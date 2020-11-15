Кругосветка длиною 26 лет. Старик и Geländewagen, которые СМОГЛИ!

Порой отпуск – понятие растяжимое, что весьма наглядно продемонстрировали неугомонный немецкий энтузиаст-путешественник Gunther Holtorf и его сверхнадёжный Mercedes-Benz G-Wagen 300 GD по прозвищу «Отто». Более 200 стран, 890 тысяч километров (это как до Луны и обратно и ещё три раза вокруг Земли) за 26 лет – таков итог этого потрясающего путешествия! Даже не знаю, кем больше восхищаться – самим Гюнтером или его «геликом», преодолевшим весь путь без капремонта двигателя и коробки передач… Судя по всему, ими обоими.



Ты помнишь, как всё начиналось…(с)



К моменту начала путешествия (а тогда шёл 1989 год) Гюнтер успел сделать блестящую карьеру в Luftganza, и в свои 54 года был человеком вполне ещё крепким, полным сил, и что самое главное – обеспеченным до конца дней. Неизвестно, что побудило его покинуть свой высокооплачиваемый пост ТОП-менеджера в авиакомпании и пуститься в путь, но факт остаётся фактом: вместе с женой они погрузились в новенькое «лоно» Отто и покинули Германию.