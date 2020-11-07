Самка кашалота кормит детеныша: потрясающие подводные фотографии Михаила Коростелева

Российский фотограф сделал серию снимков во время дайвинга в Индийском океане. На этих удивительных кадрах - огромный кашалот, который выпускает молоко в воду. Так происходит процесс кормления.
"Для меня было большой честью оказаться там в этот интимный момент и находиться так близко", - говорит Михаил Коростелев, автор фотографий.
Когда детеныш готов к кормлению, он подныривает под свою мать и подталкивает молочные железы.
×
После стимуляции ранее втянутые внутрь соски выходят наружу и из них в воду выделяется молоко. Затем детеныш питается этим молоком.
За особой встречей матери и ребенка наблюдала группа дайверов, в числе которых был и фотограф.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Дайверы засняли, как проплыли между двумя континентами
- Второй раз за 100 лет: на побережье Англии выбросило кашалота
- Как фридайверы плавают с китами
- У побережья Испании киты-убийцы атаковали яхту и попали на видео
- Отважный дайвер сфотографировал лабиринты подводных пещер на побережье Карибского моря
Метки: Кашалоты в мире животных дайвинг кашалот киты подводная съемка подводные фото подводные фотографии
37
Понравилось37
Новости партнёров
Загрузка...