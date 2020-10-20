Осеннее обострение: неадекватная женщина устроила стриптиз в уральской поликлинике

В одной из поликлиник города Сатки Челябинской области неадекватная женщина в очереди на флюорографию устроила стриптиз.





Очевидцы горячего танца решили, что женщина находится под воздействием наркотиков. Но как оказалось, у девушки, похоже, случилось осеннее обострение - она состоит на учете у психиатра.





"Инцидент произошел утром 19 октября, в холле поликлиники было много посетителей, детей не было. Для пациентки очень оперативно вызвали наряд полиции и медиков, чтобы они приняли меры. Женщина состоит на учете у диспансерном учете психиатра и периодически проходит лечение в стационаре", - рассказали в районной больнице, где произошел инцидент.