В Оренбурге произошёл очень неоднозначный скандал в такси. По заявлению водителя, пассажиры отказались платить за проезд и он заблокировал двери, что прокатить их до точки следующего заказа. При этом женщина была пьяна, а мальчик и вовсе впал в истерики. Мнения пользователей сети разделились.
Громкий скандал произошёл в Оренбурге накануне. По словам таксиста Видади, пассажиры отказались оплачивать проезд и закатили истерику. Сначала выпившая мать с сыном сели в машину с собакой, хотя не указали её в комментариях. Таксист закрыл на это глаза и повёз их по адресу. Приехав к точке назначения, женщина отказалась оплачивать заказ и пыталась покинуть машину. Тогда Видади заблокировал двери и повёз пассажиров на точку следующего заказа. Пассажирам же он сказал, что везёт их загород. Как только автомобиль начал движение, мальчик схватил водителя за шею и стал угрожать, а после впал в истерику и принялся кричать на всю машину. Женщина при этом была невозмутима, и звонила старшему сыну с требованием вызвать полицию. В разгар скандала женщина стала бить стекло автомобиля руками и ногами, что разозлило водителя — и он остановился. Открыв дверь, таксист выкинул из машины женщину с собакой и мальчика.
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После скандала таксист записал видео, на котором рассказала, что не собирался причинять пассажирам вред.
— Я хотел отвезти их на тот адрес, куда мне выпал новый заказ. Думал, я их там оставлю, чтобы эта функция бесплатного катания у них не прокатила, чтобы в любом случае они раскошелились на другое такси, — рассказал Видади.
Пассажирка же обратилась в полицию, сейчас проводится проверка. Как водиться, в сети пользователи уже разделились на два лагеря: за таксиста и против него. Одни уверяют, что он сделал правильно. Если не хотят платить - сами виноваты, зачем в такси без денег садиться. Более того, женщина слишком уж спокойна к истерике сына, значит привыкла.
Другие встали на сторону матери. "Ну неужели сложно было остановиться то уже? Неужели 200 рублей важнее, чем здоровье и психика ребёнка, который уже в натуральной истерике!", - пишут пользователи сети.
Так много вопросов и так мало ответов. Проблема в том, что ситуация нам известна только со слов таксиста.
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х"й работать заставишь и наказать нельзя.
А вырастет из этой личинки такая же оп"зденевшая от безнаказанности копия-мамаша.
Шли бы пешком.
Попытка похищения малолетнего...
А вот как таксистам в такой ситуации поступать?
Таксист довез до конечной точки пассажиров. Женщина платить...
Тупо.
Нужно было вернуть на то место, где взял ))). Молча.
А по теме: таксист не имел права так делать.
"Сообщите диспетчеру.
Вызовите службу охраны, если таковая имеется в вашей службе такси.
Не открывайте багажник и не выдавайте багаж пассажиру до тех пор, пока он не расплатится с вами."
Чурка оборзел. Я так думаю.
Пушной зверек
а пацана жалко, и пёсег наверное там абасрался..
Хитрожопых надо наказывать хитрожопыми методами!