вскоре в штурманском кресле радостно восседала его новая спутница – Кристина.
К сожалению, Кристине не судилось завершить путешествие до конца – в 2010-м она скончалась от болезни, взяв с Гюнтера слово продолжить странствие по ранее составленному ими маршруту. Пара поженилась всего несколько месяцев до этого. Далее Холторф путешествовал с сыном.
Гуд бай, Африка – наш «бой» продолжается!
Поколесив пяток годков по Африке, неугомонная парочка поняла, что уже не видит свою жизнь без путешествий – Отто переправили в Южную Америку, и в Аргентине на его одометре красовалась цифра 200 000 км. Далее были Мексика, Канада, Куба, США (в том числе Аляска), Австралия, куча азиатских стран (Сирия, Китай, Казахстан, Афганистан, Вьетнам, Турция, и даже Ирак с Северной Кореей и прочие), и, конечно же, Россия. Само собой разумеется, Гюнтер & Co «засветились» и в большинстве стран Европы.
Поколесив пяток годков по Африке, неугомонная парочка поняла, что уже не видит свою жизнь без путешествий – Отто переправили в Южную Америку, и в Аргентине на его одометре красовалась цифра 200 000 км. Далее были Мексика, Канада, Куба, США (в том числе Аляска), Австралия, куча азиатских стран (Сирия, Китай, Казахстан, Афганистан, Вьетнам, Турция, и даже Ирак с Северной Кореей и прочие), и, конечно же, Россия. Само собой разумеется, Гюнтер & Co «засветились» и в большинстве стран Европы.
В ходе странствий Гюнтер Холторф нередко занимался составлением географических карт. К примеру, именно он создал первую подробную (около 400! страниц) карту столицы Индонезии – Джакарты.
Закончилось это грандиозное путешествие в 2014 году в Берлине возле Бранденбургских ворот. Героический Отто был торжественно передан в Штутгартский музей Mercedes-Benz, где с тех пор почивает на «вечном приколе».
Закончилось это грандиозное путешествие в 2014 году в Берлине возле Бранденбургских ворот. Героический Отто был торжественно передан в Штутгартский музей Mercedes-Benz, где с тех пор почивает на «вечном приколе».
Быт и прочие нюансы путешествия
Хотя Гюнтер Холторф и был довольно обеспеченным человеком, к дорожным расходам он подходит крайне взвешенно, с истинно немецкой бережливостью. Спали путешественники либо прямиком в салоне (задний ряд сидений был убран ещё в начале пути), в гамаках либо в палатке. Также Отто был оборудован мини-кухней, походным душем и прочими скромными удобствами, позволявшими неприхотливым пилигримам в большинстве случаев обходиться без платных отелей.
У Гюнтера были все шансы стать популярным блогером и немало зарабатывать на заметках о своём путешествии, однако этот мощный старик принципиально не признавал Интернет и всё что с ним связано. У него даже не было ноутбука, а ведением бумажного бортового дневника занималась дотошная Кристина. Не прибегали странники и к помощи спонсоров – как видите, их автомобиль оставался девственно чистым от рекламы до финального конца!
Хотя Гюнтер Холторф и был довольно обеспеченным человеком, к дорожным расходам он подходит крайне взвешенно, с истинно немецкой бережливостью. Спали путешественники либо прямиком в салоне (задний ряд сидений был убран ещё в начале пути), в гамаках либо в палатке. Также Отто был оборудован мини-кухней, походным душем и прочими скромными удобствами, позволявшими неприхотливым пилигримам в большинстве случаев обходиться без платных отелей.
У Гюнтера были все шансы стать популярным блогером и немало зарабатывать на заметках о своём путешествии, однако этот мощный старик принципиально не признавал Интернет и всё что с ним связано. У него даже не было ноутбука, а ведением бумажного бортового дневника занималась дотошная Кристина. Не прибегали странники и к помощи спонсоров – как видите, их автомобиль оставался девственно чистым от рекламы до финального конца!
Во всей этой истории поражает не только неугасающий дух приключений самих путешественников, но и выносливость Mercedes-Benz G-Wagen 300 GD 1988 года «рождения». Как уже говорилось, весь путь был пройден на ресурсе одного двигателя и КП, а самой серьёзной проблемой стала замена нескольких кузовных элементов, повреждённых во время опрокидывания машины по пути к Мадагаскару. Умели же делать, чертяки, а ведь «неубиваемый» Отто колесил отнюдь не по зеркально-ровным европейским дорогам, а по самым что ни есть суровым ***ням! Остальные неполадки Гюнтер устранял самостоятельно, постоянно имея в «загашнике» порядка четырёх сотен запчастей и набор необходимых инструментов.
Вернувшись домой, Гюнтер Холторф со временем написал книгу под названием «Оtto», где подробно рассказал о своих 26-летних приключениях. Счастливой тебе пенсии, старина!
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