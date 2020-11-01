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Зомби XX века: как целую страну несколько десятилетий терроризировали страшные «эскадроны смерти»

Зомби XX века: как целую страну несколько десятилетий терроризировали страшные «эскадроны смерти» (13 фото)

Автор:
01 ноября 2020 04:13
Метки: Франсуа Дювалье   гаити   страницы истории   тонтон-макуты   
504
13
Их прозвали тонтон-макутами, и это странное, чуждое слово из мифологии далекой тропической страны стало именем нарицательным на всей планете. Сами же участники данных военизированных формирований любили сравнивать себя с зомби — не живыми, но и не мертвыми существами, которых невозможно убить. Неотвратимость террора, безнаказанность, запредельная жестокость позволяли боевикам держать в страхе миллионы людей, но в конце концов и их время прошло.
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Метки: Франсуа Дювалье   гаити   страницы истории   тонтон-макуты   
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18k
Добрый Алабай 53 минуты назад
Барон Самеди. Собственные имена не переводятся.
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975
Пока живу 50 минут назад
Доброго дня
Все диктаторские режимы однообразны.
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25k
Антон Час назад
Всюду, куда приходят негры, наступает полное Гаити.
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