О каком полковнике поётся в главном хите "БИ-2"

В фильме "Брат" на всю страну, с новой силой, зазвучали песни Наутилуса. В "Брат 2" планировалось сделать то же самое с песнями Юрия Шевчука. Но Юрий решил, что негоже его песням звучать в столь отвратительном фильме.
Незаменимых у нас, как известно, нет. Балабанов, вместо песен ДДТ, наполнил свой фильм музыкой не таких известных исполнителей. Взял, так сказать, количеством и стал главным продюсером русского рока нулевых.
Незаменимых у нас, как известно, нет. Балабанов, вместо песен ДДТ, наполнил свой фильм музыкой не таких известных исполнителей. Взял, так сказать, количеством и стал главным продюсером русского рока нулевых.
Прозвучала в "Брат 2" и группа БИ-2 со своей песней "Полковнику никто не пишет". Песня, после выхода фильма, зазвучала из каждого утюга, а к группе пришла популярность.
Песня эта звучит довольно абстрактно. В припеве поётся о неком полковнике, но куплеты не позволяют понять причём здесь он.
Придётся искать историю песни...
А история относит нас к литературе. Точнее, к произведению Габриэля Гарсиа Маркеса. Собственно, книга так и называется "Полковнику никто не пишет", а повествуется в ней, как несложно догадаться, об одиноком полковнике который долгие годы ждет письма по поводу обещанной пенсии...
Песня эта звучит довольно абстрактно. В припеве поётся о неком полковнике, но куплеты не позволяют понять причём здесь он.
Придётся искать историю песни...
А история относит нас к литературе. Точнее, к произведению Габриэля Гарсиа Маркеса. Собственно, книга так и называется "Полковнику никто не пишет", а повествуется в ней, как несложно догадаться, об одиноком полковнике который долгие годы ждет письма по поводу обещанной пенсии...
Дядя Шуры БИ-2, под впечатлением от этого произведения, написал стихи и отдал их своему музыкальному племяннику.
Оригинальная версия стихов канула в лету, а вот строчка о полковнике, музыкантов зацепила. Припев был готов, а куплеты родились в пустой электричке Мельбурна. Тут вам и город большой и поезд пустой.
Выходит, что поётся то вроде о вполне конкретном полковнике. Но от героя Маркеса взят лишь образ одинокого человека в большом и пустом пространстве.
Оригинальная версия стихов канула в лету, а вот строчка о полковнике, музыкантов зацепила. Припев был готов, а куплеты родились в пустой электричке Мельбурна. Тут вам и город большой и поезд пустой.
Выходит, что поётся то вроде о вполне конкретном полковнике. Но от героя Маркеса взят лишь образ одинокого человека в большом и пустом пространстве.
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ЗЫ. Не хочется со старческим маразмом гундеть про "поколение ЕГЭ". Не верю что современная молодежь настолько литературно не образованна, чтобы не догадаться что строка "Полковнику никто не пишет" является ссылкой на название книги "Полковнику никто не пишет".
М-да, краткое изложение романа Маркеса. Хрестоматия.
Большие города
Пустые поезда
Ни берега ни дна
Все начинать сначала
Холодная война
И время как вода
Он не сошел с ума
Ты ничего не знала
Полковнику никто не пишет
Полковника никто не ждет
На линии огня
Пустые города
В которых никогда
Ты раньше не бывала
И рвутся поезда
На тонкие слова
Он не сошел с ума
Ты ничего не знала
Полковнику никто не пишет
Полковника никто не ждет
Полковнику никто не пишет
Полковника никто не ждет
Полковнику никто не пишет
Полковника никто не ждет
Но конечно, до уровня Макара он не опустился.