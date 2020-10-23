"Не может быть!" - у кого самые интересные роли? Личное мнение

Зощенко — тяжёлый писатель для экрана, его неповторимый язык больше подходит для эстрады, чем для кино. Экранизировали его редко, а удачно — ещё реже. Считаю, что "Не может быть!" — лучшая экранизация.

Кстати, если вторая и третья новеллы основаны на рассказах, то первая, "Преступление и наказание" — это пьеса. И она уже была экранизирована задолго до Гайдая. Впервые по ней сняли фильм в 1940 году, ещё при жизни Михаила Михайловича. К сожалению, на экраны тот фильм тогда не вышел.

Но сегодня мы — о "Не может быть!"

Это, пожалуй, самая "звёздная" комедия Гайдая — потому что здесь наибольшее количество "звёзд" кино на квадратный метр. Все актёры замечательные, превосходно играют. Но есть у меня личное наблюдение, с которым вы, возможно, не согласитесь. Ещё раз уточню — мнение моё личное.

Я считаю, что хоть все актёры великолепны, всё же в каждой из новелл есть один, который играет круче других. Возможно, это из-за того, что персонаж наиболее интересный.

В первой новелле — Вячеслав Невинный.

Это был новый для Гайдая актёр (но не новый для кинематографа). Образ хитрого и ушлого братца, работающего продавцом пива, получился настолько ярким, что стал одной из самых популярных ролей Невинного. Безусловно, добавила интереса и прикольная песенка "Губит людей не пиво".

Невинный замечательно сработался с Гайдаем, и с 1975 по 1980 год снимался во всех его фильмах (ещё были "Инкогнито из Петербурга" и "За спичками").