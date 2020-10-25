Не все евреи ненавидели германский нацизм первой половины 20-го века.
Знакомьтесь - любимица Гитлера, активная пропагандистка 3-го Рейха, еврейка, Лени Рифеншталь!
Знакомьтесь - любимица Гитлера, активная пропагандистка 3-го Рейха, еврейка, Лени Рифеншталь!
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Если в спокойной Америке, в безопасном Голливуде, киношники, типа еврея Чарли Чаплина, могли безнаказанно потешаться над далёким заморским диктатором и стряпать комедии, с юмором, достойным бродячего цирка, класса пинок + падение = смех, то в логове тирана, в нацистской Германии, дела обстояли иначе.
Тут евреям светили гетто, газовые камеры, концлагеря или... всемирная слава и лавры классика чёрно-белого кинематографа.
Тут евреям светили гетто, газовые камеры, концлагеря или... всемирная слава и лавры классика чёрно-белого кинематографа.
Немецкая красотка еврейского происхождения Ле́ни Рифеншталь (Helene Berta Amalie Riefenstahl), смогла выжить в нацистской мясорубке, завести знакомства на самой верхушке 3-го Рейха, получать госзаказы и субсидии лично от Адольфа Гитлера, снимать фильмы, прославляющие арийское превосходство. Она пережила крах фашизма в Европе, умудрилась не попасть на Нюрбергский процесс,получить приличную работу после войны, и до самой старости, Лени занималась любимым делом - снимала. Но уже, по большей части, фото.
Правда уже в Африке. И не красоту арийских сверхчеловеков, а красоту нубийских туземцев Судана. Для глянцевых западных журналов.
Она объездила весь мир, получила огромное количество наград, и в 2003-м, через две недели после своего 101-го дня рождения, умерла дома в собственной постели.
Правда уже в Африке. И не красоту арийских сверхчеловеков, а красоту нубийских туземцев Судана. Для глянцевых западных журналов.
Она объездила весь мир, получила огромное количество наград, и в 2003-м, через две недели после своего 101-го дня рождения, умерла дома в собственной постели.
Но мировая слава к ней пришла незадолго до Второй Мировой Войны. Её ленты "Триумф воли" 1934 года, про съезд гитлеровской партии, и "Олимпия" 1938 года, про XI летние Олимпийские игры в Берлине, были удостоены, как национальных премий, так и международных призов.
Позже, в 1956 году, голливудское жюри назвало «Олимпию» одним из десяти лучших фильмов мира. Он стал образцом для многих спортивных фильмов и репортажей.
Позже, в 1956 году, голливудское жюри назвало «Олимпию» одним из десяти лучших фильмов мира. Он стал образцом для многих спортивных фильмов и репортажей.
И если в "Триумфе..." современному зрителю смотреть особо нечего, ну, парадные колонны нацистов, ну, лающий с трибуны, истеричный Гитлер, то "Олимпию" стоит посмотреть, как минимум студентам ВГИКа, в качестве учебного пособия. Над картиной работало 170 человек. Фильм "делали" более двух лет. Многие технологии съёмки были применены впервые в мире. Камеру для подводной съёмки, рельсовый операторский кран до этого не использовал даже Голливуд.
Фильм "Олимпия" состоит из двух частей; «Праздник народов» и «Праздник красоты».
Как пишет незабвенная Вики: "Лейтмотивами обеих частей фильма стали состязание, красота и гармония. Его эстетика соответствовала фильмам о партийных съездах. Патетический голос диктора, героизация спортсменов, общий пафос и монументальная символика работали на тот образ Германии, который её национал-социалистические руководители хотели создать у мировой общественности по случаю Олимпийских игр".
Но, не смотря на царившую в те годы в Германии расистскую идеологию, в фильме не отражены политические веянья правящей верхушки страны. Он посвящён силе, ловкости, грации, красоте спортивного, подтянутого тела олимпийца. В кадре представлены атлеты из разных стран, всех рас и цветов кожи. Олимпийский дух в чистом, не окрашенном национальными предрассудками, виде.
Как пишет незабвенная Вики: "Лейтмотивами обеих частей фильма стали состязание, красота и гармония. Его эстетика соответствовала фильмам о партийных съездах. Патетический голос диктора, героизация спортсменов, общий пафос и монументальная символика работали на тот образ Германии, который её национал-социалистические руководители хотели создать у мировой общественности по случаю Олимпийских игр".
Но, не смотря на царившую в те годы в Германии расистскую идеологию, в фильме не отражены политические веянья правящей верхушки страны. Он посвящён силе, ловкости, грации, красоте спортивного, подтянутого тела олимпийца. В кадре представлены атлеты из разных стран, всех рас и цветов кожи. Олимпийский дух в чистом, не окрашенном национальными предрассудками, виде.
Только красота физической культуры, прошедшая через года и ставшая классикой и образцом для подражания.
Впервые была задана высокая планка спортивно-репортажной съёмки. Всё снималось в "живую", с настоящими спортсменами, на настоящих олимпийских соревнованиях. За исключением нескольких, "сыгранных" специально для фильма, сцен.
Самым результативным участником тех далёких, предвоенных игр, стал легкоатлет из США Джесси Оуэнс. Негр. Он завоевал 4 золотых медали. И это тоже отражено в этом фильме. Без купюр. Без демагогии о низших расах.
Создание фильма курировал лично рейхс-министр пропаганды Гебельс. Как Лени удалось "протащить" не окрашенную в нацистские цвета картину, снятую на деньги Рейха, - до сих пор остаётся загадкой. Личное знакомство с Гитлером или авторитет "мэтра пропаганды", заработанный ранее, на съёмках "Победы веры", "Триумфа воли" и "Дня свободы - Наш вермахт"?
В немногочисленных послевоенных интервью, Лени Рифеншталь, так и не дала прямого ответа на этот вопрос. Известно лишь одно - картина вышла, получила призы, как у нацистов, так и на Венецианском кинофестивале. Лени не пострадала, не сгинула в застенках гестапо за не патриотичное творение. Просто продолжила свой творческий путь, оставаясь живым классиком, на чью работу ориентировались новые поколения мастеров художественного изображения спортивного тела.
Именно в честь этого фильма, международный конкурс культа тела, был назван "Мистер Олимпия".
В немногочисленных послевоенных интервью, Лени Рифеншталь, так и не дала прямого ответа на этот вопрос. Известно лишь одно - картина вышла, получила призы, как у нацистов, так и на Венецианском кинофестивале. Лени не пострадала, не сгинула в застенках гестапо за не патриотичное творение. Просто продолжила свой творческий путь, оставаясь живым классиком, на чью работу ориентировались новые поколения мастеров художественного изображения спортивного тела.
Именно в честь этого фильма, международный конкурс культа тела, был назван "Мистер Олимпия".
В принципе, все её фильмы, а их более десятка, есть в свободном доступе, с русским переводом, в этих самыхваших интернетах.
Можете поискать сами. Но на "Олимпию" ссылочку оставлю.
Йу-туп. 3часа 24 минуты, Если кто осилит полностью - отпишитесь
.
Осторожно!
В фильме присутствует нацистская символика и лично Гитлер!
А что поделать? Такова история 11-х летних олимпийских игр: проводились в Берлине, открывал Гитлер. Многие спортивные делегации, на параде в честь открытия, кидают "зиги". Вот и посмотрите на двуличных будущих "союзничков".
Спойлер: СССР в тех играх не участвовал. Немцы набрали больше всех медалей - 89. Второе место заняли США - 56. Третье - Венгры - 16.
https://youtu.be/NCFg5TFBfqU?t=17
Можете поискать сами. Но на "Олимпию" ссылочку оставлю.
Йу-туп. 3часа 24 минуты, Если кто осилит полностью - отпишитесь
.
Осторожно!
В фильме присутствует нацистская символика и лично Гитлер!
А что поделать? Такова история 11-х летних олимпийских игр: проводились в Берлине, открывал Гитлер. Многие спортивные делегации, на параде в честь открытия, кидают "зиги". Вот и посмотрите на двуличных будущих "союзничков".
Спойлер: СССР в тех играх не участвовал. Немцы набрали больше всех медалей - 89. Второе место заняли США - 56. Третье - Венгры - 16.
https://youtu.be/NCFg5TFBfqU?t=17
Авторский пост
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Метки: Лени Рифеншталь! кино и немцы яавтор
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"Своё первое погружение с аквалангом и камерой для подводной съёмки Лени совершила в 1974 году, в возрасте 72 лет (для получения лицензии ей пришлось скрыть свой настоящий возраст. В общей сложности, за время работы над фильмом она совершила почти две тысячи погружений."
А что "она не пострадала" - достаточно посмотреть даты ее работ.
1938: «Olympia» «Олимпия»
Teil 1: «Fest der Völker» часть первая «Праздник народов»
Teil 2: «Fest der Schönheit» часть вторая «Праздник красоты»
1954: «Tiefland» «Долина»
2002: «Impressionen unter Wasser» «Коралловый рай»