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Червону руту - не шукай вечорами

Червону руту - не шукай вечорами (17 фото)

Автор:
22 октября 2020 04:43
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Аленький цветочек   цветок папоротника   червона рута   яавтор   
264
17
Аленький цветочек или цветёт ли на самом деле папоротник.
Как нас разводит Википедия - единственный источник "достоверной" информации.
Копнём факты, лежащие на поверхности?
Не сочтите это за научное эссе. В данной статье я пытаюсь разобраться, действительно ли цветок папоротника это заблуждение наших, незнакомых с ботаникой, тёмных предков или сказка может стать былью?
Не нужно относиться к этому слишком серьёзно, это, всё-таки, развлекательный пост!
;)
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Метки: Аленький цветочек   цветок папоротника   червона рута   яавтор   
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Курык Марий™ 3 часа назад
Слямзил темку для поста из давешних коментов?

Ну, значит, зёрна упали не в бесплодную почву...
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190k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 52 минуты назад
Папоротник? Точно?
--
Так же и в украинском языке существует «червона рута»[13] (рододендрон миртолистный)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Червона_рутаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Червона_рута

Папоротник? Точно? -- Так же и в украинском языке существует «червона рута»[13] (рододендрон миртолистный)
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15k
scorpick 2 часа назад
Вся деревня собралась на склоне берега реки. Там, за рекой, далеко в лесу горел костёр. Необычный, синий свет поднимался волнами выше макушек деревьев. Папоротник цветёт! Мужики уже оставили все попытки. По одному, парами, и даже небольшими группами они переходили мост и углублялись в ночную чащу. Чтобы возвратиться ни с чем. Беспричинный, животный ужас сковывал тело и захватывал душу по мере приближения к источнику света. На берег пришёл кузнец. Посмотрев немного на голубой костёр далеко в лесу, сунув за пояс топор, он пошёл по мосту. Вскоре стена леса поглотила его фигуру. Больше его никогда не видели.
(Мамины сказки)
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−42
Norma Palleres 2 часа назад
В октябре прошлого года моя пожилая мать кашляла месяц.  1 ноября я получил письмо.  Мой парикмахер сказал, что его лечили два месяца.  Я кашлял перед тем, как несколько коллег тоже кашляли.  Хотя это и беспокоит, но в конце концов все же пинает ногами.
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−30
quanwang he 2 часа назад
Американские интернет - пользователи опубликовали в твиттере содержание: есть видеоверсии, что вирус Covid - 19 был создан летом 2019 года в Форт - детрике, Фредерик, Мэриленд, на военных объектах США. затем (случайно или намеренно) распространилась в китай.
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719
Лёха 3 часа назад
Вики- гамно. Пишут все,кому не лень. Всё,что только может всплыть в больном воображении.

Давно знаю.
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