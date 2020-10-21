После скандала таксист записал видео, на котором рассказала, что не собирался причинять пассажирам вред.

— Я хотел отвезти их на тот адрес, куда мне выпал новый заказ. Думал, я их там оставлю, чтобы эта функция бесплатного катания у них не прокатила, чтобы в любом случае они раскошелились на другое такси, — рассказал Видади.





Пассажирка же обратилась в полицию, сейчас проводится проверка. Как водиться, в сети пользователи уже разделились на два лагеря: за таксиста и против него. Одни уверяют, что он сделал правильно. Если не хотят платить - сами виноваты, зачем в такси без денег садиться. Более того, женщина слишком уж спокойна к истерике сына, значит привыкла.

Другие встали на сторону матери. "Ну неужели сложно было остановиться то уже? Неужели 200 рублей важнее, чем здоровье и психика ребёнка, который уже в натуральной истерике!", - пишут пользователи сети.

Так много вопросов и так мало ответов. Проблема в том, что ситуация нам известна только со слов таксиста.