Удивительная жизнь и печальный уход актёра сыгравшего одиозного морехода в комедии «Волга-Волга»

Любимец театральной Москвы виртуозный характерный актер Владимир Володин огненным вихрем ворвался на советские экраны, и обжег жаром своего дарования сердца и умы советских людей.
Яркие, самобытные и такие родные, герои Володина остались с нами в веках, а их забавные, иногда колкие афоризмы стали неотъемлемой частью нашего лексикона. Неотразимого артиста обожали все, и старорежимный изысканный театрал, и только начавший приобщаться к большому искусству советский труженик.
Родился актер в состоятельной Московской семье, дед владел трактиром, Владимир трудился там с раннего детства половым. Имевший собственный магазин технических новинок отец был человеком просвещённым, и постарался дать детям достойное воспитание и образование. Братья артиста стали врачами и инженерами, один только погруженный в сценические грезы Владимир избрал тернистый творческий путь.
Артистичный мальчишка из дореволюционной Москвы с детства был музыкален, неординарен и мечтал о большой сцене. В актерскую профессию он пробрался через черный вход. Юноша пришёл в цирк на работу ковёрного, управляющий оценил харизму паренька и поставил ассистентом клоуна на детские утренники. Но по требованию матери Владимир ушёл из цирка, отношение к клоунскому ремеслу в то время было пренебрежительным.
Владимир устроился подмастерьем к мастеру по созданию декораций и сценических атрибутов в популярный до революции театр Корша, во время спектаклей он заворожено наблюдал за разворачивающимся на сцене действом пытаясь постигнуть тайны актерского мастерства. Восторженного паренька приметил известный актер и педагог Иван Романович Пельтцер, он взялся обучать способного юношу, и договорился, что бы Владимира выпускали на сцену в массовке.
Благодаря усердию и природному таланту уже через год Владимир освоил азы профессии, и учитель вывел его на сцену с эстрадным номером. Артист моментально очаровал зрителей своим изысканным шармом. Тогда же начинающий актер получил свой псевдоним Володин, производная от имени, урождённый он Иванов.
Несколько лет Владимир гастролировал вместе с труппой Пельтцера, затем был приглашён в труппу популярного в среде дореволюционной богемы полузакрытого театра-кабаре «Летучая мышь». После того как революция сделала искусство всеобщим достоянием Володин стал одним из основателей знаменитого московского театра оперетты. Артист стоял у истоков советской оперетты, развернутой лицом к простому трудящемуся.
Благодаря мастерству и преданности своему делу Володина и его многочисленных коллег, столичный театр оперетты долгие десятилетия оставался в своем жанре одним из лучших театров мира.
Самым любимым зрителем сценическим образом артиста был Яшка-артиллерист из «Свадьбы в Малиновке». В кино, звезду оперетты привел мастер комедии Григорий Александров, в совместном творении именитого режиссёра и блистательной триады советских писателей Ильфа, Петрова и Катаева фильме «Цирк» (1936), артист исполнил одну из главных ролей директора цирка Людвига Осиповича.
Следующим совместным творением Александрова и Володина стала нетленная комедия «Волга-Волга» (1938). Пересчитавший все мели одиозный мореход в исполнении Володина органично вписался в блистательный ансамбль сыгранных яркими актерами героев комедии. Менее известна роль коменданта Петра Устиныча в производственной комедии Александрова «Светлый путь» (1940).
Следующим культовым героем Володина стал маститый и экспрессивный тренер авантюрист Иван Привалов в музыкальной спортивной комедии «Первая перчатка» (1946). А исполненные в доступной только этому артисту неподражаемой манере куплеты, из которых сограждане узнали, что при каждой неудаче нужно уметь давать сдачи и о пользе для здоровья закалки, стали народным достоянием.
Не менее интересным героем стал остроумный и предприимчивый завхоз Антон Петрович Мудрецов в одном из лучших фильмов Ивана Пырьева «Кубанские казаки» (1949). Хотя Мудрецов и был второстепенным персонажем, но благодаря неотразимой харизме актера вышел на первый план, а сам Володин был удостоен за эту роль Сталинской премии.
На съемках комедии произошел казус. Приехавшие по приглашению создателей фильма для исполнения массовки колхозники ожидали застать на месте настоящую ярмарку. А увидев вместо магазинов декларации были крайне возмущены, и едва не поколотили съемочную группу. Тогда на наспех сконструированную сцену вышел Володин и исполнил несколько куплетов. Колхозники были в восторге и моментально сменили гнев на милость.
Уже зрелым и именитым артистом Владимир Сергеевич увлекся озвучиванием детских мультфильмов, ему доставляло огромное удовольствие наделять голосом удивительных героев добрых советских мультфильмов. Таких, как; Снеговик – «Когда зажигаются елки», Пёс Дружок-«Упрямое тесто» и Волк в «Храбром зайце».
Лицедей почти не учил ролей, реплики, и монологи как будто вылетали сами собой, настолько он вживался в образ своих героев, актер постоянно импровизировал на ходу, и его внезапные импровизации всегда органично вписывались в полотно повествования.
Порой он мог ввернуть в прописанный автором диалог свежий анекдот или придуманную на ходу шутку, сцена была его стихией и он чувствовал себя на ней как рыба в воде, а грохочущей от смеха зал был величайшей радостью в жизни.
Последние годы жизни Владимир Сергеевич страдал провалами памяти, усугублёнными проблемами со слухом. Для любого театрального артиста такие недуги означали бы завершение карьеры, но Володин со своим неподражаемым ощущением сцены и партнёров продолжал блистать. Пока на одном из спектаклей он не потерял сознание, в полуобморочном состоянии артист доиграл, и был удостоен зрителями многократных оваций.
Когда занавес опустился, лицедей горько заплакал, осознав страшную для себя истину, он больше не сможет выступать.
Без сцены великий актер не протянул даже года. Благоухавший не одно десятилетие на радость публике артист увял как будто сорванный цветок.
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