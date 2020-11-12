Как жил харизматичный, обаятельный советский актер Борислав Брондуков

Мы до сих пор пользуемся крылатыми фразами его персонажей и вспоминаем его забавные роли. К сожалению, Борислав Брондуков уже давно ушел из жизни, но я уверен, что его вклад в кинематограф будут помнить всегда.

Борислав Брондуков родился в деревне Дубовая, неподалеку от Киева. Он был очень болезненным ребенком. Врачи говорили родителям Борислава, что их сын не проживет и двух лет из-за коклюша. Однако родители не отчаивались, старались сделать всё для того, чтобы вылечить сына. Им помогло знакомство со знахаркой, которая сказала, что Борислава ждет огромный успех в будущем и настояла на том, чтобы родители ежедневно водили мальчика дышать болотными травами. Удивительно, но коклюш действительно отступил.