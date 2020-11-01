Удивительная жизнь и печальный уход актёра сыгравшего одиозного морехода в комедии «Волга-Волга»

Владимир устроился подмастерьем к мастеру по созданию декораций и сценических атрибутов в популярный до революции театр Корша, во время спектаклей он заворожено наблюдал за разворачивающимся на сцене действом пытаясь постигнуть тайны актерского мастерства. Восторженного паренька приметил известный актер и педагог Иван Романович Пельтцер, он взялся обучать способного юношу, и договорился, что бы Владимира выпускали на сцену в массовке.

Благодаря усердию и природному таланту уже через год Владимир освоил азы профессии, и учитель вывел его на сцену с эстрадным номером. Артист моментально очаровал зрителей своим изысканным шармом. Тогда же начинающий актер получил свой псевдоним Володин, производная от имени, урождённый он Иванов.