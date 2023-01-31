В сети появились кадры падения метеорита над Красноярском

Очевидцы рассказали, что во время падения метеорита слышали громкие звуки, а некоторые ощутили тряску в своих домах, - пишет Lenta.ru. Предположительно, небесное тело упало в районе Красноярска.

— Мы только вышли из дома, и вдруг как всё блеснуло! Вспышка была голубая во всё небо, но при этом было тихо, — поделилась впечатлениями жительница Красноярска Ирина.