О каком полковнике поётся в главном хите "БИ-2"

Прозвучала в "Брат 2" и группа БИ-2 со своей песней "Полковнику никто не пишет". Песня, после выхода фильма, зазвучала из каждого утюга, а к группе пришла популярность.



Песня эта звучит довольно абстрактно. В припеве поётся о неком полковнике, но куплеты не позволяют понять причём здесь он.



Придётся искать историю песни...



А история относит нас к литературе. Точнее, к произведению Габриэля Гарсиа Маркеса. Собственно, книга так и называется "Полковнику никто не пишет", а повествуется в ней, как несложно догадаться, об одиноком полковнике который долгие годы ждет письма по поводу обещанной пенсии...