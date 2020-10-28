Неожиданная новость с Филиппин: боевой петух убил полицейского

И в этот раз, в понедельник 26 октября полиция проверяла помещения, где по их данным проводились незаконные бои. Лейтенант Кристин Болок собирал доказательства, и в какой-то момент нагнулся, чтобы взять найденного петуха на руки. Однако, птица стала вырываться и случайно металлической шпорой, острой как лезвие, перерезала левую бедренную артерию. Мужчина потерял много крови, поэтому даже быстрая доставка в больницу ему не помогла.