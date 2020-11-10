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В России изменили требования к&nbsp;содержимому автомобильной аптечки

В России изменили требования к содержимому автомобильной аптечки (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 ноября 2020 22:52
Сообщество : Автомир
Метки: автомашины   аптечки   комплектующие   минздрав   новые   приказ   россия   стандарты   
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Министр здравоохранения Мурашко подписал приказ, которым утвердил новые требования к комплектации автомобильной аптечки для оказания первой помощи при ДТП. Документ обнародован на официальном портале правовой информации.

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Метки: автомашины   аптечки   комплектующие   минздрав   новые   приказ   россия   стандарты   
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76  комментариев
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18k
pssst 10 часов назад
Маски-то нахера? Чтоб поциэнт в рас3.14дорашенном авто ковидом не заразился?
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9k
alexis 4 минуты назад
Если раньше учили оказывать первую помощь, то сейчас за оказание оной могут и посадить, поэтому достаточно пластыря для царапинок.
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3k
Дмитрий Барановский Полчаса назад
Ничего более умного не придумали, как все возможные и невозможные щели позатыкать этими масками ,да ещё дадут лишний повод для дое..ться(простите-выполнять служебные обязанности) ДПСникам.
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18k
BillyBonzz Дмитрий Барановский 8 минут назад
Любому ДПС-нику тычешь в нос страховкой и говоришь ему что страховка выдана на основании диагностической карты, полученной в официальном сервисном центре, где наличие, комплектацию, сроки годности аптечки, огнетушителя, у меня уже проверяли. Так что Вам, дорогой гайшник, предъявлять кроме документов и страховки на ТС, я ничего не обязан. Если не лень,но можно возить и саму диагностическую карту, которую при случае можно тоже показать слишком шустрому гаишнику.
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3k
Дмитрий Барановский BillyBonzz 5 минут назад
Это понятно. Много непонятного текста для гаишника.)) Многие из них про 5-ю статью закона о полиции даже не слышали.
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31k
Игорь Дмитрий Барановский 2 минуты назад
В производство масок вложились уважаемые, в кругу своих друзей, люди... Так, что теперь без масок никуда...

А вообще, у меня две аптечки, одна для тех.осмотра, вторая для использования, и её я комплектую тем, чем мне надо.
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317
LinkLine 45 минут назад
да сразу уж такой возить, ху.ли мелочиться...
да сразу уж такой возить, ху.ли мелочиться...
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3k
Дмитрий Барановский LinkLine Полчаса назад
Ещё бланки листов нетрудоспособности.
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31k
Игорь LinkLine Минуту назад
Только, для начала, нужно уметь всем этим пользоваться, чтобы пострадавшему не навредить...
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1k
lihaci 56 минут назад
Шо опять?? А если маски с перчатками не в аптечке, а по салону развешаны?
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983
Sam22 Час назад
А зачем аж три знака аварийной остановки? Серьёзно.
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755
Олег Sam22 43 минуты назад
Для друзей
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1k
Андрей Час назад
Да ладно Вам бухтеть про маски перчатки
Радуйтесь, что Собянин не подсказал про бордюры
Возить по количеству пассажиров!!!
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5k
АлександрЧестный Андрей 6 минут назад
Машина 5 местная. Едешь один то значит тебе надо вместо пустых мест положить по бордюру. Бордюр должен иметь сертификат соответствия. Бордюры можно покупать, можно брать в аренду в специальных местах. Так же бордюр необходимо ежегодно обменивать на новый с доплатой.
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58
СергейТокарев 2 часа назад
Скоро врача с собой возить будем
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7k
DumDum СергейТокарев 23 минуты назад
Ага... В багажнике...
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123k
Leff 3 часа назад
Этак скоро потребуют аппарат ИВЛ возить в машине.
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4k
Bartello 3 часа назад
Нах....я маска в автомобильной аптечке? Заводчик простаивает? Ох прав был шнур.
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1k
.357 magnum 5 часов назад
Мурашко показывает журналистам новую автоаптечку:
- Вот, значит, жгут, бинты, маски, перчатки...
- Нафига???
- Ну как же, жгут для остановки кровотечения, бинты для перевязки.
- А маски с перчатками?
- Так вот же они!
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29k
Azesh 5 часов назад
чей то сын завод аптечек прикупил? Опрос: кому-нибудь когда нибудь пригодилась автомобильная аптечка?
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2k
Альберт Шавлаков Azesh 5 часов назад
Да, пригодилась, когда я в гараже, во время ремонта машины палец порезал
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29k
Azesh Альберт Шавлаков 5 часов назад
тридцать лет за рулем, ни разу не было аптечки и никогда не понадобилась. зы. техосмотр ни разу в жизни не проходил.
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2k
Михалыч 8 часов назад
В каком государстве мы живём!? Это полный ппц. Это забота о человеке? Это профанация, основанная на жажде обогащения. Одни делают видимость дела, другие наживаются, рука руку моет. И мы с этой властью живём, слушаем их доклады о том, как они о нас заботятся. Аж тошно. Умные люди при советской власти комплектовали аптечки препаратами и лекарствами общего назначения, ведь травмы водителя и пассажиров в подавляющем большинстве не связаны с дтп, а с мелкими бытовыми травмами: на отдыхе, на речке, при выезде с палатками, при строительстве дачи к примеру.
И универсальная аптечка, где были помимо жгута и бинтов - и лекарства от давления, аллергии, отравления, иод, зеленка, бактерицидный пластырь, стакан для промывки глаза, перекись водорода, марганцовка - гораздо востребованее в повседневной жизни. А сейчас - маски. Просто сволочи. Всеми силами пытаются население просто внаглую наепать.
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36k
Вепс Михалыч 19 минут назад
А кто вам мешает все, вам необходимое возить с собой? =))) Но с масками конечно лютый перебор.
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20k
sportage030 8 часов назад
У меня за 21 год вождения ни разу аптечку не проверили. Так что похеру!
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1k
Acid Snake 8 часов назад
Да пох , кто проверять то будет, [мат] протоколы досмотра писать
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12k
Hairy. 9 часов назад
Бл.ть, не устану постить это. Как же за.бали все эти сказочные, хитровы.банные мрази.
Бл.ть, не устану постить это. Как же за.бали все эти сказочные, хитровы.банные мрази.
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572
Кристофер Робин Hairy. 5 часов назад
Жизнь удалась у барина
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1k
Lovels Travel 9 часов назад
Похоже, кто-то нехило так в маски и перчатки вложился.
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5k
SR 9 часов назад
А почему сразу реанимационный комплекс с томографом на прицепе не возить? Дайте угадаю... Нужно продать больше масок. Заводики поставили, денежку отбивать нужно.
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755
Беглый раб 10 часов назад
Бред... Истекай кровью, дохни, но зато масочка собянинско-воробьевская...
Упыри уже не стесняются любыми способами из населения "новую нефть" качать.
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1k
newegg 10 часов назад
Бессмысленный перевод денег и медицинских средств.
99% содержимого этих аптечек будут просто выброшены.
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19k
turyst 10 часов назад
Т.е. маски плохо продаются?

Я понимаю, да, обычный человек не знает как большей частью компонентов аптечки пользоваться.

Раньше, лекарства и пр. "излишества", входили в состав аптечки, в том числе для того, если случайно, на месте окажется подготовленный человек, который сможет ими воспользоваться.

Ну ладно, отбросим это невеликий шанс.

Но нахрена в аптечке маска?!?
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