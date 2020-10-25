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Кино и немцы

Кино и немцы (11 фото)

Автор:
25 октября 2020 08:42
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Лени Рифеншталь!   кино и немцы   яавтор   
746
11
Не все евреи ненавидели германский нацизм первой половины 20-го века.
Знакомьтесь - любимица Гитлера, активная пропагандистка 3-го Рейха, еврейка, Лени Рифеншталь!
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Метки: Лени Рифеншталь!   кино и немцы   яавтор   
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9  комментариев
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7k
Kucher 3 часа назад
Вот только еврея Чаплина с его "балаганным юмором" помнят и любят до сих пор. А о еврейке Рифеншталь упоминают только прицепом к третьему Рейху, и помнят её далеко не все.
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14k
Александр Сучков Полчаса назад
А при чем тут Арнольд Шварценнегер на последнем фото? Он тоже в этом фильме играл?)))
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12k
minim3 Полчаса назад
В каком авторитетном источнике можно прочитать о принадлежности Рифеншталь к еврейской нации?
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6k
Alex Djeff minim3 13 минут назад
Тоже не нашёл. Брат воевал и погиб в 44-м в Литве. Откуда автор высосал эту информацию?
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11k
Corvus Corax Час назад
Лени Рифеншталь была гениальна. Советую, кроме "Олимпии" и "Голубого света", еще "Коралловый рай".
"Своё первое погружение с аквалангом и камерой для подводной съёмки Лени совершила в 1974 году, в возрасте 72 лет (для получения лицензии ей пришлось скрыть свой настоящий возраст. В общей сложности, за время работы над фильмом она совершила почти две тысячи погружений."
А что "она не пострадала" - достаточно посмотреть даты ее работ.
1938: «Olympia» «Олимпия»
Teil 1: «Fest der Völker» часть первая «Праздник народов»
Teil 2: «Fest der Schönheit» часть вторая «Праздник красоты»
1954: «Tiefland» «Долина»
2002: «Impressionen unter Wasser» «Коралловый рай»
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118k
Игорь 2 часа назад
Только не говорите, что вы не знали, что Гитлер сам, по крови, еврей.
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14k
Александр Сучков Игорь Полчаса назад
хер там. евреем был его ОТЧИМ Алоиз Шикльгрубер , так что по крови адольфик не был евреем.
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