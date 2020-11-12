FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 9118 постов • 1134 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Люди показывают, как изменились их домашние питомцы со дня первой встречи

Люди показывают, как изменились их домашние питомцы со дня первой встречи (21 фото)

Автор:
12 ноября 2020 12:57
Сообщество : Животные
Метки: как изменились   перемены к лучшему   преображение   тогда и сейчас   тогда и теперь   хозяева животные   хозяева котов   хозяева собак   
676
21
У каждой дружбы есть история. Большинство из нас помнят момент, когда мы встретили нашего лучшего друга, как будто это произошло вчера. Домашние животные не исключение. Невозможно забыть тот день, когда сердце подсказало, что этот крохотный холодный носик, длинные усы или виляющий хвост - это то, что вам необходимо всегда.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: как изменились   перемены к лучшему   преображение   тогда и сейчас   тогда и теперь   хозяева животные   хозяева котов   хозяева собак   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
"Без сложных щей" - как популярные блогеры пытаются научить жизни современную молодежь "Без сложных щей" - как популярные блогеры пытаются научить жизни современную молодежь Как изменились собаки разных пород за 100 лет Как изменились собаки разных пород за 100 лет Пользователи сети, которых в школе считали гадкими утятами, показали, как они преобразились Пользователи сети, которых в школе считали гадкими утятами, показали, как они преобразились #2012vs2018: пользователи сети делятся снимками своих изменений за 6 лет #2012vs2018: пользователи сети делятся снимками своих изменений за 6 лет Не узнать: 50 примеров невероятного похудения Не узнать: 50 примеров невероятного похудения 28 фотографий о том, как любовь и забота преображают бездомных собак 28 фотографий о том, как любовь и забота преображают бездомных собак
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

456321



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Фотожабы
3
32
Фотожабы
Подборка адского черного юмора, собранная при участии священника
9
94
Подборка адского черного юмора, собранная при участии священника
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Cамая милая собака в мире
0
16
Cамая милая собака в мире
Этикетки, бирки, ярлычки в саду и огороде. Зачем они нужны?
0
3
Этикетки, бирки, ярлычки в саду и огороде. Зачем они нужны?
"Вы похожи на ирландцев": иностранцы о России и россиянах
"Вы похожи на ирландцев": иностранцы о России и россиянах
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#факты#дтп#прикольные#россия#смешные#автомобили#сша#бразилия
#юмор#животные#история#интересное#в мире#актеры#на различный вкус#москва#позитив#китай
#интересно#кино#авария#автомир#люди#картинки#авто авария#подборка#коронавирус#милота

На что жалуетесь?

Вернуться