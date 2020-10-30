5 самых популярных актрис «взрослого» кино из России

Актрисы, снимающиеся в порнографических фильмах, менее известны, чем их коллеги из «большого» кинематографа и их карьера более скоротечна. Одни начинают сниматься, становятся популярными и уходят из бизнеса, как обладательница «Порно-Оскара» Алина Еременко. Другие ни за что не променяют свою профессию на другую, как наши героини.
Порноиндустрия в России есть и, несмотря на меньший чем в Европе и США размах, активно развивается. В последние годы появилось немало новых «звезд», которые вполне могут составить конкуренцию западным коллегам. О пяти из них мы сегодня решили вам рассказать.
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1. Ангелина Дорошенкова
Ангелина родилась в 1994 году и в школьные годы была настоящим вундеркиндом. Многочисленные победы на самых различных олимпиадах дали ей возможность без экзаменов поступить в МГИМО — один из самых престижных вузов страны. Но поступить — не значит выучиться. Дорошенкова не пришлась по вкусу студенческая жизнь и за прогулы ее отчислили.
Но юная красавица не стала горевать и выбрала дело, которое ей точно по душе — съемку во «взрослом» кино, где ее знают под псевдонимом Ally Breelsen. Сейчас она получает до 10 тысяч долларов за один съемочный день и с ней работают такие мэтры порнокинематографа как Пьер Вудман.
Но юная красавица не стала горевать и выбрала дело, которое ей точно по душе — съемку во «взрослом» кино, где ее знают под псевдонимом Ally Breelsen. Сейчас она получает до 10 тысяч долларов за один съемочный день и с ней работают такие мэтры порнокинематографа как Пьер Вудман.
2. Катя Самбука
Горячая блондинка, закачавшая себе силикон куда только можно, родилась в 1991 году. После школы Катя выбрала для себя профессию повара и поступила в кулинарное училище. К счастью, на этом поприще она не преуспела, так как уже после 1 курса познакомилась со своим будущим мужем порнорежиссером Бобом Джеком. Катя без колебаний променяла разделочные доски и сковороды на свет софитов и специфическую славу порномодели.
В фильмах Катя Самбука снимается нечасто, зато имеет свое порношоу, с которым колесит по России и странам ближнего зарубежья. Также девушка, обладающая кроме 4 размера еще и множество талантов, поет и ведет телепередачу «Модный девайс» на телеканале «2×2».
В фильмах Катя Самбука снимается нечасто, зато имеет свое порношоу, с которым колесит по России и странам ближнего зарубежья. Также девушка, обладающая кроме 4 размера еще и множество талантов, поет и ведет телепередачу «Модный девайс» на телеканале «2×2».
3. Любовь Бушуева
Известная большинству любителей «клубнички» как Lola Taylor, 26-летняя порнодива Любовь Бушуева — одна из немногих девушек, мечтавших о карьере порноактрисы со школьной скамьи. Поэтому, как только за Любой закрылись двери средней школы, она сразу же отправилась на поиски работы своей мечты.
Кроме порнофильмов Lola Taylor появляется на телевидении в разных передачах и шоу, а однажды даже снялась в клипе одного из начинающих поп-исполнителей в паре с актером Владимиром Епифанцевым. В своих интервью Бушуева любит подчеркивать, что ей нравится, когда на нее смотрят, поэтому она и выбрала такую профессию.
Кроме порнофильмов Lola Taylor появляется на телевидении в разных передачах и шоу, а однажды даже снялась в клипе одного из начинающих поп-исполнителей в паре с актером Владимиром Епифанцевым. В своих интервью Бушуева любит подчеркивать, что ей нравится, когда на нее смотрят, поэтому она и выбрала такую профессию.
4. Владислава Затягалова
В качестве псевдонима Владислава Затягалова выбрала себе имя Sofi GoldFinger (чуть ли не Сонька Золотая Ручка). Родилась актриса в 1993 году в Челябинске и начала свою карьеру довольно рано — в 19 лет. Чтобы начать серьезно сниматься, девушке пришлось покинуть родной город и переехать в Санкт-Петербург, по праву считающийся столицей российской порноиндустрии.
Кстати, родителям Владиславы ее идея с работой во «взрослом» кино не показалась блестящей и они ее изрядно поколотили после первого громкого дебюта. Молодая порноактриса их не осуждает, считая людьми со старомодными взглядами на жизнь. Но с тех пор на всякий случай девушка держится от родного Челябинска подальше.
Кстати, родителям Владиславы ее идея с работой во «взрослом» кино не показалась блестящей и они ее изрядно поколотили после первого громкого дебюта. Молодая порноактриса их не осуждает, считая людьми со старомодными взглядами на жизнь. Но с тех пор на всякий случай девушка держится от родного Челябинска подальше.
5. Елена Беркова
Из всех представленных нами актрис Елена Беркова является наиболее публичной личностью. Звезда российского порно родилась в Мурманске в 1985 году, а детство провела в украинском городе Николаев. Как и многие коллеги карьеру Елена начала в Санкт-Петербурге, где сосредоточены лучшие порностудии России. Но, как ни странно, известность пришла к Берковой не в связи с основной профессией, а благодаря участию в телепроекте «Дом-2».
Жизнь у актрисы насыщена событиями — она имеет судимость за хранение наркотических средств, снималась в клипах и кино, пробовала начать сольную карьеру поп-певицы и даже пыталась пробраться в большую политику. В 2009 Беркова хотела баллотироваться в мэры Сочи, а в 2017 заявила о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента РФ. Разумеется, оба раза оказались лишь громкими пиар-акциями.
Жизнь у актрисы насыщена событиями — она имеет судимость за хранение наркотических средств, снималась в клипах и кино, пробовала начать сольную карьеру поп-певицы и даже пыталась пробраться в большую политику. В 2009 Беркова хотела баллотироваться в мэры Сочи, а в 2017 заявила о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента РФ. Разумеется, оба раза оказались лишь громкими пиар-акциями.
Внимание! Прошу не размещать в комментариях фотографии эротического содержания. Из-за этого могут заблокировать данный пост и ваш аккаунт.
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Быстро если вспомнить говорит вспомнил этих , там еще есть . Но вспоминать надо
А эти че то страрые уже , не снимаются в новых выпусках . Друг говорит
В отличие от большинства политиков, чиновников, церковных батюшек и прочих депутатов
А то даже по запросу первой леди яндекс говорит, что "ничего не найдено..."