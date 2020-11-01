20 фотографий Шона Коннери в роли Джеймса Бонда (1960-е годы)

Скончался легендарный британский актер Шон Коннери. Он был первым, кто сыграл на большом экране Джеймса Бонда - в фильмах "Доктор Ноу" (1962), "Из России с любовью" (1963), "Голдфингер" (1964), "Шаровая молния" (1965), "Живешь только дважды" (1967) и "Бриллианты навсегда" (1971).
Роль агента 007 стала прорывом в актерской карьере Шона Коннери. Огромный успех первого фильма "Доктор Ноу" и его продолжений 1963 г. и 1964 г. сделал киносерию о Джеймсе Бонде всемирно известным явлением, а Коннери - международной знаменитостью.
Однако актер не горел желанием всю жизнь эксплуатировать один и тот же образ. После завершения работы над двумя следующими фильмами о Джеймсе Бонде, "Шаровая молния" (1965) и "Живешь только дважды" (1967), Коннери отказался от роли агента 007. Однако четыре года спустя его уговорили сняться в киноленте "Бриллианты навсегда" (1971), который он объявил своим последним фильмом в роли Бонда.
Многие считают, что Шон Коннери - лучший и непревзойденный Джеймс Бонд. А вы как думаете?
Однако актер не горел желанием всю жизнь эксплуатировать один и тот же образ. После завершения работы над двумя следующими фильмами о Джеймсе Бонде, "Шаровая молния" (1965) и "Живешь только дважды" (1967), Коннери отказался от роли агента 007. Однако четыре года спустя его уговорили сняться в киноленте "Бриллианты навсегда" (1971), который он объявил своим последним фильмом в роли Бонда.
Многие считают, что Шон Коннери - лучший и непревзойденный Джеймс Бонд. А вы как думаете?
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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