Приказ Минздрава вступает в силу с 1 января 2021 года и будет в силе до 1 января 2027 года.

Основное отличие от прежних требований составляет освобождение водителей от необходимости возить с собой бинты малых размеров, стерильные бинты и бактерицидные пластыри. Взамен этого в комплектацию войдут стерильные салфетки и медицинские маски. «Установить, что аптечки первой помощи (автомобильные), произведённые (укомплектованные) до дня вступления в силу настоящего приказа, подлежат применению в течение срока их годности, но не позднее 31 декабря 2024 года», — уточняется в приказе.



