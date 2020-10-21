"Останови, молю Бога! Помогите! Помогите!"Какая-то странная жесть. В Оренбурге водитель отказался выпускать из машины пассажиров — мать с сыном, — и у пацана случилась истерика.

Таксист довез до конечной точки пассажиров. Женщина платить...