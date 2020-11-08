Каким мог быть дизайн российских банкнот

В 1993-1997 годах художники ЛМД/СПбМД разрабатывали многочисленные проекты билетов Банка России (то есть денег). Среди них были банкноты с Гагариным, Чайковским, Ломоносовым и Пушкиным. Была и проектная серия с городами РФ
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Банкноты с Циолковским, Королёвым, или Гагариным, например, "оскорбляют чувства верующих".
Помните? "Воздатите кесарева кесареви и божия богови», (Матф. 22:21).
Потому же - не Пушкин, и не Ломоносов, и не Менделеев, и не Чайковский, и не Кутузов. Эти - оскорбляют чувства ворующих.
В жанре анекдота:
На сторублёвой банкноте 1997 года изображена квадрига на портике здания Большого театра, управляемая полуобнажённым Аполлоном.
При увеличении у данной скульптуры можно разглядеть гениталии.
В 2011 году НАШЕЙ ЭРЫ в ходе реставрации Большого театра половые органы у одного из персонажей древнегреческой мифологии были прикрыты фиговым листком!, но при этом новой модификации банкноты Гознак ПОКА не выпустил.
В июле 2014 года депутат Госудуры, Роман Худяков направил письмо председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной в связи с изображением гениталий на сторублёвой банкноте, напомнив, что в соответствии с федеральным законом № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» на банкнотах должна быть маркировка «18+». Депутат также предложил заменить на банкноте античного бога достопримечательностями Севастополя.