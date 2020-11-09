Фельдшер накричала на врачей, отказавшихся госпитализировать 90-летнюю бабушку-ветерана

Из-за коронавируса многие клиники забиты до предела, и врачам приходится отказывать пациентам в госпитализации. В Хакассии сотрудница скорой помощи сорвалась на крик, узнав что госпитализировать 90-летню бабушку отказываются.

«Я ее домой умирать не повезу! 90 лет человеку, человек войну пережил! Вы что творите?!» — обратилась к коллегам медик.