Фельдшер накричала на врачей, отказавшихся госпитализировать 90-летнюю бабушку-ветерана

Врачи одной из клиник Хакассии отказались принимать 90-летнюю бабушку, которую доставили на карете скорой помощи. Госпитализировать старушку умоляла фельдшер скорой и дочь поступившей пациентки. В какой-то момент фельдшер сорвалась и накричала на врачей, а после расплакалась.
Из-за коронавируса многие клиники забиты до предела, и врачам приходится отказывать пациентам в госпитализации. В Хакассии сотрудница скорой помощи сорвалась на крик, узнав что госпитализировать 90-летню бабушку отказываются.
«Я ее домой умирать не повезу! 90 лет человеку, человек войну пережил! Вы что творите?!» — обратилась к коллегам медик.
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Умолять принять бабушку так же принялась дочь пенсионерки. На ее просьбы о госпитализации и лечении работники больницы ответили, что коек нет. На видео фельдшер скорой помощи утирает слёзы, а бабушка сидит на стульчике и обречённо молчит.
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Ни врачам, ни пациентам...
Отказа в госпитализации пациента по скорой у нас на уровне фантастики. И карается реальным сроком с лишением диплома.