В Ухане толпы монстров вышли на улицу

Пока весь мир вновь сидит по домам, скрываясь от китайского коронавируса, в его отправной точке, китайском Ухане, вовсю идут гулянья. Здесь уже несколько месяцев не зарегистрировано ни одного случая коронавируса, да и по Китаю в целом их совсем немного. Китайское правительство заявило, что победило вирус, - и китайцы рванули в Ухаль праздновать, впрочем, не снимая масок.

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