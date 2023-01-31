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В сети появились кадры падения метеорита над Красноярском

В сети появились кадры падения метеорита над Красноярском

Автор:
31 января 2023 23:45
Сообщество : Наука
Метки: Красноярский край   видео   метеорит   небесное тело   небо   падение   
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В небе над городом и окрестностями сняли неизвестное небесное тело.

Вечером 31 января над Красноярском пролетело яркое неопознанное небесное тело. Жители предполагают, что это мог быть метеор:

На записи видно, как небесное тело пролетает на жилыми домами. Спустя мгновение оно начинает сгорать в земной атмосфере и взрывается, озаряя ночное небо яркой вспышкой. На кадрах с видеорегистратора автомобиля также можно заметить, что после взрыва метеорит распадается на несколько более мелких осколков.

Очевидцы рассказали, что во время падения метеорита слышали громкие звуки, а некоторые ощутили тряску в своих домах, - пишет Lenta.ru. Предположительно, небесное тело упало в районе Красноярска.

— Мы только вышли из дома, и вдруг как всё блеснуло! Вспышка была голубая во всё небо, но при этом было тихо, — поделилась впечатлениями жительница Красноярска Ирина.

— Было видно сначала зеленое свечение, потом хлопок, даже дома задрожали. Многие жители Кедрового и близлежащих населенных пунктов ощутили также толчок. Люди в непонятках: что-то произошло, — рассказала NGS24.RU жительница Кедрового Ольга.

Очень хорошо яркую вспышку следа метеорита было видно за городом:

Директор обсерватории СибГУ Сергей Веселков написал у себя на странице во «ВКонтакте», что это был довольно крупный болид.

Источник:

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Метки: Красноярский край   видео   метеорит   небесное тело   небо   падение   
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8  комментариев
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5k
jfk 4 часа назад
ну, как тут без бессмертного
Ссылка youtu.be
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6k
Алексей 24 минуты назад
А через две недели, 15 февраля, 10 лет, как прилетел Челябинский метеорит! Не забыли?
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10k
Zемляк 2 часа назад
Болид, только крупный.
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454
Dima Udo 6 часов назад
Ну все, началось!!!!
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63
unclejohn 8 часов назад
в 2014-ом или 2015-ом, не помню точно, на новый год, вышел на балкон покурить. И тут летит он. Зелёный метеорит. С востока на запад, высоту не приметил, но велико, и, на грани слышимости, буп.
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95k
parallax 8 часов назад
Вообще-то метеор. Метеорит - это который достиг земли, а этот сгорел в атмосфере.
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230
Николай Пауков 9 часов назад
Хлопка не было? =)))
На самом деле по видео не понимаю расстояние. Сколько метров или километров от поверхности он развалился?
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193
ruslan d 9 часов назад
красиво )
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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