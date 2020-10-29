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Школьник из Хабаровского края спас соседку от сожителя, который облил ее бензином и пытался сжечь (6 фото)

Автор:
29 октября 2020 21:19
Метки: люди   общество   поступки достойные уважения   
415
6

Жителю села Троицкое Артему Гилеву 14 лет, а он уже знаменит на весь край. Прославили парня мужество и отвага, с которыми он бросается на помощь людям в беде. Осенью 2019 года мальчик услышал из соседнего дома крики о помощи, ворвался внутрь и увидел женщину, которую угрожал убить сожитель.

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Метки: люди   общество   поступки достойные уважения   
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8k
Антон Семёныч 9 часов назад
"Агрессивного мужчину забрала полиция, его дама сердца пожалела мучителя, забрала заявление...."
Вот мораль сей басни!! Мальчишка жизнью рисковал, не зассал против неадеквата с ножом. По разному могло закончится....а эта падаль заявление забрала. Ох чует моё сердце, не зря он её сжечь собирался. Конченая она!
И всегда 10ть раз подумайте чем лезть в семейные разборки.....они помирятся, вы крайними окажетесь.
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11k
Erorist 2 часа назад
>>Осенью 2019 года мальчик услышал из соседнего дома крики о помощи, ворвался внутрь и увидел женщину, которую угрожал убить сожитель.<<

Я всегда думал, что стереотип про то, что женщины хорошим парням говорят "ты мой лучший друг", а таки вот психопатам дарят любовь всей жизни это преувеличение для мемасиков... но за последние два года насмотрелся в полной красе на такое поведение... Непонятно как они делают свой выбор...
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6k
Izrin Maria 5 часов назад
Парень, конечно, молодец! Мужик вырос!
Трудно ему жить будет в России.
Все обратили внимание на продолжение истории?
"Его "дама сердца" пожалела мучителя, забрала заявление, и он уехал из села"?
Уехал, чтобы убить следующую "даму сердца", вместе со следующим подростком, который за неё заступится.
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48k
smakido 8 часов назад
Что значит не думал кем хочет стать? Артём уже стал настоящим мужчиной и хорошим человеком!
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−3
malvinaavi 9 часов назад
Побольше бы про таких! А не про всяких моральных уродов с первого канал, которые бухают и размножаются почём зря
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14k
Dr.CrAzY malvinaavi 9 часов назад
да, 1ый (видно сзаду) в помоооище превратили из перетряхивания трусов, презервативов и т.п....
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183
.. 9 часов назад
вот один из многих примеров что у нас нормальная молодежь, за которых не стыдно, а тошнотики диванные, которые при любом случае поливают грязью школьников, просто сами неудачники никчемные, могут только стикеры клеить "можем повторить"...
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14k
Dr.CrAzY 9 часов назад
"ВСЕГДА ГОТОВ!!!"
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