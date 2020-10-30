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Прикольные и смешные картинки

Прикольные и смешные картинки (25 фото)

Автор:
30 октября 2020 08:48
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: картинки   прикол   юмор   
2975
25
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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.

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Метки: картинки   прикол   юмор   
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41  комментарий
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15k
Anna 2 часа назад
Комментарий к фото
а полы помыть? еврей-то не настоящий
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47
Basin 5 минут назад
Комментарий к фото
Всё,нормально. Картинку поверни .
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47
Basin 9 минут назад
Комментарий к фото
Кто понимает ,не мешайте бизнесу .
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783
Святослав 10 минут назад
Комментарий к фото
"Разрешить воровство гопников". Хм, в этом что-то есть, но думаю законопроект требует доработки:)
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6k
DumDum Полчаса назад
Комментарий к фото
14:03-04...
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1k
teleuser Полчаса назад
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си-бись, си-бись, си-бись
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74
Евгений Полчаса назад
Комментарий к фото
А потом еще и в туалете говнецо смыть.
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−63
Fedor 48 минут назад
Комментарий к фото
подкаблук
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3k
aleksei 51 минуту назад
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Рюмка водки на столеееее...
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2k
александр 51 минуту назад
Комментарий к фото
ну, очень интересно!
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15k
nobody® Час назад
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Выдавать льготы за покупку чиновников
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15k
nobody® Час назад
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Осталось раздобыть брутальные губы
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179
Обратная сторона Луны Час назад
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У нас +25, жена мёрзнет, а я хоть дышать свободно начал
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179
Обратная сторона Луны Час назад
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Номерок бы оставил, чтобы все заценили
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179
Обратная сторона Луны Час назад
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Да, перевелись красавицы в Москве. Кокорин ещё ничего
Да, перевелись красавицы в Москве. Кокорин ещё ничего
Да, перевелись красавицы в Москве. Кокорин ещё ничего
Да, перевелись красавицы в Москве. Кокорин ещё ничего
Да, перевелись красавицы в Москве. Кокорин ещё ничего
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15k
nobody® Час назад
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Жена Кокорина скажет, что у неё муж уровня мисс Москва
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7k
Кыся Час назад
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Если кис-кис-кис, то можно сик-сик-сик. Или пук-пук-пук, как получится.
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2k
ваня панкин Час назад
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поддерживать наказание печенюшек... за что?!!
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179
Обратная сторона Луны ваня панкин Час назад
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Есть, за что!
Есть, за что!
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2k
ваня панкин Час назад
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ага...
ага...
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15k
nobody® ваня панкин Час назад
Комментарий к фото
Ну вот не надо тут на самсунг наговаривать. Была же новость: Samsung начала упаковывать телевизоры в коробки «конструкторы»
Ну вот не надо тут на самсунг наговаривать. Была же новость: Samsung начала упаковывать телевизоры в коробки «конструкторы»
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1k
Мистер Фикс Час назад
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Поговаривают, у Обамы тоже жена с сюрпризом
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6k
Izrin Maria 2 часа назад
Комментарий к фото
"Упразднить образование для гопников."
Хороший законопроект получился.
Кто не хочет учиться - не учится:
1) Преподаватели не обязаны учить тех, кто не хочет учиться.
1а) Меньше школ - меньше потребность в учителях.
1б) Меньше учеников в классах - учителям легче работать, детям легче учиться.
2) Гопники не мешают нормальным людям получать образование.
3) На существенно сократившееся количество учащихся хватает бюджетного финансирования.
3а) Растут зарплаты преподавателей.
4) Все выучившиеся - нормального уровня специалисты.
5) Наука продвинется.
6) Рейтинг университетов по достижениям выпускников вырастет.
7) Улучшается самсамочувствие гопников:
7а) Неиспытывают принуждения учиться с раннего детства.
7б) Без сравнения с "ботанами" у них повышается самооценка.
7в) Снижение уровня семейного насилия: знания не приходится вколачивать в голову через зад.
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