Неожиданная новость с Филиппин: боевой петух убил полицейского

На Филиппинах очень распространённым развлечением являются петушиные бои. Во время них филиппинцы делают ставки. Обычно бои продолжаются до смерти одной из птиц. На естественные шпоры петухов надеваются искусственные из металла или кости.
Сейчас на Филиппинах очень много заболевших коронавирусом, поэтому все развлекательные мероприятия запрещены. К ним как раз и относятся петушиные бои. Однако не все организаторы проявляют ответственность. Полиции постоянно приходится проводить рейды, чтобы предотвратить деятельность незаконных представлений.
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И в этот раз, в понедельник 26 октября полиция проверяла помещения, где по их данным проводились незаконные бои. Лейтенант Кристин Болок собирал доказательства, и в какой-то момент нагнулся, чтобы взять найденного петуха на руки. Однако, птица стала вырываться и случайно металлической шпорой, острой как лезвие, перерезала левую бедренную артерию. Мужчина потерял много крови, поэтому даже быстрая доставка в больницу ему не помогла.
Начальник полиции Арнел Апуд заявил, что за 25 лет его службы такой несчастный случай произошёл впервые. До этого никогда боевые петухи не убивали людей.
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