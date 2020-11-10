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О каком полковнике поётся в главном хите "БИ-2"

О каком полковнике поётся в главном хите "БИ-2" (2 фото + 1 видео)

Автор:
10 ноября 2020 04:29
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: БИ-2   полковник   хит   
739
2
1
В фильме "Брат" на всю страну, с новой силой, зазвучали песни Наутилуса. В "Брат 2" планировалось сделать то же самое с песнями Юрия Шевчука. Но Юрий решил, что негоже его песням звучать в столь отвратительном фильме.
Незаменимых у нас, как известно, нет. Балабанов, вместо песен ДДТ, наполнил свой фильм музыкой не таких известных исполнителей. Взял, так сказать, количеством и стал главным продюсером русского рока нулевых.

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Метки: БИ-2   полковник   хит   
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9  комментариев
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6k
Пафнутий 3 часа назад
Открою другую страшную тайну. Упомянутый в названии сказки "Колобок" колобок, по-настоящему является ничем иным как колобком.

ЗЫ. Не хочется со старческим маразмом гундеть про "поколение ЕГЭ". Не верю что современная молодежь настолько литературно не образованна, чтобы не догадаться что строка "Полковнику никто не пишет" является ссылкой на название книги "Полковнику никто не пишет".
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4k
Petr Chernyshev 6 минут назад
а повествуется в ней, как несложно догадаться, об одиноком полковнике который долгие годы ждет письма по поводу обещанной пенсии...
М-да, краткое изложение романа Маркеса. Хрестоматия.
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14k
Жупел - Кипучая сера 11 минут назад
Да уж.... У моего поколения (30+) никогда не возникало вопросов про полковника и почему ему никто не пишет. Я Маркеса читал еще лет в 15..... ЕГЭ... блин.....
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22
Анна Анна 38 минут назад
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25k
Acu900 2 часа назад
О каком полковнике поётся в главном хите "БИ-2"
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41k
Цыц тут у меня Acu900 49 минут назад
Ноги наоборот должны быть, в такой позиции сложновато...
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9k
Антон Семёныч 2 часа назад
Набор бессмысленных фраз, положенных на музыку, теперь песней зовётся.
Большие города
Пустые поезда
Ни берега ни дна
Все начинать сначала
Холодная война
И время как вода
Он не сошел с ума
Ты ничего не знала

Полковнику никто не пишет
Полковника никто не ждет

На линии огня
Пустые города
В которых никогда
Ты раньше не бывала
И рвутся поезда
На тонкие слова
Он не сошел с ума
Ты ничего не знала

Полковнику никто не пишет
Полковника никто не ждет
Полковнику никто не пишет
Полковника никто не ждет
Полковнику никто не пишет
Полковника никто не ждет
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9k
Алексей 3 часа назад
Спасибо
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703
Сапоги Илона Маска 4 часа назад
К Шевчуку неоднозначно отношусь. Впервые про то, что "это другое, тут понимать надо", услышал именно от него, когда в начале 2000-х, увидел с ним интервью , где он поддерживал какой то татарский митинг, и его журналист спросила, типа Юра, твою мать, ты же только на прошлой неделе топил против русского национализма, а теперь поддерживаешь татарский. На что Юра и ответил - это другое, ребята, это надо понимать.
Но конечно, до уровня Макара он не опустился.
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