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Сообщество Без кота и жизнь не та 695 постов • 331 подписчик подписаться
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Два кота спели песню дуэтом и попали на видео

Два кота спели песню дуэтом и попали на видео (1 фото)

Автор:
29 октября 2020 05:15
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: встреча   голоса   дружба   дуэт   коты   отношение   песня   тембр   
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Соревнование в том, кто кого перепоёт, проходило недолго, оба шансонье старались как могли и в итоге победила дружба.

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Метки: встреча   голоса   дружба   дуэт   коты   отношение   песня   тембр   
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3  комментария
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41k
Цыц тут у меня 40 минут назад
Включил видео. Кот мгновенно оторвался от миски и побежал на улицу патрулировать территорию, пес уже 5 минут просто лает, сука такая.
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13k
vikklu 2 часа назад
Ага, пожелаешь им всего хорошего, когда таких дуэтов штуки три, да под разными окнами часа в три ночи.
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5k
Dima 2 часа назад
И внизу под постом, у меня появилась реклама Басты
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