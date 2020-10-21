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Куда уходит детство...подборка лучших ретро-фотографий, лучшего времени-нашего советского детства, времени, которого уже не будет...

Куда уходит детство...подборка лучших ретро-фотографий, лучшего времени-нашего советского детства, времени, которого уже не будет... (61 фото)

Автор:
21 октября 2020 23:10
Метки: детство   ретро   фото   
893
61

Давайте отвлечёмся от политики и вспомним вместе с Вами наше детство пришедшееся на 60-80-е годы, лучшие годы в нашей жизни и в жизни страны в целом. Посвящается всем, кто родился в СССР....

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Метки: детство   ретро   фото   
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5  комментариев
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15k
Олег 9 часов назад
Это не чехарда. Это "Слон" или "Кочерга". Комменты к фото без души написаны. Мне кажется, писал человек, родившийся позднее, чем были сделаны фотографии...
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4k
Иван 3 часа назад
Совкодрочеры хуже либералов.
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7k
albedo 7 часов назад
Автор, спасибо!!!
Вспомнил детство.
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48
Мимокрокодил 8 часов назад
Послушайте песню "Земляничные поляны" группы Мифы.
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18k
Слепой Пью Мимокрокодил 3 часа назад
У Антона Лирника "У меня было детство!" Куда лучше и точнее про нас!
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