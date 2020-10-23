"Не может быть!" - у кого самые интересные роли? Личное мнение

23 октября 1975 года, сорок пять лет назад на экраны вышла великолепная комедия Леонида Гайдая "Не может быть!", снятая по произведениям Михаила Зощенко.
Этим фильмом Гайдай завершил своеобразную трилогию экранизаций классиков советских сатиры и юмора довоенного периода (Ильф и Петров - Булгаков - Зощенко). И, к сожалению, этот фильм стал последним большим и неоспоримым успехом великого режиссёра. Но в данной статье мы это обсуждать не будем.
Зощенко — тяжёлый писатель для экрана, его неповторимый язык больше подходит для эстрады, чем для кино. Экранизировали его редко, а удачно — ещё реже. Считаю, что "Не может быть!" — лучшая экранизация.
Кстати, если вторая и третья новеллы основаны на рассказах, то первая, "Преступление и наказание" — это пьеса. И она уже была экранизирована задолго до Гайдая. Впервые по ней сняли фильм в 1940 году, ещё при жизни Михаила Михайловича. К сожалению, на экраны тот фильм тогда не вышел.
Но сегодня мы — о "Не может быть!"
Это, пожалуй, самая "звёздная" комедия Гайдая — потому что здесь наибольшее количество "звёзд" кино на квадратный метр. Все актёры замечательные, превосходно играют. Но есть у меня личное наблюдение, с которым вы, возможно, не согласитесь. Ещё раз уточню — мнение моё личное.
Я считаю, что хоть все актёры великолепны, всё же в каждой из новелл есть один, который играет круче других. Возможно, это из-за того, что персонаж наиболее интересный.
В первой новелле — Вячеслав Невинный.
Это был новый для Гайдая актёр (но не новый для кинематографа). Образ хитрого и ушлого братца, работающего продавцом пива, получился настолько ярким, что стал одной из самых популярных ролей Невинного. Безусловно, добавила интереса и прикольная песенка "Губит людей не пиво".
Невинный замечательно сработался с Гайдаем, и с 1975 по 1980 год снимался во всех его фильмах (ещё были "Инкогнито из Петербурга" и "За спичками").
Во второй новелле, "Забавное приключение", главная "звезда" — конечно, Олег Даль. Здесь — просто его бенефис! Он тоже, как и Невинный, был новым актёром для Гайдая, и тоже великолепно вписался в команду! Талантливый, романтичный, но при этом нервный и пугливый артист Барыгин-Амурский — лучшая комедийная роль Олега Ивановича, непохожая на всё то, что он играл до и после.
Жаль, что сотрудничество Даля и Гайдая не продолжилось. Леонид Иович приглашал Олега на роль Хлестакова, но он отказался. Мне кажется, что с Далем тот фильм получился бы лучше...
А самым ярким персонажем "Свадебного происшествия" считаю папашу, которого гениально сыграл Георгий Вицин. Он тут вроде и не главный герой, но для меня именно этот персонаж — самый интересный.
Кстати, сначала Гайдай предложил эту роль другому любимому актёру — Юрию Никулину, но тот отказался. Я очень люблю Юрия Владимировича, но никто не воплотил бы этот образ лучше Вицина.
Казалось бы, очередной выпивающий индивидуум. Сколько их уже играл Вицин до этого фильма, и сколько ещё сыграет после!
Но алкаши Вицина не похожи друг на друга, и даже в комедиях у каждого — своя драма.
Папаша из "Не может быть!" — человек из другой эпохи, он не может принять современную действительность, в которой нет "романтизма". "Грубый век. Грубые нравы. Романтизьму нет. Не дают человеку спокойно жить!"
Его жена рада скорее выдать дочь замуж, неважно за кого, лишь бы сплавить, и чтобы жених до свадьбы не узнал о всех её детях. Папа — единственный, кого не устраивает такая быстрая свадьба (три дня знакомы). Он понимает, что это неправильно, не по-людски.
И даже будучи в стельку пьяным, он, услышав, что жених не может узнать свою невесту, произносит: "Мне, как отцу, оскорбительно слышать". И в отместку подшучивает над Володькой, указав ему не на дочь, а на жену Ивана Израилевича.
В общем, это не такой простой образ, каким он кажется на первый взгляд!
А кто в этом фильме больше всего нравится вам?
Источник:
- Николаса Кейджа - в Супермены!
- 12 актеров, которые не получили наград за свои знаковые роли
- Супергерои на съемочной площадке: наша служба и опасна, и трудна
- 10 актеров, которые стали заложниками одной роли
- 30 актеров, которые сыграли героев гораздо младше своего реального возраста
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Мамуля,у которой мальчик и три
девочки?! Ещё лучше!Ни за что!"