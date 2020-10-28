"Мужиков отпугивает": модель увеличила грудь до девятого размера и разочаровалась

Помимо нескольких операций по увеличению груди, первую из которых Ивонн сделала в 2013 году, она "поработала" над ягодицами, изменила кое-что на лице. На все эти изменения модель потратила довольно много денег, однако результатами она не вполне довольна. Сейчас девушка страдает по другой причине: хорошие мужчины на нее внимания не обращают, а те, кому она нравится, не годятся для длительных отношений.