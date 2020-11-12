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Тюлень Шлиссик обрёл форму шара к зиме

Тюлень Шлиссик обрёл форму шара к зиме (7 фото)

Автор:
12 ноября 2020 10:17
Сообщество : Животные
Метки: Нерпа   Шлиссик   животные   толстый   тюлень   фото   шарик   
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Центр спасения ластоногих разместил снимки подопечного, который основательно запасся жиром к холодным временам. В этом ему помогла наглость.
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Метки: Нерпа   Шлиссик   животные   толстый   тюлень   фото   шарик   
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