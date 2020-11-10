Министр здравоохранения Мурашко подписал приказ, которым утвердил новые требования к комплектации автомобильной аптечки для оказания первой помощи при ДТП. Документ обнародован на официальном портале правовой информации.
Приказ Минздрава вступает в силу с 1 января 2021 года и будет в силе до 1 января 2027 года.
Основное отличие от прежних требований составляет освобождение водителей от необходимости возить с собой бинты малых размеров, стерильные бинты и бактерицидные пластыри. Взамен этого в комплектацию войдут стерильные салфетки и медицинские маски. «Установить, что аптечки первой помощи (автомобильные), произведённые (укомплектованные) до дня вступления в силу настоящего приказа, подлежат применению в течение срока их годности, но не позднее 31 декабря 2024 года», — уточняется в приказе.
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В соответствующей новым стандартам аптечке должно находиться не менее двух медицинских не стерильных масок, медицинские перчатки, одно или более устройство для проведения искусственного дыхания, кровоостанавливающий жгут, не менее четырёх марлевых медицинских бинтов размером от 5 метров на 10 сантиметров и трёх бинтов размером от 7 метров на 14 сантиметров. Помимо прочего, в комплекте должны быть медицинские марлевые стерильные салфетки, ножницы, рулонный лейкопластырь, футляр и инструкция по оказанию первой помощи. При этом менять комплектующие набора в связи с истекшим сроком годности водители должны будут сами, если не хотят покупать новую аптечку целиком.
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А вообще, у меня две аптечки, одна для тех.осмотра, вторая для использования, и её я комплектую тем, чем мне надо.
Радуйтесь, что Собянин не подсказал про бордюры
Возить по количеству пассажиров!!!
- Вот, значит, жгут, бинты, маски, перчатки...
- Нафига???
- Ну как же, жгут для остановки кровотечения, бинты для перевязки.
- А маски с перчатками?
- Так вот же они!
И универсальная аптечка, где были помимо жгута и бинтов - и лекарства от давления, аллергии, отравления, иод, зеленка, бактерицидный пластырь, стакан для промывки глаза, перекись водорода, марганцовка - гораздо востребованее в повседневной жизни. А сейчас - маски. Просто сволочи. Всеми силами пытаются население просто внаглую наепать.
Упыри уже не стесняются любыми способами из населения "новую нефть" качать.
99% содержимого этих аптечек будут просто выброшены.
Я понимаю, да, обычный человек не знает как большей частью компонентов аптечки пользоваться.
Раньше, лекарства и пр. "излишества", входили в состав аптечки, в том числе для того, если случайно, на месте окажется подготовленный человек, который сможет ими воспользоваться.
Ну ладно, отбросим это невеликий шанс.
Но нахрена в аптечке маска?!?