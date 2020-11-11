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История Марвина Химейера. Человек против корпорации

История Марвина Химейера. Человек против корпорации (3 фото)

Автор:
11 ноября 2020 11:11
Метки: истории   истории из жизни   корпорации   сша   
1348
3
Этот случай произошёл в США, в маленьком городке Гранби, штат Колорадо. Марвин Химейер – простой трудяга, работал в автосервисе. Потом решил продать свою долю и выкупить участок земли для постройки там мастерской и небольшого магазинчик. Территория обошлась Марвину в круглую сумму. Сам построил бизнес, спокойно занимался ремонтом запчастей к автомобилям, выплачивать ипотеку. Как вдруг вплотную примыкавший к его территории цементный завод задумал расширение
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Метки: истории   истории из жизни   корпорации   сша   
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1k
Outcast 6 часов назад
Вот и реальность. А не сказочка о законности, защите частной собственности, свободе предпринимательства и свободе слова.
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2k
Trilik 9 минут назад
История Марвина Химейера. Человек против корпорации
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685
Сергей 24 минуты назад
Во первых на фото Крылов, во вторых Химеер тот еще мудак...
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1k
Outcast 2 часа назад
История Марвина Химейера. Человек против корпорации
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12k
Владислав Грецов 3 часа назад
не нужно доводить людей до крайности....
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4k
uutb 4 часа назад
Видео инцидента.
Ссылка www.youtube.com
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160
Анатолий Проскурня 5 часов назад
А вот альтернативная версия данной истории от Андрея Круза.

Юбилей для дураков
243andrey_cruz
4 июня, 2012
Есть в штате Колорадо город Грэнби, весьма небогатый и захолустный. Штат сам богатством не блещет, а округ Грэнд к процветающим не относится. И вот в этом городе решили построить цементный завод. В штате начинался строительный бум, а от Грэнби до Аспена, где наш родной Абрамович на лыжах катается, рукой подать. Ну и модно стало иметь зимние дома в Колорадо. А где стройка - там цемент нужен.
А что такое завод в городишке, который живет с того бизнеса, что есть только при дороге? Это как манна небесная. Налоги, рабочие места, инфраструктура.
Но жил в городе некий мужик, который зарабатывал на жизнь тем, что варил глушаки грузовикам. Был у него кусок земли, на нем мастерская, при этом ни жены, ни детей - дожил до седых мудей, а все бобыль бобылем. Звали его, как уже все догадались, Марвин Химейер. Ага.

Чего он такой радостный на фото? А он просто понял, что сорвал банк, потому что его земля была как раз на пути коммуникаций к заводу и получить с этого он решил по-максимуму. Ему предложили землю продать, давая рыночную цену. Это на выезде из города, там много таких мастерских-халабуд, но он отказался и выдвинул контр-предложение. Дом на земле в этом месте стоит примерно 50 тыс., но Марвин запросил, насколько я помню, сперва 270 тыс. Цементная компания согласилась, но слишком легко, герой Марвин понял, что [мат] и захотел уже полмиллиона. И они опять согласились, хоть компания и не крупная. Все уже подписали, и тут Марвин понял - опять [мат]! Они бы и больше дали! И затребовал он уже миллион.
И вот тут нашла коса на камень, покупатель решил такой разводки уже не терпеть. А заодно на Марвина ополчились сограждане, которые из-за его жлобства не могли получить желанную работу. Власть в городе выборная, так что делает она то, что от нее люди хотят. И эта самая власть просто отказалась продлевать контракты на коммуналку с жадным [мат].
Продолжение все знают. Узнав, что ему больше ни хрена не обломится, мутный бобыль озверел, заперся от всех соседей, сваял бронебульдозер и развалил и завод, и городские здания, и банк. Компания разорилась, с работой все пролетели, городской бюджет ушел на ремонт муниципальных здений вместо реконструкции школы, в общем - молодец, Марвин, [мат] все сделал. И все из-за жабы, которая, наверное, ему и семью завести не дала - это же расходы такие расходы.
И каким-то образом это чмо оказалось "борцом с системой". Вот это труднее всего понять. Хотя поначалу я и сам, идиот, так думал. Пока факты не проверил.
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1k
Outcast Анатолий Проскурня 2 часа назад
Только покупатель может строится в любую сторону. Нафиг ему его халупа не сдалась. Да и завод цементный не такое уж большое предприятие. Скорее всего за здорово живёшь хотели его мастерскую отжать что бы там свои грузовики ремонтировать.
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290
Дмитрий Анатолий Проскурня 14 минут назад
Очень люблю и уважаю Круза но тут я его не поддерживаю категорически.
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12k
Объект реальности 5 часов назад
Перевод говно и причем тут Дмитрий Крылов.
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19k
hebpat 5 часов назад
завод кстати так и не восстановили - не рентабельно оказалось
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127
Автоген Калашников 5 часов назад
каждый раз читаю... подлость ужасна и тем краше возмездие (
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Алексей Автоген Калашников 3 часа назад
Этот Марвин с самого начала истории показал себя не с самой лучшей стороны...
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15k
Топпер Харли 6 часов назад
На Дмитрия Крылова очень похож!

з.ы. А мужику уважуха!

На Дмитрия Крылова очень похож! з.ы. А мужику уважуха!
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338
Остап Ива́нович. 6 часов назад
То есть он пошел против власти и это автором поощряется?..
То есть он пошел против власти и это автором поощряется?..
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3k
Денис Колосов 6 часов назад
Ну у нас прям соблюдают права собственников-))
Вон 10 лет назад гремели "Речник"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Речник_(садовое_товарищество)https://ru.wikipedia.org/wiki/Речник_(садовое_товарищество)
Речник снесли и людей выселили, а соседей из поселка "Остров фантазий", никто не трогал..
потом перед Олимпиадой в Имертинской долине..
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1k
Outcast Денис Колосов 2 часа назад
Ну так там всё просто, рядом с незаконно владеющими имуществом богатеями живут законные нищеброды и портят вид, вот и снесли. А на месте их домов культурно оздоровительный комплекс хотят построить и бабки грести.
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4k
Бу 6 часов назад
Всегда ставлю плюс, когда вижу этот пост
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