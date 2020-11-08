FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 2899 постов • 1633 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 
Прикольные и смешные картинки

Прикольные и смешные картинки (25 фото)

Автор:
08 ноября 2020 09:50
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: картинки   прикол   юмор   
1403
25
Свернуть все комментарии под фото
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Смешные комментарии и картинки из соц. сетей"
Метки: картинки   прикол   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
35
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
35  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
95
Умница-красавица 2 часа назад
Комментарий к фото
Потому что некоторые из них - галки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
scorpick Минуту назад
Комментарий к фото
Самое главное не забывать подтереть ватсап.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Антон Сорокин 5 минут назад
Комментарий к фото
Плохо запекли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Антон Сорокин 7 минут назад
Комментарий к фото
В смысле, сплющили лыжи? У препода было дома ружье?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
Андрей 13 минут назад
Комментарий к фото
...вместе с положенным по религии обрезанием.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
☣️Месть печенегов☣️ 16 минут назад
Комментарий к фото
Там ещё и запах должен быть соответствующий
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
☣️Месть печенегов☣️ 18 минут назад
Комментарий к фото
Непорочный.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
☣️Месть печенегов☣️ Полчаса назад
Комментарий к фото
Прикольные и смешные картинки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Самка Хорька 37 минут назад
Комментарий к фото
Ну и что? 6-летний котик сам в состоянии выбрать, кем он станет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Самка Хорька 39 минут назад
Комментарий к фото
Стрева - новый тип оскорбления Наташ?)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
☣️Месть печенегов☣️ Самка Хорька 23 минуты назад
Комментарий к фото
Стрёва - река в муниципалитетах Тракайского и Каунасского районов Литвы. В 1348 году на замерзшей реке произошло сражение под Стревой между Великим княжеством Литовским и тевтонскими рыцарями.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Юрий 40 минут назад
Комментарий к фото
Только реальность еще жестче...
Ссылка vk.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Олег 47 минут назад
Комментарий к фото
Такого хера вам не нравится?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Андрей Ватрушкин 50 минут назад
Комментарий к фото
Эрмитажным котам платят даже зарплату, а чем мы "пятерочные" хуже?
Эрмитажным котам платят даже зарплату, а чем мы "пятерочные" хуже?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
☣️Месть печенегов☣️ Андрей Ватрушкин 19 минут назад
Комментарий к фото
Этим

Этим
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Андрей Ватрушкин 53 минуты назад
Комментарий к фото
Прикольные и смешные картинки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Андрей Ватрушкин 56 минут назад
Комментарий к фото
На загнивающем Западе выпивают только в таких цветах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Олег 57 минут назад
Комментарий к фото
Девушки, почему вы не понимаете, что приятно ощущать едва уловимый аромат духов, который смешиваясь с запахом хозяйки волнует и будоражит мужчин, а вместо этого попадаются любители искупаться в одиколоне, так что слёзы из глаз текут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
☣️Месть печенегов☣️ Олег Полчаса назад
Комментарий к фото
Среди парней тоже попадаются любители искупаться в одЕколоне
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Андрей Ватрушкин 58 минут назад
Комментарий к фото
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Андрей Ватрушкин 59 минут назад
Комментарий к фото
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Андрей Ватрушкин Час назад
Комментарий к фото
Айтишники, они такие айтишники!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Андрей Ватрушкин Час назад
Комментарий к фото
Я так и знал, что женщина не человек, а дьявольское создание.
Я так и знал, что женщина не человек, а дьявольское создание.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
scorpick Андрей Ватрушкин 4 минуты назад
Комментарий к фото
Мужчины пытаются им сопротивляться. А нужно просто научиться договариваться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Элек Мек Час назад
Комментарий к фото
А ты не ходи в китайскую пиццерию.
А ты не ходи в китайскую пиццерию.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 10 комментариев
Как сложилась судьба девочки из фильма «Миллионер из трущоб» (7 фото) Как сложилась судьба девочки из фильма «Миллионер из трущоб» (7 фото) Глупые лайфхаки, которые абсолютно бесполезны Глупые лайфхаки, которые абсолютно бесполезны Собачники - одни из самых опасных, и тем не менее смешных представителей человека Собачники - одни из самых опасных, и тем не менее смешных представителей человека Тонкости и приколы русского языка в картинках Тонкости и приколы русского языка в картинках 20 жизненных открыток, которые поймут только девушки 20 жизненных открыток, которые поймут только девушки Такая насыщенная жизнь русских лавочек! Такая насыщенная жизнь русских лавочек!
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2849050



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Муж уличил беременную жену в неверности, прилюдно испортив ей праздник в честь будущего ребенка
4
216
Муж уличил беременную жену в неверности, прилюдно испортив ей праздник в честь...
Власти Филадельфии опубликовали видео стрельбы полицейских в афроамериканца
0
166
Власти Филадельфии опубликовали видео стрельбы полицейских в афроамериканца
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Хватит шутки шутить, у нас, кажется, реальная проблема с вакциной от COVID–19
0
293
Хватит шутки шутить, у нас, кажется, реальная проблема с вакциной от COVID–19
Четыре года войны
0
5
Четыре года войны
Как сложилась судьба девочки из фильма «Миллионер из трущоб» (7 фото)
Как сложилась судьба девочки из фильма «Миллионер из трущоб» (7 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ