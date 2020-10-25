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Равнина Налларбор (Nullarbor Plain) и утесы Банда (Bunda Cliffs)

Равнина Налларбор (Nullarbor Plain) и утесы Банда (Bunda Cliffs) (42 фото)

Автор:
25 октября 2020 18:00
Метки: природа   путешествия   факты   фото   
609
42
Равнина Налларбор (англ. Nullarbor Plain), Австралия — место, где практически нет деревьев, воды, дорог и людей. Налларбор буквально переводится с латинского, как «нет деревьев» (nulla arbor).
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Метки: природа   путешествия   факты   фото   
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Vladimir Taranovich 3 часа назад
спасибо,автор.
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Сергей

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