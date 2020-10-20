Осеннее обострение: неадекватная женщина устроила стриптиз в уральской поликлинике

Пациентка пришла на флюорографию. Но очередь была длинной, она заскучала и решила раздеться. С кем не бывает?
В одной из поликлиник города Сатки Челябинской области неадекватная женщина в очереди на флюорографию устроила стриптиз.
Очевидцы горячего танца решили, что женщина находится под воздействием наркотиков. Но как оказалось, у девушки, похоже, случилось осеннее обострение - она состоит на учете у психиатра.
"Инцидент произошел утром 19 октября, в холле поликлиники было много посетителей, детей не было. Для пациентки очень оперативно вызвали наряд полиции и медиков, чтобы они приняли меры. Женщина состоит на учете у диспансерном учете психиатра и периодически проходит лечение в стационаре", - рассказали в районной больнице, где произошел инцидент.
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Кстати, многие жители Сатки рассказали, что знают эту женщину как исключительно хорошего и доброго человека и потребовали удалить ролик.
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(тот ли это случай, давайте умолчим, мало ли что ей вкололи...)
наверняка не ведает что творит
Согласен. Жалко человека, больного...