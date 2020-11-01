Зомби XX века: как целую страну несколько десятилетий терроризировали страшные «эскадроны смерти»

К счастью многих гаитян, Папа Док, хоть и сам был врачом, за своим здоровьем не очень следил и прожил куда меньше, чем мог. В 1971 году инфаркт на фоне диабета свел Дювалье в могилу в возрасте 64 лет. Он, как и многие диктаторы своего типа, заранее позаботился о преемнике, точнее даже наследнике. Новым президентом Гаити стал его сын Жан-Клод, по аналогии с папашей сразу получивший официальное «народное» прозвище Бэби Док. Отдельный замечательный нюанс состоял в том, что Дювалье-младшему при этом было всего 19 лет. На момент «избрания» он являлся самым молодым главой государства в мире.

Всю свою недолгую до президентства жизнь Бэби Док привык ни в чем себе не отказывать. Он был гедонистом и сибаритом, что не могло не сказаться и на государственной политике. Тонтон-макуты продолжали терроризировать народ и при нем, но уже менее брутально. Их лидер Люкнер Камбронн, попавший в скандал из-за экспорта донорской крови, был изгнан из страны. К эмиграции сын принудил и свою собственную мать Симону, вдову Папы Дока. Он даже приказал создать отдельный «Корпус леопардов» как альтернативную тонтон-макутам силовую структуру.