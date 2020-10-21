Куда уходит детство...подборка лучших ретро-фотографий, лучшего времени-нашего советского детства, времени, которого уже не будет...

Весной пускали кораблики по ручьям...мокрые, с красными от холода руками, но такие счастливые приходили домой и получали от родителей люлей за то, что опять вся одёжа хоть выжимай и никто не думал о том, что мы можем простудится, не бежал в аптеку, не отпаивали нас горячим чаем с мёдом..и мы не простужались!