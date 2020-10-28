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Неожиданная новость с Филиппин: боевой петух убил полицейского

Неожиданная новость с Филиппин: боевой петух убил полицейского (4 фото)

Автор:
28 октября 2020 13:57
Сообщество : Животные
Метки: животные   петухи   петушиные бои   полиция   рана   филиппины   
940
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На Филиппинах очень распространённым развлечением являются петушиные бои. Во время них филиппинцы делают ставки. Обычно бои продолжаются до смерти одной из птиц. На естественные шпоры петухов надеваются искусственные из металла или кости.
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Метки: животные   петухи   петушиные бои   полиция   рана   филиппины   
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25k
Acu900 Полчаса назад
Это месть за то, что боевую гордую птицу петухом обозвали...
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Варяг Acu900 21 минуту назад
Да, петух, это звучит гордо...
Да, петух, это звучит гордо...
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