Куда уходит детство...подборка лучших ретро-фотографий, лучшего времени-нашего советского детства, времени, которого уже не будет...

Давайте отвлечёмся от политики и вспомним вместе с Вами наше детство пришедшееся на 60-80-е годы, лучшие годы в нашей жизни и в жизни страны в целом. Посвящается всем, кто родился в СССР....
В деревне...кто у бабушки, кто у родственников, я часто проводил лето у родных в деревне. До сих пор помню-первый солнечный лучик, бьющий из окна, мычание коров и целый букет запахов-парного молока, свежего хлеба и разнотравья.
Вот такие мы были придурки- на спор лизали языками железный столб в мороз...а что было потом, я думаю объяснять не стоит...кто жил в то время тот знает
Зимой гоняли в хоккей вдоль улицы
Играли в чехарду в любой мороз и без варежек
А летом на великах..причём проехать до ближайшего озера искупаться пару-тройку десятков км было делом обычным и ежедневным
Даже девчонки не отставали от мальчишек...эту ручную мини-карусель чтобы раскрутить, требовалось немало усилий
Весной пускали кораблики по ручьям...мокрые, с красными от холода руками, но такие счастливые приходили домой и получали от родителей люлей за то, что опять вся одёжа хоть выжимай и никто не думал о том, что мы можем простудится, не бежал в аптеку, не отпаивали нас горячим чаем с мёдом..и мы не простужались!
А чё это вы тут делаете...шпанята
Всё таки тянуло нас к различным лужам, особенно хороши были большие, не пересыхающие лужи, где летом заводились головастики и жуки-плавунцы
С ног до головы в снегу и опять попадет от родителей
Девчонки одни и не боятся..ночь, темень
По мужски открыто к девочке подкатывает
Шпана или хулиганы, как их тогда называли и все их боялись-ведь они такие смелые-курят при всех
Иногда родители брали нас с собой на море
Это без комментариев
Нам было ужасно любопытно что пьют взрослые
Помните вот такие космические горки были во дворах
И просто деревянные
А дома нас ждал незатейливый, но очень вкусный обед
Мы с детства были приучены делать что то своими руками-поделки из шишек, например
Будущая Софья Ковалевская
Без комментариев
Соки в трехлитровых банках..банки потом мыли и солили в них на зиму огурцы и помидоры
Старшаки
Мы, повзрослев, гоняли на вылазки и тоже считались старшаками
Мопед-верх мечтаний! Зато теперь можно повыпендриваться перед мелюзгой.
Без комментариев
Ну когда уже мама наговорится
Дотрынделась..как собачку на поводок..за косу
Живое общение...никакого инета
Как только мы не носили портфели
Какая девушка!
Бабули гуляли с внуками
Тянем-потянем
Мальчики-зайчики
Педальная лошадка
Первое сентября...все нарядные, учителя утопают в астрах и гладиолусах
Для кого то первый раз в первый класс, а для других в последний раз в десятый класс...блин девочки такие все ногастые и грудастые и это в 16 лет! Наверно от плохого и скудного питания)))
Мы целыми днями пропадали на речке и никто нас не терял
Фотокружок...мы все были записаны в различные кружки
Посиделки у старшаков
В походе
Последний звонок
Многодетный отец
Зима..настоящая
Ну а летом в жару было клёво под струями поливальной машины
Вызвали на педсовет...страшно было пипец!
Недаром наш народ самый читающий в мире
Дворовый футбол
И хлебушек был очень вкусным
Бесились по всякому
Макулатуру сдавали
Из рогаток стреляли
Этот видать наказан
Новый Год был самым лучшим праздником...мандарины, ёлка а под ней обязательно подарок
А летом улицы городов пустели
Вся детвора разъезжалась кто куда-кто в пионерлагерь, кто в деревню..чтобы осенью вернуться и с новыми силами взяться за очередной учебный год
Источник:
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Вспомнил детство.