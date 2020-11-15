Кругосветка длиною 26 лет. Старик и Geländewagen, которые СМОГЛИ!

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Взрыв расплавил шею и грудь американки. Как она пережила этот ужас (5 фото) Взрыв расплавил шею и грудь американки. Как она пережила этот ужас... "Мне по@уй, ребят!": Моргенштерн не поддержал оппозиционеров, растянувших флаг на концерте в Белоруссии "Мне по@уй, ребят!": Моргенштерн не поддержал оппозиционеров,... Убойные кадры из серии "Показалось", которые моментально загоняют в ступор Убойные кадры из серии "Показалось", которые моментально загоняют... Климат Земли прошел точку невозврата Климат Земли прошел точку невозврата От ваших морд тошнит. В Сети поддержали бойкот Меладзе новогодних программ От ваших морд тошнит. В Сети поддержали бойкот Меладзе новогодних... Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Яркие роли, короткая жизнь Яркие роли, короткая жизнь Домашние питомцы, которым не нужны слова, чтобы выразить любовь к человеку Домашние питомцы, которым не нужны слова, чтобы выразить любовь к... И смех и грех, или когда над рекламой работал шизофреник И смех и грех, или когда над рекламой работал шизофреник "Славяне принадлежат к третьему сословию арменоидов": увлекательный диалог армянина с сотрудником ДПС "Славяне принадлежат к третьему сословию арменоидов":... Бабушка прыгнула с балкона горящей квартиры на руки прохожим Бабушка прыгнула с балкона горящей квартиры на руки прохожим Замечательные фотографии советских актеров от фотографа Валерия Плотникова Замечательные фотографии советских актеров от фотографа Валерия... Мы родились в Союзе. Часть 3 Мы родились в Союзе. Часть 3 Статья The Village о музее Зои Космодемьянской возмутила читателей Статья The Village о музее Зои Космодемьянской возмутила читателей Мы родились в Союзе. Часть 1 Мы родились в Союзе. Часть 1 Сегодня я узнал #6 Сегодня я узнал #6 Как восстановить радиовещание на Длинных и Средних волнах Как восстановить радиовещание на Длинных и Средних волнах Мы родились в Союзе. Часть 2 Мы родились в Союзе. Часть 2 20 природных чудес России 20 природных чудес России
Кругосветка длиною 26 лет. Старик и Geländewagen, которые СМОГЛИ!

Кругосветка длиною 26 лет. Старик и Geländewagen, которые СМОГЛИ! (12 фото + 1 видео)

Автор:
15 ноября 2020 13:58
Метки: Гелендеваген   Кругосветное путешествие   Туризм и отдых   гелендваген   кругосветка   путешествие   туризм   
1009
12
1
Более 200 стран, 890 тысяч километров (это как до Луны и обратно и ещё три раза вокруг Земли) за 26 лет – таков итог этого потрясающего путешествия, участниками которого стали неугомонный немецкий энтузиаст-путешественник Gunther Holtorf и его сверхнадёжный Mercedes-Benz G-Wagen 300 GD.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Гелендеваген   Кругосветное путешествие   Туризм и отдых   гелендваген   кругосветка   путешествие   туризм   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Паша Эмильевич 6 часов назад
Два крепких старика - Человек и Автомобиль.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей Matr 2 часа назад
Так это ж настоящий гелендваген. А не эта пафосная хрень, в которую он превратился позже....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23
Илья 4 часа назад
а ветераны страны "победительницы" из тех кто живы, до сих пор какают в сортире на улице и вытираются рваной газетой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Взрыв расплавил шею и грудь американки. Как она пережила этот ужас (5 фото) Взрыв расплавил шею и грудь американки. Как она пережила этот ужас (5 фото) 10 развлечений для туристов, за которые бывает стыдно 10 развлечений для туристов, за которые бывает стыдно Восьмилетний астраханец сбежал из дома в кругосветное путешествие Восьмилетний астраханец сбежал из дома в кругосветное путешествие Вокруг света за 60 минут с Варламовым. Прямой эфир на Fishki.net Вокруг света за 60 минут с Варламовым. Прямой эфир на Fishki.net Cедлаем велик Cедлаем велик Как туристу не стать преступником: необычные законы некоторых стран мира Как туристу не стать преступником: необычные законы некоторых стран мира
Alex

https://zen.yandex.ru/free_journey Они идут по жизни смеясь... Что бы там ни было, никогда не принимайте жизнь слишком всерьёз – живьём вам из неё всё равно не выбраться!
1417



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Сколько зарабатывают управленцы в системе здравоохранения России
1
184
Сколько зарабатывают управленцы в системе здравоохранения России
«Эхо Афганской войны» — найдена записка 1983 года, которая потрясает
2
89
«Эхо Афганской войны» — найдена записка 1983 года, которая потрясает
﻿
Набирающие популярность
В Ленинградской области муж зарубил свою супругу
2
89
В Ленинградской области муж зарубил свою супругу
Экспорт алмазов
0
26
Экспорт алмазов
Взрыв расплавил шею и грудь американки. Как она пережила этот ужас (5 фото)
Взрыв расплавил шею и грудь американки. Как она пережила этот ужас (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#животные#люди#факты#в мире#искусство#позитив#шоу бизнес#до и после#наука
#фото#интересно#СССР#жизнь#подборка#картинки#смешные#на различный вкус#кошка#природа
#история#прикол#кино#прикольные#россия#музыка#художник#дети#настроение#рекорд

На что жалуетесь?

Вернуться