Червону руту - не шукай вечорами

Аленький цветочек или цветёт ли на самом деле папоротник.
Как нас разводит Википедия - единственный источник "достоверной" информации.
Копнём факты, лежащие на поверхности?
Не сочтите это за научное эссе. В данной статье я пытаюсь разобраться, действительно ли цветок папоротника это заблуждение наших, незнакомых с ботаникой, тёмных предков или сказка может стать былью?
Не нужно относиться к этому слишком серьёзно, это, всё-таки, развлекательный пост!
;)
Как нас разводит Википедия - единственный источник "достоверной" информации.
Копнём факты, лежащие на поверхности?
Не сочтите это за научное эссе. В данной статье я пытаюсь разобраться, действительно ли цветок папоротника это заблуждение наших, незнакомых с ботаникой, тёмных предков или сказка может стать былью?
Не нужно относиться к этому слишком серьёзно, это, всё-таки, развлекательный пост!
;)
Родина Аленького цветочка Карпаты?
Нас, с детства, учили - папоротник размножается спорами и цвести он не может физически!
Все легенды и поверья народов Центральной и Восточной Европы - это миф. Сказка.
Про цветок, исполняющий желания, указывающий клады, дающий способность понимать язык животных и становиться невидимым - можно даже и не мечтать! Ни в ночь на Ивана Купалу, ни в остальные ночи.
У западных славян есть подробные инструкции, как можно заполучить этот волшебный цветочек, именуемый в Карпатах Червоной (красной) Рутой.
Правда карпатскую Руту, учёные относят не к мифологическим цветущим папоротникам, а к вполне реальному, ни чем не примечательному, растению Ру́та души́стая, или Ру́та паху́чая (лат. Rúta graveólens), цветущему мелкими зеленовато-жёлтыми соцветиями и никаких волшебно-фантастических ассоциаций не вызывающему.
Все легенды и поверья народов Центральной и Восточной Европы - это миф. Сказка.
Про цветок, исполняющий желания, указывающий клады, дающий способность понимать язык животных и становиться невидимым - можно даже и не мечтать! Ни в ночь на Ивана Купалу, ни в остальные ночи.
У западных славян есть подробные инструкции, как можно заполучить этот волшебный цветочек, именуемый в Карпатах Червоной (красной) Рутой.
Правда карпатскую Руту, учёные относят не к мифологическим цветущим папоротникам, а к вполне реальному, ни чем не примечательному, растению Ру́та души́стая, или Ру́та паху́чая (лат. Rúta graveólens), цветущему мелкими зеленовато-жёлтыми соцветиями и никаких волшебно-фантастических ассоциаций не вызывающему.
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Как поймать за хвост Птицу Счастья.
Но вернёмся к способам стать всемогущим...
В ночь на Ивана Купалу, нужно абсолютно голым,без факелов и фонарей, углубиться в лесную чащу, где не будет слышно деревенских петухов и собак, и читая вслух заговор*, ждать полуночи. Ровно в полночь расцветёт, ярким огненным светом, освещая всё вокруг, один единственный цветок. Его нужно сорвать, прижать к груди и, не оглядываясь, вернуться домой.
Во время ритуала, вся близживущая нечисть, будет тебе мешать всеми силами. Звать голосами родных, пугать видениями, насылать кошмары. Если отвлечёшься, ответишь, оглянешься или испугаешься - можешь сойти с ума, лишиться дара речи, а то и вовсе сгинуть или помереть.
Так что, опасное это дело, ходить за Аленьким цветочком!
Аксаков, кстати, в своей сказке "Аленький цветочек", объединил эпос о Цветке Папоротника и сказания о Финисте-Ясном Соколе. Затруднив, тем самым, поиски правды будущим поколениям изыскателей. ;))
* Для интересующихся подробностями:
"Встану я помолясь, ветрам поклонясь, из окна в окна, из дверей в двери, от матицы за околицу. Лесом черным корявым, полем спящим непаханным, лугом Велесовым, к морю синему. У того моря стоит, бел-горюч камень Алатырь, не на земле, не на небе. Тому камню поклонюсь, испрошу, сделай ты меня, добра молодца, незримым, чтобы мог я папороть-цветок добыть и остаться на пути десном..."
Текст длинный, весь не помню. Полную версию я слышал, лет сорок назад, на Кубани от станичных бабушек. В этих ваших интернетах - не встречал
В ночь на Ивана Купалу, нужно абсолютно голым,без факелов и фонарей, углубиться в лесную чащу, где не будет слышно деревенских петухов и собак, и читая вслух заговор*, ждать полуночи. Ровно в полночь расцветёт, ярким огненным светом, освещая всё вокруг, один единственный цветок. Его нужно сорвать, прижать к груди и, не оглядываясь, вернуться домой.
Во время ритуала, вся близживущая нечисть, будет тебе мешать всеми силами. Звать голосами родных, пугать видениями, насылать кошмары. Если отвлечёшься, ответишь, оглянешься или испугаешься - можешь сойти с ума, лишиться дара речи, а то и вовсе сгинуть или помереть.
Так что, опасное это дело, ходить за Аленьким цветочком!
Аксаков, кстати, в своей сказке "Аленький цветочек", объединил эпос о Цветке Папоротника и сказания о Финисте-Ясном Соколе. Затруднив, тем самым, поиски правды будущим поколениям изыскателей. ;))
* Для интересующихся подробностями:
"Встану я помолясь, ветрам поклонясь, из окна в окна, из дверей в двери, от матицы за околицу. Лесом черным корявым, полем спящим непаханным, лугом Велесовым, к морю синему. У того моря стоит, бел-горюч камень Алатырь, не на земле, не на небе. Тому камню поклонюсь, испрошу, сделай ты меня, добра молодца, незримым, чтобы мог я папороть-цветок добыть и остаться на пути десном..."
Текст длинный, весь не помню. Полную версию я слышал, лет сорок назад, на Кубани от станичных бабушек. В этих ваших интернетах - не встречал
Заговор противников сказок и мифов! Будьте бдительны - мошенники продают, под видом семян Аленького цветочка, семена обычной Áster améllus! :))
Современные борцы с тёмным языческим прошлым делают всё, чтоб мы не смогли завладеть древнеславянским артефактом! )))
Посмотрите, что пишет нам современный и неоспоримый Светоч Знаний - Википедия Непререкаемая:
- "Купальская Ночь: Ива́н Купа́ла (Ива́нов день, Купальская ночь) — народный праздник восточных славян, посвящённый летнему солнцестоянию и наивысшему расцвету природы и отмечаемый 24 июня (7 июля)". (С) Вики.
Обратите внимание, летнее солнцестояние, нонешние ученные умы перенесли с 22 июня, когда Гитлер, сильно замороченный на астрологии, напал на Советский Союз, на 24 -е. И даже, видимо для неоязычников, сильно чтущих отсчёт по старому стилю, ещё на две недели позже, на 7 июля! Так выглядит достовернее!
На астрономию плевать! Все эти апогеи-перигеи, движении по эклиптике - заумные и неприличные слова!
Что же пишут о главном герое сегодняшнего повествования в самой правдивой энциклопедии?
- "Современные папоротники — одни из немногих древнейших растений, сохранивших значительное разнообразие, сопоставимое с тем, что было в прошлом. Папоротники сильно различаются по размерам, жизненным формам, жизненным циклам, особенностям строения и другим особенностям." (С) Вики.
- "Папоротники размножаются спорами и вегетативно (вайями, корневищами, почками, афлебиями и так далее). Кроме этого, для папоротников характерно и половое размножение как часть их жизненного цикла." (С) Вики.
То есть, разнообразие по всем параметрам, для папоротников - явление нормальное и вариант "полового размножения", с цветками, пестиками и тычинками, в принципе, у какой-нибудь редкой формы, возможен?
- "Внешний облик их настолько характерен, что люди обычно называют всех их одинаково — «папоротники»" (С) Вики.
Запомним эти слова, про характерный внешний вид, они нам пригодятся, чуть позже...
- "В славянской мифологии цветок папоротника наделялся магическими свойствами, хотя на самом деле папоротники не цветут." (С) Вики.
Тут Вики ссылается на авторитетные источники:
- Травина И. В. Большая энциклопедия живой природы. — М.: Росмэн, 2008. — С. 114.
- Зимина Т. А. Папоротник.
Правда, переход по ссылке говорит, что "Запрашиваемая Вами страница не была найдена".
Посмотрите, что пишет нам современный и неоспоримый Светоч Знаний - Википедия Непререкаемая:
- "Купальская Ночь: Ива́н Купа́ла (Ива́нов день, Купальская ночь) — народный праздник восточных славян, посвящённый летнему солнцестоянию и наивысшему расцвету природы и отмечаемый 24 июня (7 июля)". (С) Вики.
Обратите внимание, летнее солнцестояние, нонешние ученные умы перенесли с 22 июня, когда Гитлер, сильно замороченный на астрологии, напал на Советский Союз, на 24 -е. И даже, видимо для неоязычников, сильно чтущих отсчёт по старому стилю, ещё на две недели позже, на 7 июля! Так выглядит достовернее!
На астрономию плевать! Все эти апогеи-перигеи, движении по эклиптике - заумные и неприличные слова!
Что же пишут о главном герое сегодняшнего повествования в самой правдивой энциклопедии?
- "Современные папоротники — одни из немногих древнейших растений, сохранивших значительное разнообразие, сопоставимое с тем, что было в прошлом. Папоротники сильно различаются по размерам, жизненным формам, жизненным циклам, особенностям строения и другим особенностям." (С) Вики.
- "Папоротники размножаются спорами и вегетативно (вайями, корневищами, почками, афлебиями и так далее). Кроме этого, для папоротников характерно и половое размножение как часть их жизненного цикла." (С) Вики.
То есть, разнообразие по всем параметрам, для папоротников - явление нормальное и вариант "полового размножения", с цветками, пестиками и тычинками, в принципе, у какой-нибудь редкой формы, возможен?
- "Внешний облик их настолько характерен, что люди обычно называют всех их одинаково — «папоротники»" (С) Вики.
Запомним эти слова, про характерный внешний вид, они нам пригодятся, чуть позже...
- "В славянской мифологии цветок папоротника наделялся магическими свойствами, хотя на самом деле папоротники не цветут." (С) Вики.
Тут Вики ссылается на авторитетные источники:
- Травина И. В. Большая энциклопедия живой природы. — М.: Росмэн, 2008. — С. 114.
- Зимина Т. А. Папоротник.
Правда, переход по ссылке говорит, что "Запрашиваемая Вами страница не была найдена".
Если папоротник цветёт, есть ли у него плоды?
Да что мы всё о цветках да о цветках?
Давайте вспомним, как выглядят сами папоротники с их "характерным внешним обликом", который ни с чем не спутать? Ну, если только с пальмой?
Давайте вспомним, как выглядят сами папоротники с их "характерным внешним обликом", который ни с чем не спутать? Ну, если только с пальмой?
Гигантские растения из группы древовидных папоротников во многом определяли облик планеты в конце палеозойской — начале мезозойской эры.
Кстати, а современные пальмы, не родственники тех, древовидных папоротников из мезозоя?
Да нет! Показалось!
Не может папоротник ни цвести, ни плодоносить!
Бред!
Кокосовую пальмы даже в отдельный вид выделили, чтоб сохранит легенду о бесплодности папоротников:
- "Коко́совая па́льма (лат. Cōcos nucifēra) — растение семейства Пальмовые (Арековые); единственный вид рода Cocos." (С) Вики.
Ну так как же, всё-таки выглядят современные папоротники не в жарких тропиках?
Да нет! Показалось!
Не может папоротник ни цвести, ни плодоносить!
Бред!
Кокосовую пальмы даже в отдельный вид выделили, чтоб сохранит легенду о бесплодности папоротников:
- "Коко́совая па́льма (лат. Cōcos nucifēra) — растение семейства Пальмовые (Арековые); единственный вид рода Cocos." (С) Вики.
Ну так как же, всё-таки выглядят современные папоротники не в жарких тропиках?
Это оно же, но постарше... Что-то оно нам напоминает своим "характерным внешним обликом"... Никак не могу вспомнить...
Цветущий папоротник? Наконец-то его нашли? Это не фотошоп? Нет! Фиг вам! Это ... Барабанная дробь!.. МАК!!! Птеридофиллум!
- "Птеридофиллум: Pteridophyllum racemosum — вид цветковых растений, единственный в монотипном роде Птеридофиллум (лат. Pteridophyllum) семейства Маковые (лат. Papaveraceae)." (С) Вики.
Мак. Мак у которого от мака нет НИ-ЧЕ-ГО!
- "Перисторассечённые листья птеридофиллума напоминают "вайи" (полулистья-полустебли. прим. автора поста) папоротников, за что род и получил своё название (признак, нехарактерный для маковых).
Мелкие белые или жёлтые цветки собраны в метельчатое соцветие.
Тычинок всего 4, что является редкостью для маковых.
Пыльцевые зёрна с двумя бороздками, что также является исключением. Кроме перисторассечённых листьев и сильно редуцированного андроцея, от остальных маковых он отличается также отсутствием млечного сока и числом хромосом... ...Система APG III, однако, всё же включает его в состав маковых." (С) Вики.
Каждой строчкой, каждым предложением этого официального ботанического описания, Вики утверждает, что это НЕ мак.
Родина мака - засушливые степи Средней Азии. Жара и солнце! В лесу маки не растут! А вот папоротники, как раз, живут в тени и при повышенной влажности.
НО!
Наука сказала, что папоротники - цвести не имеют права, поэтому это не папоротник. Это мак. Или подсолнух. Или крапива.
Мак. Мак у которого от мака нет НИ-ЧЕ-ГО!
- "Перисторассечённые листья птеридофиллума напоминают "вайи" (полулистья-полустебли. прим. автора поста) папоротников, за что род и получил своё название (признак, нехарактерный для маковых).
Мелкие белые или жёлтые цветки собраны в метельчатое соцветие.
Тычинок всего 4, что является редкостью для маковых.
Пыльцевые зёрна с двумя бороздками, что также является исключением. Кроме перисторассечённых листьев и сильно редуцированного андроцея, от остальных маковых он отличается также отсутствием млечного сока и числом хромосом... ...Система APG III, однако, всё же включает его в состав маковых." (С) Вики.
Каждой строчкой, каждым предложением этого официального ботанического описания, Вики утверждает, что это НЕ мак.
Родина мака - засушливые степи Средней Азии. Жара и солнце! В лесу маки не растут! А вот папоротники, как раз, живут в тени и при повышенной влажности.
НО!
Наука сказала, что папоротники - цвести не имеют права, поэтому это не папоротник. Это мак. Или подсолнух. Или крапива.
Хорошо, что ещё не все славяне, слепо верят Википедии и чтут свои, может и не состоятельные, с точки зрения Карла Линнея, народные традиции и сказания.
В Белоруссии выпустили памятную монету "Купалье"
Памятные монеты "Купалле" ("Купалье")
Введены в обращение: 15 июля 2004 года
Дизайн: С. Заскевич, Беларусь
Чеканка: ЗАО "Литовский монетный двор", Вильнюс, Литва
Серебряная, проба серебра: 925
номинал: 20 рублей
масса монеты: 33,62 г
масса серебра в чистоте: 31,1 г
качество: монета оксидирована со вставкой (синтетический кристалл)
диаметр: 38,61 мм
тираж: 3 000 шт.
Отпускные цены без футляра – 37 рублей 42 копейки
В Белоруссии выпустили памятную монету "Купалье"
Памятные монеты "Купалле" ("Купалье")
Введены в обращение: 15 июля 2004 года
Дизайн: С. Заскевич, Беларусь
Чеканка: ЗАО "Литовский монетный двор", Вильнюс, Литва
Серебряная, проба серебра: 925
номинал: 20 рублей
масса монеты: 33,62 г
масса серебра в чистоте: 31,1 г
качество: монета оксидирована со вставкой (синтетический кристалл)
диаметр: 38,61 мм
тираж: 3 000 шт.
Отпускные цены без футляра – 37 рублей 42 копейки
Авторский пост
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Ну, значит, зёрна упали не в бесплодную почву...
--
Так же и в украинском языке существует «червона рута»[13] (рододендрон миртолистный)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Червона_рутаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Червона_рута
(Мамины сказки)
Давно знаю.