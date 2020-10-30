5 самых популярных актрис «взрослого» кино из России

Ангелина родилась в 1994 году и в школьные годы была настоящим вундеркиндом. Многочисленные победы на самых различных олимпиадах дали ей возможность без экзаменов поступить в МГИМО — один из самых престижных вузов страны. Но поступить — не значит выучиться. Дорошенкова не пришлась по вкусу студенческая жизнь и за прогулы ее отчислили.



Но юная красавица не стала горевать и выбрала дело, которое ей точно по душе — съемку во «взрослом» кино, где ее знают под псевдонимом Ally Breelsen. Сейчас она получает до 10 тысяч долларов за один съемочный день и с ней работают такие мэтры порнокинематографа как Пьер Вудман.