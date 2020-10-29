Два кота спели песню дуэтом и попали на видео

Соревнование в том, кто кого перепоёт, проходило недолго, оба шансонье старались как могли и в итоге победила дружба.
Может быть в отдельные моменты тембр и пронзительность дебютантов и резали слух, однако сколько души, сколько страсти было в их голосах, так что не будем строго судить начинающих вокалистов, лучше пожелаем им полных мисок еды и добрых хозяев.
Ранее уже публиковались видеосюжеты о том, как коты умеют одновременно есть из одной миски, причём делать это внешне дружелюбно, без ораторий и лапоприкладства.
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