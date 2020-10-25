Равнина Налларбор (Nullarbor Plain) и утесы Банда (Bunda Cliffs)

К каждой смотровой площадке есть съезд с шоссе, на него указывают таблички со значком фотоаппарата (часто используемый символ в Австралии для обозначения мест смотровых площадок). Так же там есть небольшие парковки, от которых узкие тропинки ведут уже к самой площадке.



Всё это сделано, конечно же, неспроста: во-первых, чтобы обезопасить путешествующих и желающих посмотреть на высокие утесы от падения с этих же утесов вниз; во-вторых, дабы путешествующие не топтали везде и всюду ногами своими и так скудную и бедную флору на равнине Налларбор (Nullarbor plain).