"Мужиков отпугивает": модель увеличила грудь до девятого размера и разочаровалась

Когда-то девушка испытывала комплексы из-за своей маленькой груди, потому решилась на операцию. Зато теперь жалуется, что нормальные мужчины на нее не клюют - одни извращенцы и любители секса без обязательств.
26-летняя Ивонн Бар (Yvonne Bar) претерпела много модификаций - таким образом она избавлялась от подростковых комплексов.
Так Ивонн выглядела в юности
Девушка рассказывает, что раньше стеснялась ходить в бассейн, а встречаясь с парнями, не снимала пуш-ап, даже когда спала. Ее дразнили и постоянно надоедали вопросами "где твоя грудь?", и девушка решила, что созрела для более женственных форм.
Так она выглядит теперь
Помимо нескольких операций по увеличению груди, первую из которых Ивонн сделала в 2013 году, она "поработала" над ягодицами, изменила кое-что на лице. На все эти изменения модель потратила довольно много денег, однако результатами она не вполне довольна. Сейчас девушка страдает по другой причине: хорошие мужчины на нее внимания не обращают, а те, кому она нравится, не годятся для длительных отношений.
Во-первых, большая грудь доставляет массу неудобств. Она тяжелая, при ходьбе у Ивонн болит спина, ей невозможно спать на животе и все время приходится носить поддерживающее белье. Но помимо физического дискомфорта дама страдает и морально: мужчины не воспринимают ее как приличную женщину.
Все, кто обращает на Ивонн внимание, жаждут одного - поразвлечься (а замуж не берут) и не воспринимают ее всерьез. "У меня ощущение, что моя грудь отпугивает хороших мужчин", — жалуется модель. Она рассказывает, что некоторое время встречалась с футболистом, который отказывался появляться с девушкой на публичных мероприятиях, т.к. стеснялся ее фальшивой груди.
Особенно сложно ей бывает в Германии, куда Ивонн, урожденная немка, прилетает из США в отпуск. Немцы довольно консервативны и, видя ее, даже не стараются скрыть своих эмоций. Хотя, скорее, не могут, особенно женщины.
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Ему мячи и на тренировках надоедают, а тут еще два ))