Словно простыня из лоскутков: Барле — город 20 эксклавов

Сегодня речь пойдёт о двух городах Бенилюкса, расположенных территориально на границах двух государств. Первый город — это Барле. А второй — Вурен. Но о втором населённом пункте читайте в отдельном посте.
Граница между государствами не проходит одной сплошной чертой через весь город. Барле — это эксклав Бельгии, расположенный в Нидерландах. И получается так, что дом или квартал могут быть или бельгийским, или нидерландским. Бельгийский дом может соседствовать с нидерландским, а тот в свою очередь опять с бельгийским. На карте лучше видны государственные границы. Жёлтым цветом выделена территория бельгийского Барле, а светло-жёлтым — территория нидерландского Барле.
Бельгийский Барле также именуют Барле-Хертог
В бельгийском Барле проживает 2306 человек.
Нидерландский Барле называют Барле-Нассау
В нидерландском Барле проживает 6727 человек.
Как так-то?
Этот географический дурдом произошёл из-за особенностей региона, когда этими территориями владели крупные землевладельцы. Сначала одни были вассалами других, а потом вассальная зависимость пропала. Сумятицу внесла революция в Нидерландах, когда южные провинции (ныне Бельгия) остались под властью Габсбургов, а северные получили независимость (Нидерланды). Это если коротко. А если чуть подробнее, то читайте далее. В XII веке эта местность была болотистой. В 1198 году Генрих I, герцог Брабантский, передал часть земель Годфриду Шотенскому, лорду Бреды. Хендрик сохранил земли, которые платили ему ренту. Территория, которую сохранил Хендрик, теперь является частью Бельгии. Территория, отданная Готфриду, сейчас находится в Нидерландах.
У Баарле-Хертога и Баарле-Нассау есть бургемейстер (мэр). В каждом городе есть свой избранный городской совет, и в каждом есть полицейский участок. В каждом городе есть своя церковь. В некоторых областях два городских совета могут сотрудничать. Они создали совместный совет, чтобы следить за такими штуками, как электричество, вода и газ, техническое обслуживание шоссе и вывоз мусора. Граница была окончательно определена только в 1995 году.
Оба совета также финансируют совместный культурный центр, в котором находится объединенная библиотека. Культурный центр имеет два официальных входа. Через здание проходит международная граница. Голландский вход находится по адресу: 7 Pastoor de Katerstraat. Бельгийский вход находится по адресу: 5 Pastoor de Katerstraat. Туристический офис входит в состав голландского и бельгийского туристических советов.
Голландское торговое право распространяется на голландские части города. Бельгийские законы о торговле применяются к бельгийской части города. Различия в законах долгое время поощряли контрабанду, но европейская интеграция, особенно с 1993 года, сделала её менее актуальной. После Второй мировой войны многие люди контрабандой переправляли масло из Нидерландов в Бельгию.
В наше время многие люди все еще покупают фейерверки в Бельгии и переправляют их контрабандой в Нидерланды.
Особенностью Бельгийского Барле является то, что город де-факто представляет собой скопище анклавов. Государственная граница между Барле-Хертог и нидерландской коммуной Барле-Нассау проходит через кварталы и отдельные дома и разделяет Барле-Хертог на 24 отдельных участка — основное поселение, 20 эксклавов, окружённых территорией Нидерландов и три участка, примыкающих к бельгийской территории. Семь нидерландских эксклавов находятся внутри бельгийской территории (внутри основного поселения и самого большого эксклава).
Вы бы хотели жить в таком городке?
Источник:
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