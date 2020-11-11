История Марвина Химейера. Человек против корпорации

Тогда фирма решила затравить честного трудягу. Все владения вокруг уже были приписаны заводу, так что ему отрезали подступ к дому и все коммуникации. Чтобы проложить другую дорогу, Марвин купил списанный бульдозер, восстановил его, но получив отказ даже в суде, совсем отчаялся.



Следом со всех сторон посыпались удары. Налоговая служба выразила недовольства отчислениями с розничной торговли, также приходили штрафы от пожарной инспекции. Санитарно-эпидемиологический надзор выписал большой штраф в размере 2,5 тысячи долларов за присутствие в мастерской несанкционированного резервуара. Слить отходы в канализацию он не мог, потому что на своей земле места для неё не было. На территории вокруг выкопать яму он не мог: никто не собирался давать разрешение. Пришлось оплатить штраф.



Позже, уехав на похороны отца, Марвин оставил дом без присмотра. Этим воспользовались злоумышленники и перекрыли воду, электричество, опечатали мастерскую. По возвращении Химейер закрылся у себя на несколько месяцев и не выходил.



Оказывается, в это время он мастерил орудие возмездия. Тот самый восстановлены бульдозер превратился в бронированную машину. Марвин обшил корпус стальными листами, встроил камеры, модернизировать их, запасся водой, пропитанием, оружием.