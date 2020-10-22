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Словно простыня из лоскутков: Барле — город 20 эксклавов

Словно простыня из лоскутков: Барле — город 20 эксклавов (14 фото)

Автор:
22 октября 2020 10:53
Сообщество : ФотоМир
Метки: Барле   Барле-Нассау   Барле-Хертог   Бельгия   нидерланды   разделённые города   эксклавы   
1128
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Сегодня речь пойдёт о двух городах Бенилюкса, расположенных территориально на границах двух государств. Первый город — это Барле. А второй — Вурен. Но о втором населённом пункте читайте в отдельном посте.

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Метки: Барле   Барле-Нассау   Барле-Хертог   Бельгия   нидерланды   разделённые города   эксклавы   
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