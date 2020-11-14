Прототип ракеты SpaceX Starship не прошел очередные огневые испытания

Впоследствии Илон Маск написал в "Твиттере", что возможно причина неудачи кроется в расплавленных деталях одного из двигателя Raptor. Однако точная причина пока неизвестна.





Как отмечают специалисты SpaceX, на этот раз удалось предотвратить взрыв носовой части ракеты за счет предохраняющего клапана, который снизил повышенное давление внутри "неисправного" аппарата.





Испытания предыдущих прототипов за исключение Starhopper также заканчивались неудачей. В апреле SN3 лопнул при наддуве жидким азотом, а в конце мая SN4 взорвался после утечки топлива.

Илон Маск объяснил эти неудачи человеческим фактором.





Взрыв SN4