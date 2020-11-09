Жизнь в детском доме глазами его воспитанников

Дети из детского дома - кто они? Стоит ли верить стереотипам, которые существуют о них в обществе?
Одни думают, что детский дом — это ужасное место, где страдают дети. Другие — что там живут одни хулиганы и беспризорники. Корреспондент телеканала «360» провел день с воспитанниками одного из приютов и рассказал, чего ждут эти ребята, о чем мечтают и стоит ли верить стереотипам о жизни в детдомах.
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Про данный дет.дом не скажу, но сильно хромает адаптация дет.домовцев к самостоятельной жизни.
Никаких социальных навыков, постоянно бухали, заблёваные подъезды, полное несоблюдение правил общежития, антисанитария, изрисованые стены, обоссаные лифты.
К счастью, не долго это продолжалось, кто сел, кто умер, а кто квартиру продал. Нормальных там не было.