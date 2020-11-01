20 фотографий Шона Коннери в роли Джеймса Бонда (1960-е годы)

Роль агента 007 стала прорывом в актерской карьере Шона Коннери. Огромный успех первого фильма "Доктор Ноу" и его продолжений 1963 г. и 1964 г. сделал киносерию о Джеймсе Бонде всемирно известным явлением, а Коннери - международной знаменитостью.



Однако актер не горел желанием всю жизнь эксплуатировать один и тот же образ. После завершения работы над двумя следующими фильмами о Джеймсе Бонде, "Шаровая молния" (1965) и "Живешь только дважды" (1967), Коннери отказался от роли агента 007. Однако четыре года спустя его уговорили сняться в киноленте "Бриллианты навсегда" (1971), который он объявил своим последним фильмом в роли Бонда.



Многие считают, что Шон Коннери - лучший и непревзойденный Джеймс Бонд. А вы как думаете?