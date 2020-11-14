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Хохотальня

Хохотальня (16 фото)

Автор:
14 ноября 2020 13:36
Сообщество : Юмор
Метки: прикол   смешные картинки   хохотальня   юмор   
2983
16
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Баянисто-небаянистый юмор в картинках

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Метки: прикол   смешные картинки   хохотальня   юмор   
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41  комментарий
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6k
Alexander Ostrovsky 2 часа назад
Комментарий к фото
Мы с другом еще 15 лет назад сделали этот косплей.
Мы с другом еще 15 лет назад сделали этот косплей.
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2k
Kons 3 минуты назад
Комментарий к фото
Анестезиолог понятное дело с молотом
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3k
Lola 24 минуты назад
Комментарий к фото
Это точно рассказ компьютерщика с третьего...уж слишком много трагизма.
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7k
Billi_Bons 38 минут назад
Автор школота?
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12k
Алан 56 минут назад
Комментарий к фото
калькулятор рядом с компом.. сюр какой то
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36k
doker 57 минут назад
Комментарий к фото
Особенно бесит, если он звонит, а не звонит.
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1k
Валерий Викторович 59 минут назад
И когда автор поста предлагает начать не то, чтобы хохотать, а хотя бы просто улыбаться?
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201
NAVI 59 минут назад
Комментарий к фото
или когда ленту воцапа просматриваешь групповую
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272k
NAZARETH Час назад
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Шопенгауэр отдыхает...
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272k
NAZARETH Час назад
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Ссылка youtu.be
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2k
александр Час назад
Комментарий к фото
задолбали уже подобным "юмором"
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201
NAVI александр 59 минут назад
Комментарий к фото
у каждого своя планка)))
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272k
NAZARETH Час назад
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Голову отрубил не Геракл , Персей.
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84
Andrey Час назад
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Мерлин Менсон
Мерлин Менсон
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272k
NAZARETH Час назад
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Хохотальня
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84
Andrey Час назад
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Хуже всего, если ты в этот момент в каком нибудь шкафу прячешся
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272k
NAZARETH Andrey Час назад
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84
Andrey Час назад
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Прям Санта Барбара какая то
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84
Andrey Час назад
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Интересно, как отреагируют, если продемонстрировать умение обращаться с таким телефоном
Интересно, как отреагируют, если продемонстрировать умение обращаться с таким телефоном
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19k
turyst 2 часа назад
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" - Добрейшей души, человек. А мог бы и бритвочкой по горлу полоснуть." (С) Из старого анекдота.
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482
Обратная сторона Луны 2 часа назад
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Было дело в 90х. Шли мы толпой на ксп. Весна, дождь, ветер... Все тащат громадные рюкзаки с палатками, едой, водкой и прочим, а Боря топает с маленьким городским рюкзачком.
Боря, а где спать,будешь, что есть, что пить?

Когда пришли на место, оказалось, у Бори конопля в рюкзачке. В общем у Бори было и где поспать, и что поесть - попить
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84
Andrey Обратная сторона Луны Час назад
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По условиям реалити-шоу, каждый участник мог взять с собой на остров только одну вещь.
Ваня взял книгу, Петя смартфон, Вася взял планшет, а Мойша взял резиновую женщину …
И через две недели у него появились и книга, и смартфон, и планшет.
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19k
turyst 2 часа назад
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Спирт надо брать.
Считай, вдвое меньше тащить, по весу.
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482
Обратная сторона Луны 2 часа назад
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Колобок та ещё порнуха
Колобок та ещё порнуха
Колобок та ещё порнуха
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