Словно простыня из лоскутков: Барле — город 20 эксклавов

Этот географический дурдом произошёл из-за особенностей региона, когда этими территориями владели крупные землевладельцы. Сначала одни были вассалами других, а потом вассальная зависимость пропала. Сумятицу внесла революция в Нидерландах, когда южные провинции (ныне Бельгия) остались под властью Габсбургов, а северные получили независимость (Нидерланды). Это если коротко. А если чуть подробнее, то читайте далее. В XII веке эта местность была болотистой. В 1198 году Генрих I, герцог Брабантский, передал часть земель Годфриду Шотенскому, лорду Бреды. Хендрик сохранил земли, которые платили ему ренту. Территория, которую сохранил Хендрик, теперь является частью Бельгии. Территория, отданная Готфриду, сейчас находится в Нидерландах.