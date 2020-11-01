В Ухане толпы монстров вышли на улицу

Пока весь мир вновь сидит по домам, скрываясь от китайского коронавируса, в его отправной точке, китайском Ухане, вовсю идут гулянья. Здесь уже несколько месяцев не зарегистрировано ни одного случая коронавируса, да и по Китаю в целом их совсем немного. Китайское правительство заявило, что победило вирус, - и китайцы рванули в Ухаль праздновать, впрочем, не снимая масок.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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