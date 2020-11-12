Как жил харизматичный, обаятельный советский актер Борислав Брондуков

Борислав Брондуков был одним из самых узнаваемых и харизматичных актеров в советские годы. Так уж вышло, что мы чаще говорим о тех, кто играет большие роли в кино, и не всегда замечаем таких же талантливых актеров, появляющихся в небольших эпизодах. Борислав Брондуков считал, что настоящий актер может внести в фильм особую “изюминку” всего лишь за минутное появление в кадре, и он смог это доказать.
Мы до сих пор пользуемся крылатыми фразами его персонажей и вспоминаем его забавные роли. К сожалению, Борислав Брондуков уже давно ушел из жизни, но я уверен, что его вклад в кинематограф будут помнить всегда.
Борислав Брондуков родился в деревне Дубовая, неподалеку от Киева. Он был очень болезненным ребенком. Врачи говорили родителям Борислава, что их сын не проживет и двух лет из-за коклюша. Однако родители не отчаивались, старались сделать всё для того, чтобы вылечить сына. Им помогло знакомство со знахаркой, которая сказала, что Борислава ждет огромный успех в будущем и настояла на том, чтобы родители ежедневно водили мальчика дышать болотными травами. Удивительно, но коклюш действительно отступил.
После окончания школы Борислав, как и хотел, поступил в строительный техникум. Вскоре он начал работать на заводе “Арсенал”, где и отличился своим актерским талантом. Дело в том, что он знал огромное количество анекдотов и рассказывал их с такими эмоциями, что руководители завода решили открыть собственный любительский театр и сделать Борислава Брондукова ведущим актером. Там он и нашел свое призвание. Совместно с работой на заводе артистичный парень обучался в Киевском театральном институте.
Известным Борислав Брондуков стал благодаря роли вора в картине “Каменный крест”. На ленинградском кинофестивале актеру дали награду за исполнение лучшей мужской роли и при награждении он совершил огромную ошибку, которая сильно повлияла не его карьеру. Борислав Брондуков сказал нелепую фразу: “Надеюсь, что когда-нибудь мне повезет сыграть Ленина. Только не такого, к которому мы все привыкли, а комедийного – глупого и смешного”. Из-за этого случая у актера начались проблемы с КГБ, но он смог объяснить, что на самом деле никого не хотел обидеть, и ситуация улеглась. Однако кинорежиссеры перестали приглашать его даже на второстепенные роли, давали только маленькие эпизоды.
У Борислава Брондукова был невероятный актерский талант. Его персонажи говорили всего пару-тройку фраз, но этого хватало, чтобы изменить восприятие картины и ощущение от просмотра в целом. Стоит сказать, что в большинстве случаев актер сам придумывал эти фразы. Всё что от него требовали режиссеры – просто перевоплотиться в нужный образ. В легендарной кинокартине “Афоня”, персонаж Борислава Брондукова говорит: “Гони рубль, родственник” – вся эта сцена, по сути, неудачная. Актеры забыли слова и импровизировали, но всё-таки этот момент добавили в фильм. И вот таких “неудачных” кадров, которые в итоге стали для зрителей любимыми, на счету Борислава Брондукова более ста. Только вспомните, насколько восхитительно он играл в фильмах: “Два капитана”; “Шерлок Холмс”; “Гараж”; “Мы из джаза” и “Человек с бульвара Капуцинов”.
С созданием семьи Бориславу Брондукову повезло не сразу. Его первая жена работала звукооператором. Актер безумно любил её, но как выяснилось, у женщины была шизофрения. Она могла устроить скандал без каких-либо причин или поднять на мужа руку. Борислав Брондуков понимал, что она больна и пытался с этим смириться, но не смог – уже через год после заключения брака подал на развод. Однако он продолжал поддерживать с ней общение, часто навещал её и грустил, что их отношения не сложились.
Когда Бориславу Брондукову было тридцать лет, в аэропорту он познакомился с восемнадцатилетней девушкой Екатериной. Актер признавался, что влюбился в неё с первого взгляда и переживал, что она не будет с ним общаться только из-за разницы в возрасте. Однако Екатерина, наоборот, с радостью шла на контакт. В 1969 году пара сыграла свадьбу, в то же время у них родился первый сын – Константин, а через десять лет семья пополнилась вторым сыном – Богданом. Самым тяжелым испытанием для семьи стала болезнь Борислава Брондукова, которая и забрала его жизнь.
В середине 90-ых годов у Борислава Брондукова случился инсульт. Актера парализовало. Он не мог питаться, ходить и даже разговаривать. О его здоровье заботились родные – жена и дети. Семье пришлось жить в нищете, так как никто, кроме старшего сына не работал. Вскоре о состоянии Борислава Брондукова узнали поклонники и коллеги, благодаря телепередаче, которая “крутилась” и в России, и на Украине. Зрители помогли семье круглой суммой денег, необходимой для операции. Но врачи сразу предупредили что, скорее всего, никакая операция уже не поможет и…к сожалению, были правы.
Весной 2004 года великого Борислава Брондукова не стало.
Жаль, что в наши дни талантливые актеры стали редкостью. Разве кто-то будет пересматривать современные российские картины? Не думаю. А вот советские фильмы всегда приятно посмотреть ещё раз потому, что в них действительно вкладывали душу, актеры старались не за деньги, а для развития нашей культуры. За это им огромнейшее спасибо и низкий поклон.
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Фото с кинопроб .