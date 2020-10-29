Школьник из Хабаровского края спас соседку от сожителя, который облил ее бензином и пытался сжечь

«СТОЯЛ МУЖЧИНА С НОЖИКОМ»

Артем вместе с подругой и братом шли по улице Матросова, когда услышали женские крики о помощи. Троицкое - село небольшое, и большинство местных жителей друг с другом знакомы. Знал и Артем, что в доме, откуда умоляют о помощи, живет агрессивный мужчина, который измывается над дамой сердца. Именно поэтому мальчик намотал куртку на руку, разбил окно и застал мучителя врасплох.

- Я разбил локтем окно, зашел, там мужчина стоял с ножиком. Сказал ему: «Вы что делаете?!», он ответил: «Иди отсюда». Потом я потребовал развязать женщину, он так и сделал, отпустил ее на улицу, и мы пошли к нам, - вспоминает скромный Артем Гилев, житель села Троицкое.