Тюлень Шлиссик обрёл форму шара к зиме

Центр спасения ластоногих разместил снимки подопечного, который основательно запасся жиром к холодным временам. В этом ему помогла наглость.
В среду, 11 ноября, "Фонд друзей балтийской нерпы" (Санкт-Петербург) сообщил, что в ближайшее время решится судьба нерпы Шлиссика, который полон решимости остаться у зоологов на ПМЖ.
Готовясь к грядущей зиме, ластоногий наел себе толстые бока, стремясь к идеальной геометрической форме. Зоологи к этому отнеслись с юмором, называя своего неприлично располневшего подопечного "Его Жирнейшеством".
Готовясь к грядущей зиме, ластоногий наел себе толстые бока, стремясь к идеальной геометрической форме. Зоологи к этому отнеслись с юмором, называя своего неприлично располневшего подопечного "Его Жирнейшеством".
"Чтобы не мерзнуть в холодной воде, Шлиссик отъел себе замечательные толстые бока, приличествующие всякой уважающей себя осенней нерпе и заслужил титул Его Жирнейшество.
Про его дальнейшую судьбу и место проживания сообщим вам через пару недель, как только появится информация. Сейчас очень много людей думает как с ним быть дальше"
Про его дальнейшую судьбу и место проживания сообщим вам через пару недель, как только появится информация. Сейчас очень много людей думает как с ним быть дальше"
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"Это нормальный вес, нерпы такими и должны быть. Чаще мы находим истощенных тюленей, поэтому людям сложно вообразить, как выглядят здоровые. А они намного толще", - отметила собеседница и добавила, что выпускать животное в дикую природу не будут, несмотря на то, что его жировой прослойки достаточно для самостоятельной жизни.
"Шлиссик с превосходством относится к людям. Такой наглый, что даже нас гоняет. Он думает, что самый сильный. В Ладогу с такими мыслями мы его не пустим. Там его точно обидят", - объяснила основатель фонда.
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