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Удивительная жизнь и печальный уход актёра сыгравшего одиозного морехода в комедии «Волга-Волга»

Удивительная жизнь и печальный уход актёра сыгравшего одиозного морехода в комедии «Волга-Волга» (15 фото)

Автор:
01 ноября 2020 21:50
Метки: актеры   кино   роли   
417
15

Любимец театральной Москвы виртуозный характерный актер Владимир Володин огненным вихрем ворвался на советские экраны, и обжег жаром своего дарования сердца и умы советских людей.

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Метки: актеры   кино   роли   
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jonnyD 4 часа назад
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216k
Booharik 5 часов назад
Узнаваем голос В. Володина в озвучивании Волка в мультфильме "Двенадцать месяцев". В 80 годах песню волка в мультфильме переозвучили и песня в исполнении Волка потеряла свою изюминку, но недавно просматривал мультфильм и был приятно удивлён тому, что голос В. Володина восстановили.
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