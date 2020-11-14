Прототип ракеты SpaceX Starship не прошел очередные огневые испытания

Это уже третья неудачная проверка зажигания двигателей.
Очередные статистические огневые испытания прототипа ракеты SpaceX Starship SN8 закончились неудачей, сообщает портал Space.com.
Испытания проводились в США на космодроме в деревне Бока-Чика в штате Техас. Огневые тесты предполагали зажигание двигателей без запуска ракеты. Однако специалисты SpaceX потеряли контроль над гидравлической системой и испытания пришлось остановить.
Впоследствии Илон Маск написал в "Твиттере", что возможно причина неудачи кроется в расплавленных деталях одного из двигателя Raptor. Однако точная причина пока неизвестна.
Как отмечают специалисты SpaceX, на этот раз удалось предотвратить взрыв носовой части ракеты за счет предохраняющего клапана, который снизил повышенное давление внутри "неисправного" аппарата.
Испытания предыдущих прототипов за исключение Starhopper также заканчивались неудачей. В апреле SN3 лопнул при наддуве жидким азотом, а в конце мая SN4 взорвался после утечки топлива.
Илон Маск объяснил эти неудачи человеческим фактором.
Взрыв SN4
Источник:
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А на самом деле, молодцы. Они идут в правильном направлении и не растрачивают себя на модные студии звукозаписи! Да, сейчас неудача, но лучше сейчас, чем на старте с людьми. Удачи! И мне похер, кто первых покорит Марс, а позже полетит в другие звездные системы. Хочется просто дожить до этого!
Зато у нас рогозин поёт и ракеты под хохлом.... как тебе такое, айлон маск?
Значит движок говенный. Поставили бы двигатели РД 180, не было бы таких проблем.
и поменьше пафоса, то расскажем всему миру, как тело с дерева в зум заходило на урок величия в рашкованской школе))