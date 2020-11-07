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Да это же Як-40!!! Хотя нет, не он

Да это же Як-40!!! Хотя нет, не он (5 фото)

Автор:
07 ноября 2020 11:53
Метки: аыиация   самолеты   факты   
817
5

Почти 55 лет назад началась эксплуатация Як-40 - первого советского реактивного самолета местных воздушных линий (МВЛ) Заменив устаревшие поршневые машины, он существенно повысил качество пассажирских перевозок на местных линиях Аэрофлота.

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Метки: аыиация   самолеты   факты   
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2k
ваня панкин 2 часа назад
летал частенько на "яшке"... работяга еще тот... хорошая машина... очень нравилось когда он закладывал вираж, аж дух перехватывало...
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259
Вадим Полчаса назад
Почему автор не указывает истинный источник? Попахивает воровством!
Учитывая, что автор поста Димон любит исправлять свои косяки втихую, сообщаю, что сейчас в качестве источника указан сайт www.airwar.ruwww.airwar.ru
За плагиат жирный минус!..
https://zen.yandex.ru/media/id/5ddc14e3b27e600192951ac8/da-eto-je-iak40-hotia-net-ne-on-5fa4f43fb1fbcf2e23a755achttps://zen.yandex.ru/media/id/5ddc14e3b27e600192951ac8/da-eto-je-iak40-hotia-net-ne-on-5fa4f43fb1fbcf2e23a755ac
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42k
Daniel Rumiantsev 54 минуты назад
компоновка у яка гораздо правильнее, как вообще между тремя движками сидеть можно?
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6k
Barachek_Obachek Час назад
На нём как-то нестрашно было летать в сравнении с тем же ан-24. Ничего не скрипит не корёжит в поворотах. Наверное пластик не как в Логане
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10k
[email protected] Barachek_Obachek 47 минут назад
Летал в декабре 17-го наверно на последнем Як-40 в Москву и обратно. Вологодские авиалиниии. Но с Поволжья. Никогда бы не сел на этот самолёт((((
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10k
[email protected] 45 минут назад
И почитал про него, 10% разбились или погибли в конфликтах. Это из тысячи произведённых....
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18k
BillyBonzz 2 часа назад
Довелось летать на нем, он был настолько крошечным, что в нем даже не было багажного отделения, вернее оно из себя представляло что то вроде закромов сзади по краям вдоль бортов при входе в салон, куда пассажиры при входе сами бросали свои вещи.
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6k
Вася 2 часа назад
Летал на ЯК-40 в 81м и на ЯК-42 в 1997м
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10k
[email protected] Вася 44 минуты назад
Як-42 большой самолёт.
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2k
Варяг 2 часа назад
ЯК-40 кушал керосин с неимоверной скоростью, но тогда это не считалось большим недостатком сего аппарата, учитывая его изначальное предназначение и стоимость топлива. Стоил тогда керосин семь копеек за литр .
Самолет Як-40 называли "окурок "(особо густая копоть от движков на фюзеляже выделяла его среди других аэропланов) а также "истребитель
керосина".
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71k
Броненосец Потелкам Варяг 2 часа назад
Сравним эс экономичным современным суперджетом.
Керосин - только вы со качественный
Масла - только люкс
Крыло маленькое
Удельная нагрузка на крыло - огромная.
Взлетная и посадочная - высокие.
Без компьютера средний пилот посадить её не смог, уронил на полосу.
Местные авиалинии тех времён не всегда имели бетонную ВПП, не говоря уже об остальном....
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18k
BillyBonzz Броненосец Потелкам 2 часа назад
А ему не нужна была бетонная полоса, он свободно садился и на грунтовку и на металлическую полосу.
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71k
Броненосец Потелкам BillyBonzz Час назад
Об этом и речь.
И три движка.
Тяги вооружён гость и отказоустойчивость.
А керосин ?
Да кто его считал тогда ?
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