Тюлень Шлиссик обрёл форму шара к зиме

"Чтобы не мерзнуть в холодной воде, Шлиссик отъел себе замечательные толстые бока, приличествующие всякой уважающей себя осенней нерпе и заслужил титул Его Жирнейшество.



Про его дальнейшую судьбу и место проживания сообщим вам через пару недель, как только появится информация. Сейчас очень много людей думает как с ним быть дальше"