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"Мужиков отпугивает": модель увеличила грудь до девятого размера и разочаровалась

"Мужиков отпугивает": модель увеличила грудь до девятого размера и разочаровалась (10 фото)

Автор:
28 октября 2020 12:34
Сообщество : Истории из жизни
Метки: грудные импланты   грудь   девушки   история   операция   увеличение груди   
1814
10
Когда-то девушка испытывала комплексы из-за своей маленькой груди, потому решилась на операцию. Зато теперь жалуется, что нормальные мужчины на нее не клюют - одни извращенцы и любители секса без обязательств.

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Метки: грудные импланты   грудь   девушки   история   операция   увеличение груди   
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24  комментария
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50k
pynh 2 часа назад
Да там весь ибальник мужиков отпугивает.
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14k
ВОВЧЕГ 7 минут назад
Спасибо поблевал!
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1k
Ян Баян 9 минут назад
Интересна логика таких дам - фото на кровати, полуголая, фото на пляже, в бассейне, полуголая и грудь везде наруже... при этом хочет нечто серьезного, а не секас на один-два раза. Мозгов из силикона как нет, так и не будет.
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2k
капитан Флинт 19 минут назад
"Красота" с у ка требует жертв....
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19k
Влад 49 минут назад
Новая модель киборга Т-2020.
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13k
Габит Калыков Час назад
Кроме как максимальную грудь ей не суждено было сделать?! Там же разные размеры предлагают. Ну, и губы не надо было трогать. А попа норм.
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1k
Свирепый Бамбр Час назад
Да какое нах уменьшение? Проще новую родить, а эту сжечь!
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33k
AGM Час назад
да там не только в силиконовых сиськах дело. там в целом пиндец какойто
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2k
Александр 2 часа назад
Сделать из себя шлюху и удивляться, что приличным мужчинам не хочется серьезных отношений. Как это по-женски.
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750
Геннадий Николаевич Казаков 2 часа назад
Ух! Хорошенькая! Люблю таких! Жаль, что это не взаимно как обычно ...
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7k
Andrei 2 часа назад
Проблема в том, что мозг то ещё не научились увеличивать.
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190k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
Раньше была похожа на симпатичную девчёнку, а теперь на проститутку...
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2k
Fatima Habiba 2 часа назад
Ага - теперь она всем о своём "разочаровании" рассказывает и показывает
Особенно видно, как она мечтает создать семью и родить \воспитывать детей
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135
.. 2 часа назад
дорвалась, рот свой накачала вместе с жопой и вымем, а вот про моз забыла опять
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7k
Владимир 2 часа назад
>> некоторое время встречалась с футболистом
Ему мячи и на тренировках надоедают, а тут еще два ))
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33k
AGM Владимир Час назад
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304
Санек 2 часа назад
Часть силикона случайно попала в голову, чем и вызвано увеличение доли мозга. Благодаря этому она осознала, что стала силиконовым одороблом, уступающим практический всем современным куклам из сексшопа.
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2k
Core 2 часа назад
Даже футболист это убожество стеснялся
с резиновой вагиной не принято появляться в обществе
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22k
Андрей 2 часа назад
А как ещё можно воспринимать искусственную бабу? Конечно отпугивает!
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828
Гарри Слепнер 2 часа назад
Не относятся к ней серьезно? Так она сама к себе серьезно не относится. Закомплексованная девчонка делает себе имидж. Но, какой? И она ждёт, что мужчины увидят в ней хранительницу семейного очага? Сделала из себя секскуклу. Только и всего.
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9k
Павел Бреусов 2 часа назад
Так вот ты какая "ф.у.б.л.я", она же самоходная силиконовая установка.
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30k
Опаньки 2 часа назад
есть видео, где она разочаровалась?
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