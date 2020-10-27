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Как советский пилот поспорил, что посадит самолет вслепую, и убил 69 человек

Как советский пилот поспорил, что посадит самолет вслепую, и убил 69 человек (4 фото)

Автор:
27 октября 2020 17:15
Метки: Куйбышев   самолет   трагедия   
1614
4
Трагедия произошла 34 года назад в аэропорту Куйбышева.
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Метки: Куйбышев   самолет   трагедия   
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18  комментариев
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4k
RomaXz 4 часа назад
Всего шесть лет за убийство 60 человек? Что за бредовый приговор?
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26k
a.fey 10 минут назад
Командир мог сажать самолет "вслепую". Но второй пилот должен был контролировать заход визуально, и в случае неправильного захода взять управление на себя.
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3k
Сергей С 24 минуты назад
Вот так вот наспор
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7k
harlamov 2 часа назад
Да, всегда поражала Советская судебная система. За убийство одного иногда вышак давали, а здесь 6 лет за убийство кучи народа... Ненавижу этот формализм. Иногда человек убивал отморозка спасая семью и все равно получал высшую меру. А тут... Вот нравится мне история как убийца Петлюры был отпущен на свободу француским судом. При чем отмазки кроме той, что Петлюра заслужил смерть, у него не было. Вот это я понимаю дифференцированный подход. Надо каждую ситуацию конкретно разбирать. Иногда убийство во благо. А этот формально нарушил правила управления, а заслуживает вышки.
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92
Nuucha harlamov 2 часа назад
В уголовном законодательстве важно отношение обвиняемого к содеянному, т.е. умысел. В данном случае умысла на лишение жизни 70-ти человек у командира воздушного судна не усмотрели. Была бравада, распи****ство и пренебрежение правилами.
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56k
Опиум для народа 3 часа назад
Немногое найдется хуже слишком уверенного в своей ох"енности профессионала.
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28k
Alex 4 часа назад
Вот урод
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2k
Core 4 часа назад
За такое надо было приговорить к расстрелу
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9k
Паша Эмильевич 4 часа назад
Как можно потом спокойно жить, убив столько человек?
Ладно, если в случае отказа техники, усталости, неопытности...
Но на спор, поставив на кон человеческие жизни?
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2k
RoseM Паша Эмильевич 4 часа назад
Как живет Чубайс?
Горбачев живет, но мучается?
Мучился ли перед смертью Гайдар (Егор)?
А Березовского угрызения совести накрывали?
Может Ельцин с горя умер?

Они осознанно убили миллионы людей. А вы тут из-за пары десятков переживаете...
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1k
Буратино RoseM 3 часа назад
создайте пост про всех перечисленных и резвитесь на здоровье, здесь о другом.
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RoseM Буратино 3 часа назад
Буратино, такой буратино )))))
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11k
робт RoseM 3 часа назад
хоспади кого чубайс то убил опять?
он чтоль заставлял вас ваучер на пузырь "рояля" менять и засыпать бухим в сугробе?
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