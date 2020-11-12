Люди показывают, как изменились их домашние питомцы со дня первой встречи

У каждой дружбы есть история. Большинство из нас помнят момент, когда мы встретили нашего лучшего друга, как будто это произошло вчера. Домашние животные не исключение. Невозможно забыть тот день, когда сердце подсказало, что этот крохотный холодный носик, длинные усы или виляющий хвост - это то, что вам необходимо всегда.
Владельцы домашних животных проводят флешмоб в Фейсбуке под хэштегом #ThenAndNowChallenge, публикуя фотография своих любимцев в первый день встречи с ними и сейчас.
1.
"Скорая ветеринарная помощь подобрала его в какой-то канаве, он был весь изранен - видимо, на него напала стая бродячих псов. Его зашили, наложили много швов. Я забрала его домой и назвала Аполлоном. Постепенно он вылечился и действительно стал красавцем".
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2.
"Это Арья. Нам ее дали на передержку всего на несколько дней, у щенка была тяжелая чесотка, затем она отправилась в ветеринарную клинику. Но мы с мужем так к ней привязались, что продолжали заботиться о ней до полного выздоровления. Фотография справа сделана всего через пять недель после первой!"
3.
"Фаэлен в 5 недель и сейчас, через 1,5 года. Он волкособ, помесь волка с маламутом и немецкой овчаркой. Волкособы красивы, но содержать и ухаживать за ними непросто. Во многих отношениях они больше похожи на детей, чем на домашних животных".
4.
"Спасать животных сложно - недостаточно денег, нет времени, чтобы спасти всех. Но иногда вы видите снимок, который бьет вас изнутри, и все ваши хорошо составленные планы улетучиваются. Так было с Тором. Когда я увидела его фотографию, то заплакала. Это был уже взрослый пес, больной и страшно запущенный. Но я поклялась, что сделаю последние годы его жизни как можно лучше. И выполнила свою клятву. Он прожил еще два года и была улыбающимся счастливым мальчиком".
5.
"Красавчик Гарри. Его посреди ночи сбила машина. Пса подобрали хорошие люди. отвезли в приют, затем им занимались спасатели. Чесотка ушла, сломанные кости зажили, сломленный дух восстановился. Гарри полностью выздоровел и сейчас живет как нельзя лучше".
11.
"Это Мори. Сейчас ему шесть с половиной лет, а на первом снимке ему только год. Мы считаем, что это смесь австралийских овчарок. Когда мы его взяли, он имел черно-рыжеватый окрас, а около трех лет назад начали появляться белые пятна. И теперь он бело-черный. Ветеринар осмотрел его и сказал, что это не витилиго. Просто наш Мори - уникальный и очень красивый пес".
13.
"Мой Хиппи, когда я нашел его посреди шоссе ночью в свой день рождения в 2016 году, и сейчас".
14.
"8 лет назад умер мой любимый питбуль, и мой парень решил подарить мне щенка боксера. Он нашел заводчика-любителя, у которого оставался один щенок - "некачественный", коротышка и с шумами в сердце. Этот коротышка уже почти восемь лет со мной".
"Если честно, тут нет особенного "преображения". Мой кот и маленьким был красивым, и сейчас ого-го. Просто я его очень люблю и хочу вам его показать".
16.
"Трикси думает, что она все еще достаточно маленькая, чтобы спать на спине у своей сестренки Фрэнни".
18.
"Гэри жил на улице. Его подобрал мой муж. На первом снимке - тот день в 2009 году, когда муж перекинул собаку через забор на наш задний двор, где я сидела и рисовала акварелью. У него был совершенно человеческий взгляд. Гэри долго отказывался заходить дом и предпочитал жить во дворе. Но потом мы его уговорили зайти погреться - и теперь он зимой носит пижамы!"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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