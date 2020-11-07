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Самка кашалота кормит детеныша: потрясающие подводные фотографии Михаила Коростелева

Самка кашалота кормит детеныша: потрясающие подводные фотографии Михаила Коростелева (18 фото)

Автор:
07 ноября 2020 14:07
Сообщество : ФотоМир
Метки: Кашалоты   в мире животных   дайвинг   кашалот   киты   подводная съемка   подводные фото   подводные фотографии   
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Российский фотограф сделал серию снимков во время дайвинга в Индийском океане. На этих удивительных кадрах - огромный кашалот, который выпускает молоко в воду. Так происходит процесс кормления.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Кашалоты   в мире животных   дайвинг   кашалот   киты   подводная съемка   подводные фото   подводные фотографии   
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2k
SoulFox 3 часа назад
Красивые
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Viktor Полчаса назад
А видосик, хоть такой маленький, слабо было выложить?

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542
Kuybishev 3 часа назад
Вот на кого надо было учиться, чтоб так с красивой телкой с кашалотами в придачу нырять в Индийском океане? Тут учишься-учишься, работаешь-работаешь, а из всех морей могу позволить только Московское море в МО и Тверской области))))
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Andrew Belaks Kuybishev 2 часа назад
Нужно было учиться на кашалота, китовый факультет)
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3k
Шилов Kuybishev 2 часа назад
Самка кашалота кормит детеныша: потрясающие подводные фотографии Михаила Коростелева
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542
Kuybishev Andrew Belaks Час назад
дельфинский университ
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