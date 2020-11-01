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20 фотографий Шона Коннери в роли Джеймса Бонда (1960-е годы)

20 фотографий Шона Коннери в роли Джеймса Бонда (1960-е годы)

Автор:
01 ноября 2020 09:48
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Шон Коннери смерть   агент 007   джеймс бонд   знаменитости   знаменитости в молодости   фото знаменитостей   шон коннери   
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Скончался легендарный британский актер Шон Коннери. Он был первым, кто сыграл на большом экране Джеймса Бонда - в фильмах "Доктор Ноу" (1962), "Из России с любовью" (1963), "Голдфингер" (1964), "Шаровая молния" (1965), "Живешь только дважды" (1967) и "Бриллианты навсегда" (1971).
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Шон Коннери смерть   агент 007   джеймс бонд   знаменитости   знаменитости в молодости   фото знаменитостей   шон коннери   
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