FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Путешествия 1800 постов • 416 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Путешествия 
В Ухане толпы монстров вышли на улицу

В Ухане толпы монстров вышли на улицу (20 фото)

Автор:
01 ноября 2020 17:58
Сообщество : Путешествия
Метки: Ухань   китай   народные гулянья   праздники   путешествия   родина пандемии   фестивали   хэллоуин   
196
20
Пока весь мир вновь сидит по домам, скрываясь от китайского коронавируса, в его отправной точке, китайском Ухане, вовсю идут гулянья. Здесь уже несколько месяцев не зарегистрировано ни одного случая коронавируса, да и по Китаю в целом их совсем немного. Китайское правительство заявило, что победило вирус, - и китайцы рванули в Ухаль праздновать, впрочем, не снимая масок.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: Ухань   китай   народные гулянья   праздники   путешествия   родина пандемии   фестивали   хэллоуин   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Дарвин и аморальная премия 2 минуты назад
Та пусть себе празднуют,автору завидно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
318
Gamak Минуту назад
Я надеюсь в этот раз мышей никто не жрал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Если потянешь, то подойдешь: модель посчитала, сколько избранник должен платить ей за месяц (6 фото) Если потянешь, то подойдешь: модель посчитала, сколько избранник должен платить ей за месяц (6 фото) В Ухане запрещены охота, разведение и продажа мяса диких животных В Ухане запрещены охота, разведение и продажа мяса диких животных В Ухане снова бомбануло В Ухане снова бомбануло В Ухане на 5 лет запретили поедание мяса диких животных В Ухане на 5 лет запретили поедание мяса диких животных В Ухане открыли аквапарк. Ну никакой социальной дистанции! В Ухане открыли аквапарк. Ну никакой социальной дистанции! Китайская писательница рассказала свою правду об Ухане, но ее назвали предателем Китайская писательница рассказала свою правду об Ухане, но ее назвали предателем
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

220849



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
14 невероятных фактов о Норвегии
3
371
14 невероятных фактов о Норвегии
17 крутых вещей из прошлого
0
31
17 крутых вещей из прошлого
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Что такое шовинизм простыми словами? 6 видов шофинизма
0
13
Что такое шовинизм простыми словами? 6 видов шофинизма
Причины, в связи с которыми у пешехода при ДТП слетает обувь
4
83
Причины, в связи с которыми у пешехода при ДТП слетает обувь
Если потянешь, то подойдешь: модель посчитала, сколько избранник должен платить ей за месяц (6 фото)
Если потянешь, то подойдешь: модель посчитала, сколько избранник должен платить ей за...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#прикольные#познавательно#смешные#подборка#красота#художник#настроение#психология
#факты#история#животные#люди#на различный вкус#gif#россия#комментарии#новости#путешествия
#интересно#прикол#СССР#природа#картинки#девушки#сша#коты#позитив#страницы истории

На что жалуетесь?

Вернуться