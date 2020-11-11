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Прикольные и смешные картинки

Прикольные и смешные картинки (30 фото)

Автор:
11 ноября 2020 17:03
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: картинки   прикол   юмор   
2010
30
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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения

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Метки: картинки   прикол   юмор   
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48  комментариев
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13k
Егор Час назад
Комментарий к фото
А сколько еще потратили, чтобы Борна отловить?
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44k
Albert GER Минуту назад
Комментарий к фото
это не юмор!!!

если кто брал в эксплуатацию новую незнакомую технику по инструкции, плачет от них!

обязательный порядок пуска автоматической линии:

1. запускаем мотор гидравлики кнопкой S... . ЕСЛИ ДА, то:

2. проверяем НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ в шкафу управления. ну ладно.. хихикнули.

3. проверяем НАЛИЧИЕ мотора гидравлики. ВЫ МЛЯ ШО ТАМ КУРИТЕ???
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32k
Элек Мек 2 минуты назад
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Теперь я знаю про кого фильм Восставший из ада.
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32k
Элек Мек 4 минуты назад
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Прикольные и смешные картинки
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8k
Андрей Ватрушкин 6 минут назад
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Что медкомиссию не прошел или в промежутке между полетами ради удовольствия пищу разносит?
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8k
Андрей Ватрушкин 9 минут назад
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Кому и копыта маникюр.
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8k
Андрей Ватрушкин 12 минут назад
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Может и гипофиз немного причастен.
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8k
Андрей Ватрушкин 15 минут назад
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Ну-с батенька, как у вас дела с олигархами на селе?
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8k
Андрей Ватрушкин 17 минут назад
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Так кто-нибудь скажет все же, спасли или нет этого Демона, да за такие большие деньги.
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44k
Albert GER 19 минут назад
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Папа просто в "корень" пошел, сын в рост.
там какие-то связи у Матушки-Землицы с Фосфором и Азотом еще есть.
клянусь!!! Агрономию один семестр изучал. но помню)))
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688
Денис Ануфриев 22 минуты назад
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а Александр Масляков что там посередине делает?
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44k
Albert GER 23 минуты назад
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бордюрчики в Одесе и Казахстане.
у него поребрики.
поправьте мем))
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37k
Александр Albert GER Минуту назад
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Причем тут москва и поребрики?
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44k
Albert GER Полчаса назад
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кто все эти люди [мат]???

дайте нам Селезнёву с миелафоном, не лишайте нас детства))
Ссылка www.youtube.com
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8k
Андрей Ватрушкин Albert GER 16 минут назад
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Да, расти уже быстрее.
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7k
Андрей Ма-С Albert GER 5 минут назад
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блин и тут облом, думал тут песня "прекрасное далеко" хоть послушаю в удовольствие а тут алиса умеет летать(((
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66k
Фома Полчаса назад
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Можно спросить в библиотеке : есть ли у вас "Конец" Ежи Пшезьдетского и держали Вы вообще его в руках?
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32k
Элек Мек Фома 19 минут назад
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Прикольные и смешные картинки
Прикольные и смешные картинки
Прикольные и смешные картинки
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66k
Фома Полчаса назад
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Вот так фейки и разносятся, главное гневных комментариев побольше, а правда это или нет, это уже не важно, важна реакция людей, а голос разума тонет в г....
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44k
Albert GER Полчаса назад
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я смотрю тут знатоки украинского футбола подтянулись на этот прикол.
думаю им фарба не та.
разбегаемся пацаны пока они в наши ники не стали коктейлимолотова кидать!!!!
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781
Feofil Полчаса назад
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Какой неудачливый парень. Вечно куда-то вляпывается)
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6k
Izrin Maria 39 минут назад
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Одна из машин в реанимации имеет сигналом первые такты песни из мультика. Бесит ужасно!
Одна из машин в реанимации имеет сигналом первые такты песни из мультика. Бесит ужасно!
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3k
Горожанин 40 минут назад
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Громыко - не эстонец. Но и не разведчик.
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10k
Сибирячка 40 минут назад
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Хуже. Пришла в том платье, что ты купила на праздник.
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6k
Izrin Maria 44 минуты назад
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Если косу поверх пальто выпустить, то обязательно кто-нибудь (впавший в детство?) дёрнет. Как в школе. Со всей дурацкой мочи.
Больно!
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