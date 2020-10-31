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Фотоподборка

Фотоподборка (40 фото)

Автор:
31 октября 2020 23:46
Метки: настроение   позитив   фото   
959
40
Подборка интересных и красивых фотографий с просторов интернета
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Метки: настроение   позитив   фото   
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3.6o6pa Полчаса назад
Весил 17-метровый «Снежный крейсер» 34 т, вмещал пять человек и с помощью двух 150-сильных дизель-генераторов мог разогнаться почти до 50 км/ч. Имеющихся на борту запасов топлива должно было хватить более чем на 8 тыс. км. Создали этого многообещающего гиганта в 1939 году в Технологическом институте Иллинойса для очередной экспедиции Ричарда Бэрда в Антарктиду. Стоимость проекта составила 300 тысяч долларов. По замыслу исследователей, «Крейсер» должен был объехать почти всю береговую линию шестого материка и дважды побывать на Южном полюсе. Но с самого начала предприятия все пошло вкривь и вкось. Попав на глубокий снег, тяжелый вездеход тут же увяз. Только после того как экипаж присоединил к передним колесам запасные, а на задние надел цепи, машина смогла двигаться причем задним ходом быстрее и увереннее. Таким образом за две недели удалось проехать лишь 148 км. Двигатели, несмотря на лютый холод, перегревались. В итоге корабль остановили и несколько месяцев, пока не прекратилось финансирование, использовали в роли стационарной полярной станции. Последний раз замерзший в Антарктиде «Крейсер» видели в 1958 году.
Весил 17-метровый «Снежный крейсер» 34 т, вмещал пять человек и с помощью двух 150-сильных дизель-генераторов мог разогнаться почти до 50 км/ч. Имеющихся на борту запасов топлива должно было хватить более чем на 8 тыс. км. Создали этого многообещающего гиганта в 1939 году в Технологическом институте Иллинойса для очередной экспедиции Ричарда Бэрда в Антарктиду. Стоимость проекта составила 300 тысяч долларов. По замыслу исследователей, «Крейсер» должен был объехать почти всю береговую линию шестого материка и дважды побывать на Южном полюсе. Но с самого начала предприятия все пошло вкривь и вкось. Попав на глубокий снег, тяжелый вездеход тут же увяз. Только после того как экипаж присоединил к передним колесам запасные, а на задние надел цепи, машина смогла двигаться причем задним ходом быстрее и увереннее. Таким образом за две недели удалось проехать лишь 148 км. Двигатели, несмотря на лютый холод, перегревались. В итоге корабль остановили и несколько месяцев, пока не прекратилось финансирование, использовали в роли стационарной полярной станции. Последний раз замерзший в Антарктиде «Крейсер» видели в 1958 году.
Весил 17-метровый «Снежный крейсер» 34 т, вмещал пять человек и с помощью двух 150-сильных дизель-генераторов мог разогнаться почти до 50 км/ч. Имеющихся на борту запасов топлива должно было хватить более чем на 8 тыс. км. Создали этого многообещающего гиганта в 1939 году в Технологическом институте Иллинойса для очередной экспедиции Ричарда Бэрда в Антарктиду. Стоимость проекта составила 300 тысяч долларов. По замыслу исследователей, «Крейсер» должен был объехать почти всю береговую линию шестого материка и дважды побывать на Южном полюсе. Но с самого начала предприятия все пошло вкривь и вкось. Попав на глубокий снег, тяжелый вездеход тут же увяз. Только после того как экипаж присоединил к передним колесам запасные, а на задние надел цепи, машина смогла двигаться причем задним ходом быстрее и увереннее. Таким образом за две недели удалось проехать лишь 148 км. Двигатели, несмотря на лютый холод, перегревались. В итоге корабль остановили и несколько месяцев, пока не прекратилось финансирование, использовали в роли стационарной полярной станции. Последний раз замерзший в Антарктиде «Крейсер» видели в 1958 году.
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