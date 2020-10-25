Равнина Налларбор (Nullarbor Plain) и утесы Банда (Bunda Cliffs)

Равнина Налларбор (англ. Nullarbor Plain), Австралия — место, где практически нет деревьев, воды, дорог и людей. Налларбор буквально переводится с латинского, как «нет деревьев» (nulla arbor).
Аборигенское название этой местности ‘Oondiri’ означает ‘безводный’. Это самый большой в мире единый монолит известняка, занимающий площадь около 200 000 км² и обрывающийся у океана 90-метровым уступом.
Огромная пустынная равнина тянется на 2000 километров с запада на восток, а на севере сменяется Большой Равнина Налларбор пустыней Виктория, где нет не только деревьев, но и вообще какой-либо растительности.
Огромная пустынная равнина тянется на 2000 километров с запада на восток, а на севере сменяется Большой Равнина Налларбор пустыней Виктория, где нет не только деревьев, но и вообще какой-либо растительности.
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“Утесы Банда” (Bunda cliffs) – название это происходит от аборигенов и оно используется в Южной Австралии как альтернатива тому же понятию “Прибрежные утесы Налларбор” (Nullarbor coastal cliffs).
На утесы эти, высота которых в некоторых участках достигает 60-120 м, можно посмотреть со смотровых площадок. Эти смотровые площадки (их несколько) расположены на определенном расстоянии друг от друга вдоль шоссе Eyre Highway между Юклой (Eucla) и сервисной станцией Nullarbor roadhouse.
На утесы эти, высота которых в некоторых участках достигает 60-120 м, можно посмотреть со смотровых площадок. Эти смотровые площадки (их несколько) расположены на определенном расстоянии друг от друга вдоль шоссе Eyre Highway между Юклой (Eucla) и сервисной станцией Nullarbor roadhouse.
К каждой смотровой площадке есть съезд с шоссе, на него указывают таблички со значком фотоаппарата (часто используемый символ в Австралии для обозначения мест смотровых площадок). Так же там есть небольшие парковки, от которых узкие тропинки ведут уже к самой площадке.
Всё это сделано, конечно же, неспроста: во-первых, чтобы обезопасить путешествующих и желающих посмотреть на высокие утесы от падения с этих же утесов вниз; во-вторых, дабы путешествующие не топтали везде и всюду ногами своими и так скудную и бедную флору на равнине Налларбор (Nullarbor plain).
Всё это сделано, конечно же, неспроста: во-первых, чтобы обезопасить путешествующих и желающих посмотреть на высокие утесы от падения с этих же утесов вниз; во-вторых, дабы путешествующие не топтали везде и всюду ногами своими и так скудную и бедную флору на равнине Налларбор (Nullarbor plain).
Кстати, что интересно, у равнины Налларбор (Nullarbor Plain) есть так же альтернативное название - Bunda Plateau(Плато Банда).
Почти что необитаемая западная часть штата Южная Австралия находится на равнине Налларбор (Nullarbor Plain), а равнина эта выходит к утесам Большого Австралийского залива (Great Australian Bight).
Большой Австралийский залив (Great Australian Bight) — крупный открытый залив. Расположен он у центральной и западной части южного побережья Австралии.
Большой Австралийский залив протянулся на восток от Западного мыса в Западной Австралии до Юго-западного мыса на Тасмании.
Протяжённость побережья залива составляет около 1160 км. Главный порт — Аделаида (Adelaide).
Большой Австралийский залив (Great Australian Bight) — крупный открытый залив. Расположен он у центральной и западной части южного побережья Австралии.
Большой Австралийский залив протянулся на восток от Западного мыса в Западной Австралии до Юго-западного мыса на Тасмании.
Протяжённость побережья залива составляет около 1160 км. Главный порт — Аделаида (Adelaide).
Для береговой линии Большого Австралийского залива характерны береговые скалы – утесы, песчаные пляжи и скалистые террасы. В заливе обитает множество акул, особенно в прибрежных водах, а также гладких китов, мигрирующих внутри региона.
Большой Австралийский залив был впервые исследован европейцами в 1627, когда голландский мореплаватель Тиссен проплыл вдоль его западных границ. Позднее побережье было подробно нанесено на карту английским исследователем капитаном Мэтью Флиндерсом в 1802, во время его плавания вокруг Австралийского континента.
Большой Австралийский залив был впервые исследован европейцами в 1627, когда голландский мореплаватель Тиссен проплыл вдоль его западных границ. Позднее побережье было подробно нанесено на карту английским исследователем капитаном Мэтью Флиндерсом в 1802, во время его плавания вокруг Австралийского континента.
Говорят, что эти утесы Банда и сам Большой Австралийский залив вместе с ними очень красиво смотрятся с борта самолета (ёжику понятно, маленького самолета).
Да, кто б знал, что “скучная и почти что безжизненная” равнина Налларбор таит в себе столько интересного и красивого. И это мы только малюсенький процент всех ее красот посмотрели. :) Кстати, слава Богу, за все нашу поездку “туда-обратно” по этой равнине не встретили ни одного животного на дороге, если только эму в кустах.
Да, кто б знал, что “скучная и почти что безжизненная” равнина Налларбор таит в себе столько интересного и красивого. И это мы только малюсенький процент всех ее красот посмотрели. :) Кстати, слава Богу, за все нашу поездку “туда-обратно” по этой равнине не встретили ни одного животного на дороге, если только эму в кустах.
Поездка по шоссе Эйра, проходящему по краю равнины Налларбор, — это путешествие требующее основательной подготовки. На участке длиной в 1200 км (от Норсмана до Сидуны) нет ни поселений-городов, ни природных запасов воды.
Отсутствие цивилизации, угроза возникновения пожаров, “крупногабаритные” дикие животные, которые по ночам любят выходить на шоссе, а также необычные природные ландшафты делают путешествие на машине через Налларбор одним из самых увлекательных и незабываемых приключений на австралийском континенте.
Строго говоря, шоссе Эйра проходит южнее равнины Налларбор (чтобы пересечь ее, садитесь на поезд) и лишь немного заходит на саму равнину на территории Южной Австралии.
Вдоль шоссе на расстоянии 100-200 км расположены так называемые сервисные станции, где можно заправиться бензином, купить еды, перекусить и переночевать. На некоторых бензозаправках есть душевые (иногда бесплатные). В целом же, цены кусаются, но придется раскошелиться, т.к. в округе в паре сотен километров ничего больше нет.
Вдоль шоссе на расстоянии 100-200 км расположены так называемые сервисные станции, где можно заправиться бензином, купить еды, перекусить и переночевать. На некоторых бензозаправках есть душевые (иногда бесплатные). В целом же, цены кусаются, но придется раскошелиться, т.к. в округе в паре сотен километров ничего больше нет.
Первым европейцем, который пересек равнину Налларбор, был английский исследователь Эдвард Джон Эйр. В его честь и был назван хайвей.
Покорение Налларбора оказалось для него чрезвычайно тяжелым. С первого раза оно и вовсе не удалось – ограбленная кочевниками, экспедиция вернулась. Со второй попытки, уже в 1841году, Эйр одолел равнину.
И если в свое время это стало настоящим подвигом, то сегодня пустыню ежедневно пересекают сотни машин.
И если в свое время это стало настоящим подвигом, то сегодня пустыню ежедневно пересекают сотни машин.
Шоссе известно тем, что имеет прямой участок длиной 146 километров – один из самых длинных и прямых в мире. На всем его протяжении установлены знаки об опасности уснуть за рулем.
Кроме того, из-за особой удаленности многих населенных пунктов, на случай возникновения экстренной ситуации, шоссе адаптировано для посадки самолетов.
Через каждые 200-300 километров мелькает соответствующий знак и дорога расширяется в 2 раза. Следующие километр-полтора автомобиль в прямом смысле едет по взлетно-посадочной полосе.
Кроме того, из-за особой удаленности многих населенных пунктов, на случай возникновения экстренной ситуации, шоссе адаптировано для посадки самолетов.
Через каждые 200-300 километров мелькает соответствующий знак и дорога расширяется в 2 раза. Следующие километр-полтора автомобиль в прямом смысле едет по взлетно-посадочной полосе.
В Национальном парке Нулларбор шоссе Эйра проходит вдоль отвесных утесов Банда (Bunda Cliffs). С одной из пяти площадок обозрения, находящихся на утесах, можно увидеть, как южный берег Зеленого континента резко обрывается в морскую пучину. С мая по октябрь в этих защищенных водах выводят потомство австралийские киты.
Отсюда автомагистраль углубляется дальше в пустынные и бескрайние равнины. Чтобы получше исследовать эти края, проделайте 100-километровый путь в северном направлении к отдаленной станции Кук (Cook) на Трансавстралийской железной дороге.
Отсюда автомагистраль углубляется дальше в пустынные и бескрайние равнины. Чтобы получше исследовать эти края, проделайте 100-километровый путь в северном направлении к отдаленной станции Кук (Cook) на Трансавстралийской железной дороге.
Поезд «Индийский-Тихий» регулярно, дважды в неделю, делает здесь остановку, преодолевая самый длинный в мире отрезок прямой железной дороги — 477 км.
В Куке поезд стоит час. Население городка: 5 человек, 1 кошка, 20 куриц, 30 собак-динго, 2 собаки и 3 миллиона мух. Об этом сообщается на «сертификатах» в местной сувенирной лавке.
Южнее по шоссе Эйра, в бухте Фоулера, можно насладиться рыбалкой, а в Пенонге – всегда отличные волны для серфинга. Двигаясь же в сторону Сидуны (Ceduna) по пескам залива Мюрата, отметьте окончание пути сочными устрицами в бухте Опровержения.
Это не шутка! На равнине Налларбор открыта самая большая в мире площадка для гольфа. Состоит она из стандартных 18-ти лунок, но расстояние между ними в среднем около 80 км. Чтобы попасть на следующую стартовую площадку, от которой до лунки метров 500, нужно основательно проехаться.
Первая лунка находится как раз в Сидуне (Ceduna), в штате Южная Австралия, там же в информационном центре и покупается билет, а последняя — в 1365 километрах – в Калгурли (Kalgoorlie), это уже штат Западная Австралия.
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Метки: природа путешествия факты фото
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