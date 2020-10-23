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"Не может быть!" - у кого самые интересные роли? Личное мнение

"Не может быть!" - у кого самые интересные роли? Личное мнение (4 фото + 1 видео)

Автор:
23 октября 2020 13:35
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   роли   
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23 октября 1975 года, сорок пять лет назад на экраны вышла великолепная комедия Леонида Гайдая "Не может быть!", снятая по произведениям Михаила Зощенко.
Этим фильмом Гайдай завершил своеобразную трилогию экранизаций классиков советских сатиры и юмора довоенного периода (Ильф и Петров - Булгаков - Зощенко). И, к сожалению, этот фильм стал последним большим и неоспоримым успехом великого режиссёра. Но в данной статье мы это обсуждать не будем.

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Метки: актеры   кино   роли   
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18k
Слепой Пью 4 часа назад
В первой новелле гениально сыграл поросенок!
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vvv 2 часа назад
Лучшая роль у Филиппова
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190k
Северное сияние 2 часа назад
В первый раз, когда смотрел "Не может быть", момент с прищепками убил меня наповал. Хохотал просто до колик в животе.

Ссылка www.youtube.com
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2k
Rodaslav 3 часа назад
Уберите, говорю, психическую, а то жениться перестану.(С)
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39k
Максим Т. Rodaslav 2 часа назад
"Ах, это моя невеста?
Мамуля,у которой мальчик и три
девочки?! Ещё лучше!Ни за что!"
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21k
Е-Лена 3 часа назад
Да - пожалуй, соглашусь с автором. Все там играли прекрасно, но выделенные им актеры - всё-таки выделялись. )))
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11k
Yasen_Perec 4 часа назад
"Не может быть!" - у кого самые интересные роли? Личное мнение
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42k
RusLAN Yasen_Perec 4 часа назад
Пятничная тема!
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Ухалус Посовиномус Yasen_Perec 4 часа назад
Ну конечно был романтизьм, закуска!
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