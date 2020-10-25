Создание фильма курировал лично рейхс-министр пропаганды Гебельс. Как Лени удалось "протащить" не окрашенную в нацистские цвета картину, снятую на деньги Рейха, - до сих пор остаётся загадкой. Личное знакомство с Гитлером или авторитет "мэтра пропаганды", заработанный ранее, на съёмках "Победы веры", "Триумфа воли" и "Дня свободы - Наш вермахт"?

В немногочисленных послевоенных интервью, Лени Рифеншталь, так и не дала прямого ответа на этот вопрос. Известно лишь одно - картина вышла, получила призы, как у нацистов, так и на Венецианском кинофестивале. Лени не пострадала, не сгинула в застенках гестапо за не патриотичное творение. Просто продолжила свой творческий путь, оставаясь живым классиком, на чью работу ориентировались новые поколения мастеров художественного изображения спортивного тела.

Именно в честь этого фильма, международный конкурс культа тела, был назван "Мистер Олимпия".