FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Космос 395 постов • 222 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Космос 
Прототип ракеты SpaceX Starship не прошел очередные огневые испытания

Прототип ракеты SpaceX Starship не прошел очередные огневые испытания (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 ноября 2020 15:18
Сообщество : Космос
Метки: SpaceX   Starship   видео   испытвния   неудача   прототип   
650
1
1

Это уже третья неудачная проверка зажигания двигателей.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Космос"
Метки: SpaceX   Starship   видео   испытвния   неудача   прототип   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
17
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
314
МИХАН Час назад
Вот эта вундерфавля в космос полетит ? Да он там весь озон выжгет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
2k
Hallo FreeSpace МИХАН Час назад
в космосе ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15
Oleg Poskalniuk 17 минут назад
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ivan Полчаса назад
А когда уже РПЦ за хренлиард долларов для православных космонавтов в космос отправят храмовый модуль для МКС? Это будет очень скрепно! И потом паломнические туры продавать начнут: "ближе к небесам" с дикими субсидиями, и ни копейки налогов не платя? Сука, когда меня уже в помошники Рогозина возьмут с такими бизнеспланами?
А на самом деле, молодцы. Они идут в правильном направлении и не растрачивают себя на модные студии звукозаписи! Да, сейчас неудача, но лучше сейчас, чем на старте с людьми. Удачи! И мне похер, кто первых покорит Марс, а позже полетит в другие звездные системы. Хочется просто дожить до этого!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Пётр Полчаса назад
Ну хоть никто не пострадал, и маскодрочеры притихли....представляю если подобное случилось с российской ракетой, ор бы стоял до небес.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Alex Grimm 41 минуту назад
Неправильно они испытания проводят,без песен и раскраски под хохлому не полетит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Типа граф Alex Grimm 13 минут назад
Батюшка не освятил за стотыщмильёнов , вот и не полетела .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
482
Обратная сторона Луны 52 минуты назад
Ну всё! В стане "патриотов" праздник! Теперь пару месяцев будут на все лады полоскать маска


Зато у нас рогозин поёт и ракеты под хохлом.... как тебе такое, айлон маск?
Ну всё! В стане "патриотов" праздник! Теперь пару месяцев будут на все лады полоскать маска Зато у нас рогозин поёт и ракеты под хохлом.... как тебе такое, айлон маск?
Ну всё! В стане "патриотов" праздник! Теперь пару месяцев будут на все лады полоскать маска Зато у нас рогозин поёт и ракеты под хохлом.... как тебе такое, айлон маск?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
87k
сапер Водичка 54 минуты назад
Класно песдануло !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
AlexЕЙ Час назад
Салют будет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
865
Педигри Час назад
Впоследствии Илон Маск написал в "Твиттере", что возможно причина неудачи кроется в расплавленных деталях одного из двигателя Raptor.

Значит движок говенный. Поставили бы двигатели РД 180, не было бы таких проблем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
482
Обратная сторона Луны Педигри 50 минут назад
Да ну, вот прямо рд180? Флаконы и без них неплохо справляются
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−28
covid_2021 Час назад
а Starlink уже продают. рогозина на батуте застрелите.
и поменьше пафоса, то расскажем всему миру, как тело с дерева в зум заходило на урок величия в рашкованской школе))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Батончик с маком Час назад
ну никак без российских двигателей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Ego sum qui sum Час назад
Рогозин споет об этом песню
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Денис Трубочкин Ego sum qui sum Час назад
еще бы! такой случай! пофиг, что у самого хозяйство развалилось! главное у соседа корова заболела!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
"Идущий к реке Рогозин - это восхитительно!": дипфейк с главой "Роскосмоса" и Маском покоряет Сеть "Идущий к реке Рогозин - это восхитительно!": дипфейк с главой "Роскосмоса" и Маском покоряет Сеть Илон Маск разрабатывает плавучие космодромы для запуска ракет Илон Маск разрабатывает плавучие космодромы для запуска ракет Радость от покупки пива была недолгой Радость от покупки пива была недолгой Семья, делающая селфи, провалилась в колодец Семья, делающая селфи, провалилась в колодец В США протестировали первый гиперлуп-поезд с пассажирами на борту В США протестировали первый гиперлуп-поезд с пассажирами на борту
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

237456



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Мошенники три года поставляли&nbsp;МВД шлемы с AliExpress под видом российских
1
233
Мошенники три года поставляли МВД шлемы с AliExpress под видом российских
Фотожабы
5
37
Фотожабы
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Дикое интервью с Пауком: о Кипре, котах и коронавирусе!
0
6
Дикое интервью с Пауком: о Кипре, котах и коронавирусе!
В Ленинградской области муж зарубил свою супругу
1
84
В Ленинградской области муж зарубил свою супругу
Где снимали фильмы, которые многие из нас знают наизусть
Где снимали фильмы, которые многие из нас знают наизусть
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#животные#история#интересное#прикольные#СССР#америка#еда#природа#смешные
#фото#интересно#кино#картинки#люди#жизнь#в мире#знаменитости#разное#страницы истории
#прикол#факты#россия#сша#подборка#авария#девушки#позитив#смешно#на различный вкус

На что жалуетесь?

Вернуться