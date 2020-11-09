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Жизнь в детском доме глазами его воспитанников

Жизнь в детском доме глазами его воспитанников (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 ноября 2020 14:55
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   видео   дети   детский   дом   интересно   люди   
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Дети из детского дома - кто они? Стоит ли верить стереотипам, которые существуют о них в обществе?

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Метки: 360подмосковье   видео   дети   детский   дом   интересно   люди   
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6  комментариев
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31k
Игорь Полчаса назад
И сам видел, и неоднократно читал, во что превращают свои квартиры бывшие дет.домовцы, особенно если их скопом селят в одном месте.
Про данный дет.дом не скажу, но сильно хромает адаптация дет.домовцев к самостоятельной жизни.
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16k
Марина 12 минут назад
Лет 25 назад, в многоэтажной новостройке, куда поселилась моя бабушка, заселили детдомовцев. Это был ад!
Никаких социальных навыков, постоянно бухали, заблёваные подъезды, полное несоблюдение правил общежития, антисанитария, изрисованые стены, обоссаные лифты.
К счастью, не долго это продолжалось, кто сел, кто умер, а кто квартиру продал. Нормальных там не было.
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48k
smakido 20 минут назад
"... Понял я что человек несчастен, потому, что счастья ищет он!"
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2k
SSD Час назад
Хорошего там точно ничего нет... Особенно к малышам прийти если, они там как котята, на ручки все хотят.
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71k
Я Только спросить. Час назад
В жизни сталкивался с детдомовскими у них тайная злость на обычных. Думаю это им сильно в жизни мешает..
В жизни сталкивался с детдомовскими у них тайная злость на обычных. Думаю это им сильно в жизни мешает..
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50k
pynh Час назад
Жизнь в детском доме глазами его воспитанников
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