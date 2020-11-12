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Как жил харизматичный, обаятельный советский актер Борислав Брондуков

Как жил харизматичный, обаятельный советский актер Борислав Брондуков (7 фото)

Автор:
12 ноября 2020 16:14
Метки: актер   интересно   кино   
829
7

Борислав Брондуков был одним из самых узнаваемых и харизматичных актеров в советские годы. Так уж вышло, что мы чаще говорим о тех, кто играет большие роли в кино, и не всегда замечаем таких же талантливых актеров, появляющихся в небольших эпизодах. Борислав Брондуков считал, что настоящий актер может внести в фильм особую “изюминку” всего лишь за минутное появление в кадре, и он смог это доказать.

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Метки: актер   интересно   кино   
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10k
Элитный тигр 4 часа назад
А вот за что я ... Люблю ковбоя... Настоящему джентльмену всегда есть, что сказать...
А вот за что я ... Люблю ковбоя... Настоящему джентльмену всегда есть, что сказать...
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18k
shevanez Час назад
Ссылка www.youtube.com
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33k
jonnyD 3 часа назад
В сценарии к фильму «Кин-дза-дза» была придумана роль специально для Борислава Брондукова, , но к моменту начала съёмок фильма артист перенёс инсульт и сниматься не мог. В результате его персонаж был полностью убран из сценария .
Фото с кинопроб .
В сценарии к фильму «Кин-дза-дза» была придумана роль специально для Борислава Брондукова, , но к моменту начала съёмок фильма артист перенёс инсульт и сниматься не мог. В результате его персонаж был полностью убран из сценария . Фото с кинопроб .
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2k
ваня панкин 3 часа назад
яркий, самобытный, неординарный актер... этакий маленький но красивый алмаз среди комических актеров... светлая ему память...
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6k
Андрей А 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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7k
Otium7 3 часа назад
Как жил харизматичный, обаятельный советский актер Борислав Брондуков
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