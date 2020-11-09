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Фельдшер накричала на врачей, отказавшихся госпитализировать 90-летнюю бабушку-ветерана

Фельдшер накричала на врачей, отказавшихся госпитализировать 90-летнюю бабушку-ветерана (1 фото + 2 видео)

Автор:
09 ноября 2020 13:24
Сообщество : Пандемия
Метки: бабушка   ветеран ВОВ   видео   врачи   интересное   скорая помощь   фото   
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Врачи одной из клиник Хакассии отказались принимать 90-летнюю бабушку, которую доставили на карете скорой помощи. Госпитализировать старушку умоляла фельдшер скорой и дочь поступившей пациентки. В какой-то момент фельдшер сорвалась и накричала на врачей, а после расплакалась.

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Метки: бабушка   ветеран ВОВ   видео   врачи   интересное   скорая помощь   фото   
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13  комментариев
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8k
СПКиНР Час назад
Путинская медицина в действии.
Путинская медицина в действии.
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181
ЯуЦуЧу 14 минут назад
А причем тут медики??? Спасибо дудешке Вове! Спасибо учителям школы подтасовывающим выборы, спасибо дегенератом голосующих за партию жуликов и воров!
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6k
Дмитрий Данилов 17 минут назад
Да честно сказать, в этой ситуации не позавидуешь никому.
Ни врачам, ни пациентам...
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−16
Круглый Квадрат 21 минуту назад
Именно поэтому я учился в Дании и тут остался. Чтобы видеть такое только в интернете, новости из Ганы или России.
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−16
Круглый Квадрат 23 минуты назад
Я врач. Живу и работаю в Дании.
Отказа в госпитализации пациента по скорой у нас на уровне фантастики. И карается реальным сроком с лишением диплома.
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181
ЯуЦуЧу Круглый Квадрат 10 минут назад
вот и сиди на сайтах датских...
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2k
CHYCMYMPUK Полчаса назад
Но зато наши доблестные военные медики по весне помогали Италии... И где они сейчас? В Самаре такая же ситуация. Мест в городских больницах нет, лекарств уже и в аптеках нет.
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1k
Михаил 48 минут назад
Пока будет так что, для того чтобы положить бабушку в больницу, надо выложить ролик в интернет. Ничего не изменится.
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8k
ScorpionDS 52 минуты назад
Ужасно выглядит, но с другой стороны, если мест действительно нет, ее бы положили в коридоре и на следующий день вышел бы сюжет, что 90-я бабушка лежит в коридоре ...
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2k
SSD Час назад
По данным телеканала "360", пенсионерку в итоге так и не положили в эту больницу. Ей сделали тест на коронавирус, зарезервировали место в ковидном госпитале и отправили домой дожидаться результатов обследования. Объяснили это тем, что, если у бабушки нет коронавируса, ей будет опасно находиться в специализированном лечебном учреждении, где лежат люди с этим заболеванием. (с)
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