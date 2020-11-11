История Марвина Химейера. Человек против корпорации

Этот случай произошёл в США, в маленьком городке Гранби, штат Колорадо. Марвин Химейер – простой трудяга, работал в автосервисе. Потом решил продать свою долю и выкупить участок земли для постройки там мастерской и небольшого магазинчик. Территория обошлась Марвину в круглую сумму. Сам построил бизнес, спокойно занимался ремонтом запчастей к автомобилям, выплачивать ипотеку. Как вдруг вплотную примыкавший к его территории цементный завод задумал расширение
Естественно, все близлежащие здания частных владельцев должны быть снесены. Всё соседи Химейера сдались и распродажи свои участки. Один лишь он ни в какую не хотел отдавать честно нажитое имущество.
Корпорация разными способами пыталась завладеть его имуществом. В ход шли и уговоры, и ложь, и обещания приличных сумм, и давление через родственников, и пример его соседей. К слову, завод предлагал Марвину 25 тысяч долларов, затем отступные повысились до 35 тысяч. Но он все равно не соглашался.
Корпорация разными способами пыталась завладеть его имуществом. В ход шли и уговоры, и ложь, и обещания приличных сумм, и давление через родственников, и пример его соседей. К слову, завод предлагал Марвину 25 тысяч долларов, затем отступные повысились до 35 тысяч. Но он все равно не соглашался.
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Тогда фирма решила затравить честного трудягу. Все владения вокруг уже были приписаны заводу, так что ему отрезали подступ к дому и все коммуникации. Чтобы проложить другую дорогу, Марвин купил списанный бульдозер, восстановил его, но получив отказ даже в суде, совсем отчаялся.
Следом со всех сторон посыпались удары. Налоговая служба выразила недовольства отчислениями с розничной торговли, также приходили штрафы от пожарной инспекции. Санитарно-эпидемиологический надзор выписал большой штраф в размере 2,5 тысячи долларов за присутствие в мастерской несанкционированного резервуара. Слить отходы в канализацию он не мог, потому что на своей земле места для неё не было. На территории вокруг выкопать яму он не мог: никто не собирался давать разрешение. Пришлось оплатить штраф.
Позже, уехав на похороны отца, Марвин оставил дом без присмотра. Этим воспользовались злоумышленники и перекрыли воду, электричество, опечатали мастерскую. По возвращении Химейер закрылся у себя на несколько месяцев и не выходил.
Оказывается, в это время он мастерил орудие возмездия. Тот самый восстановлены бульдозер превратился в бронированную машину. Марвин обшил корпус стальными листами, встроил камеры, модернизировать их, запасся водой, пропитанием, оружием.
Следом со всех сторон посыпались удары. Налоговая служба выразила недовольства отчислениями с розничной торговли, также приходили штрафы от пожарной инспекции. Санитарно-эпидемиологический надзор выписал большой штраф в размере 2,5 тысячи долларов за присутствие в мастерской несанкционированного резервуара. Слить отходы в канализацию он не мог, потому что на своей земле места для неё не было. На территории вокруг выкопать яму он не мог: никто не собирался давать разрешение. Пришлось оплатить штраф.
Позже, уехав на похороны отца, Марвин оставил дом без присмотра. Этим воспользовались злоумышленники и перекрыли воду, электричество, опечатали мастерскую. По возвращении Химейер закрылся у себя на несколько месяцев и не выходил.
Оказывается, в это время он мастерил орудие возмездия. Тот самый восстановлены бульдозер превратился в бронированную машину. Марвин обшил корпус стальными листами, встроил камеры, модернизировать их, запасся водой, пропитанием, оружием.
4 июня 2004 года Химейер выехал по ранее запланированному маршруту. Начал он с административного здания завода, потом снёс все цеха, добрался до банка, газовой компании, дома членов городского совета, пожарную станцию, публичную библиотеку, редакцию газеты. Марвин доказал, что был осведомлён обо всех участниках конфликта. Мирных жителей он не тронул.
Конечно, его останавливали: шериф, спецназ, полиция и даже егери. Он отстреливался, в него стреляли, пытались взорвать, но все без толку. Когда остался всего один патрон, Химейер воспользовался им. Покончив с собой, он обрёл титул последнего американского героя.
Конечно, его останавливали: шериф, спецназ, полиция и даже егери. Он отстреливался, в него стреляли, пытались взорвать, но все без толку. Когда остался всего один патрон, Химейер воспользовался им. Покончив с собой, он обрёл титул последнего американского героя.
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Метки: истории истории из жизни корпорации сша
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Юбилей для дураков
243andrey_cruz
4 июня, 2012
Есть в штате Колорадо город Грэнби, весьма небогатый и захолустный. Штат сам богатством не блещет, а округ Грэнд к процветающим не относится. И вот в этом городе решили построить цементный завод. В штате начинался строительный бум, а от Грэнби до Аспена, где наш родной Абрамович на лыжах катается, рукой подать. Ну и модно стало иметь зимние дома в Колорадо. А где стройка - там цемент нужен.
А что такое завод в городишке, который живет с того бизнеса, что есть только при дороге? Это как манна небесная. Налоги, рабочие места, инфраструктура.
Но жил в городе некий мужик, который зарабатывал на жизнь тем, что варил глушаки грузовикам. Был у него кусок земли, на нем мастерская, при этом ни жены, ни детей - дожил до седых мудей, а все бобыль бобылем. Звали его, как уже все догадались, Марвин Химейер. Ага.
Чего он такой радостный на фото? А он просто понял, что сорвал банк, потому что его земля была как раз на пути коммуникаций к заводу и получить с этого он решил по-максимуму. Ему предложили землю продать, давая рыночную цену. Это на выезде из города, там много таких мастерских-халабуд, но он отказался и выдвинул контр-предложение. Дом на земле в этом месте стоит примерно 50 тыс., но Марвин запросил, насколько я помню, сперва 270 тыс. Цементная компания согласилась, но слишком легко, герой Марвин понял, что [мат] и захотел уже полмиллиона. И они опять согласились, хоть компания и не крупная. Все уже подписали, и тут Марвин понял - опять [мат]! Они бы и больше дали! И затребовал он уже миллион.
И вот тут нашла коса на камень, покупатель решил такой разводки уже не терпеть. А заодно на Марвина ополчились сограждане, которые из-за его жлобства не могли получить желанную работу. Власть в городе выборная, так что делает она то, что от нее люди хотят. И эта самая власть просто отказалась продлевать контракты на коммуналку с жадным [мат].
Продолжение все знают. Узнав, что ему больше ни хрена не обломится, мутный бобыль озверел, заперся от всех соседей, сваял бронебульдозер и развалил и завод, и городские здания, и банк. Компания разорилась, с работой все пролетели, городской бюджет ушел на ремонт муниципальных здений вместо реконструкции школы, в общем - молодец, Марвин, [мат] все сделал. И все из-за жабы, которая, наверное, ему и семью завести не дала - это же расходы такие расходы.
И каким-то образом это чмо оказалось "борцом с системой". Вот это труднее всего понять. Хотя поначалу я и сам, идиот, так думал. Пока факты не проверил.
з.ы. А мужику уважуха!
Вон 10 лет назад гремели "Речник"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Речник_(садовое_товарищество)https://ru.wikipedia.org/wiki/Речник_(садовое_товарищество)
Речник снесли и людей выселили, а соседей из поселка "Остров фантазий", никто не трогал..
потом перед Олимпиадой в Имертинской долине..