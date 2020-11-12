Люди показывают, как изменились их домашние питомцы со дня первой встречи

"Спасать животных сложно - недостаточно денег, нет времени, чтобы спасти всех. Но иногда вы видите снимок, который бьет вас изнутри, и все ваши хорошо составленные планы улетучиваются. Так было с Тором. Когда я увидела его фотографию, то заплакала. Это был уже взрослый пес, больной и страшно запущенный. Но я поклялась, что сделаю последние годы его жизни как можно лучше. И выполнила свою клятву. Он прожил еще два года и была улыбающимся счастливым мальчиком".