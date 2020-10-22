Червону руту - не шукай вечорами

Современные борцы с тёмным языческим прошлым делают всё, чтоб мы не смогли завладеть древнеславянским артефактом! )))



Посмотрите, что пишет нам современный и неоспоримый Светоч Знаний - Википедия Непререкаемая:



- "Купальская Ночь: Ива́н Купа́ла (Ива́нов день, Купальская ночь) — народный праздник восточных славян, посвящённый летнему солнцестоянию и наивысшему расцвету природы и отмечаемый 24 июня (7 июля)". (С) Вики.



Обратите внимание, летнее солнцестояние, нонешние ученные умы перенесли с 22 июня, когда Гитлер, сильно замороченный на астрологии, напал на Советский Союз, на 24 -е. И даже, видимо для неоязычников, сильно чтущих отсчёт по старому стилю, ещё на две недели позже, на 7 июля! Так выглядит достовернее!

На астрономию плевать! Все эти апогеи-перигеи, движении по эклиптике - заумные и неприличные слова!





Что же пишут о главном герое сегодняшнего повествования в самой правдивой энциклопедии?



- "Современные папоротники — одни из немногих древнейших растений, сохранивших значительное разнообразие, сопоставимое с тем, что было в прошлом. Папоротники сильно различаются по размерам, жизненным формам, жизненным циклам, особенностям строения и другим особенностям." (С) Вики.



- "Папоротники размножаются спорами и вегетативно (вайями, корневищами, почками, афлебиями и так далее). Кроме этого, для папоротников характерно и половое размножение как часть их жизненного цикла." (С) Вики.



То есть, разнообразие по всем параметрам, для папоротников - явление нормальное и вариант "полового размножения", с цветками, пестиками и тычинками, в принципе, у какой-нибудь редкой формы, возможен?



- "Внешний облик их настолько характерен, что люди обычно называют всех их одинаково — «папоротники»" (С) Вики.



Запомним эти слова, про характерный внешний вид, они нам пригодятся, чуть позже...



- "В славянской мифологии цветок папоротника наделялся магическими свойствами, хотя на самом деле папоротники не цветут." (С) Вики.

Тут Вики ссылается на авторитетные источники:

- Травина И. В. Большая энциклопедия живой природы. — М.: Росмэн, 2008. — С. 114.

- Зимина Т. А. Папоротник.

Правда, переход по ссылке говорит, что "Запрашиваемая Вами страница не была найдена".