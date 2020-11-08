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Каким мог быть дизайн российских банкнот

Каким мог быть дизайн российских банкнот (5 фото)

Автор:
08 ноября 2020 20:37
Метки: деньги   дизайн   рубль   
775
5
В 1993-1997 годах художники ЛМД/СПбМД разрабатывали многочисленные проекты билетов Банка России (то есть денег). Среди них были банкноты с Гагариным, Чайковским, Ломоносовым и Пушкиным. Была и проектная серия с городами РФ
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Метки: деньги   дизайн   рубль   
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18  комментариев
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735
Довер Иванович 3 часа назад
Очень даже не плохо.
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35k
Вепс 15 минут назад
Абсолютно не важно как выглядят купюры. Важнее то как они защищены от подделок и сколько их у вас в кармане =) А великих людей нужно ценить не за изображения на деньгах, а за то что они сделали или чего добились.
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−41
Алексей 57 минут назад
Нам не позволено гордиться нашими великими людьми...
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6k
Matthew Hopkins Алексей 39 минут назад
Почему не позволено, гордитесь если хотите. Правда при текущем положении дел в политико-экономической ситуации ваша гордость вашими великими людьми вам вряд ли сильно поможет.
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454
пенс Час назад
Даже если бы дизайн наших банкнот разрабатывал великий художник , как бы это отразилось на их покупательной способности ?
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6k
Izrin Maria пенс 22 минуты назад
Государство помещает на деньги изображения тех, по пути кого следует.
Банкноты с Циолковским, Королёвым, или Гагариным, например, "оскорбляют чувства верующих".
Помните? "Воздатите кесарева кесареви и божия богови», (Матф. 22:21).
Потому же - не Пушкин, и не Ломоносов, и не Менделеев, и не Чайковский, и не Кутузов. Эти - оскорбляют чувства ворующих.

В жанре анекдота:
На сторублёвой банкноте 1997 года изображена квадрига на портике здания Большого театра, управляемая полуобнажённым Аполлоном.
При увеличении у данной скульптуры можно разглядеть гениталии.
В 2011 году НАШЕЙ ЭРЫ в ходе реставрации Большого театра половые органы у одного из персонажей древнегреческой мифологии были прикрыты фиговым листком!, но при этом новой модификации банкноты Гознак ПОКА не выпустил.
В июле 2014 года депутат Госудуры, Роман Худяков направил письмо председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной в связи с изображением гениталий на сторублёвой банкноте, напомнив, что в соответствии с федеральным законом № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» на банкнотах должна быть маркировка «18+». Депутат также предложил заменить на банкноте античного бога достопримечательностями Севастополя.
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234
Светлана Минаенкова Час назад
Мне серия с Гагариным больше всех понравилась. Остальные нафталинные какие-то...
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316
DHCP Час назад
классный дизайн!
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1k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Каким мог быть дизайн российских банкнот
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1k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
ну хоть не оленевод, наибулина, валька-полстакана и на том спасибо.
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22k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
ну хотя бы не с сахоровым и соЛженицыным
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15k
Ал 2 часа назад
Тема отличная, исполнение дерьмо.
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5k
АлександрЧестный 2 часа назад
Займи Пушкина до среды.
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796
Шурман АлександрЧестный 2 часа назад
А Ломоносова не хочешь ?:))
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316
DHCP Шурман 2 часа назад
шта?
шта?
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−23
Максим 3 часа назад
если сложить все номиналы купюр получится 6660 рублей 5к +1к+500р+100р+50р+10р, Так как деньги это дьявольское создание как и паспорт клейменный 13 числом. А потом удивляемся почему наша экономика в опе а у людей нет прав.
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16k
SolomonA Максим 2 часа назад
Надеюсь это шутка? Или вас уже плющит?
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23k
Павел Плеханов SolomonA 49 минут назад
Это у него не шутка. Это у него диагноз :)
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