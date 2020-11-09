Жизнь в детском доме глазами его воспитанников

Одни думают, что детский дом — это ужасное место, где страдают дети. Другие — что там живут одни хулиганы и беспризорники. Корреспондент телеканала «360» провел день с воспитанниками одного из приютов и рассказал, чего ждут эти ребята, о чем мечтают и стоит ли верить стереотипам о жизни в детдомах.