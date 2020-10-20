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Осеннее обострение: неадекватная женщина устроила стриптиз в уральской поликлинике

Осеннее обострение: неадекватная женщина устроила стриптиз в уральской поликлинике (2 фото + 1 видео)

Автор:
20 октября 2020 16:26
Сообщество : Жить в России
Метки: Сатка   видео   поликлиника   стриптиз   
2537
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Пациентка пришла на флюорографию. Но очередь была длинной, она заскучала и решила раздеться. С кем не бывает?

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Метки: Сатка   видео   поликлиника   стриптиз   
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16  комментариев
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60k
HundeBeißer2 2 часа назад
Счас всех старух и пенсионеров разгонит с очереди и пойдет первая. Учитесь, господа...
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7
Вася с ложкой 20 минут назад
Это больной человек ...И пост с этого делать не очень красиво .
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3k
schmubu Вася с ложкой 5 минут назад
а лайкодрочерам пох на чём лайкодрочить. ради плюсиков и собственную мать в инет выложат, уроды моральные...
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10k
VM Varga 39 минут назад
Осеннее обострение: неадекватная женщина устроила стриптиз в уральской поликлинике
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46k
alertol Час назад
Если красивая женщина не стесняется своего тела, и ещё и красиво танцует, это вовсе не повод для осуждения.

(тот ли это случай, давайте умолчим, мало ли что ей вкололи...)
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2k
Decapitated Headbanger alertol Полчаса назад
Если поинтересуешься психиатрией(отставим в сторону тот факт, что она всё ещё не является доказательной медициной) то узнаешь, что есть определённый процент инженеров, экономистов и просто умных адекватных людей, у которых, по разным причинам, бывают срывы и они превращаются в абсолютных неадекватов. Их определяют в стационар, и доводят до искуственной ремиссии, на несколько лет максимум, они живут нормальной жизнью до следующего "обострения", и они ничего не могут с этим сделать, и только понимающие люди могут им помочь и поддержать в такие периоды. Жуткая тема
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9k
котегRUS Час назад
бедная женщина..
наверняка не ведает что творит
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Аня Час назад
Над больными глумиться это скотство. И да, никто не застрахован.
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Prostovopros Аня Час назад
Ни над кем глумиться не нужно. И кто насколько болен и врачи ответить не могут.
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17k
Аня Prostovopros 17 минут назад
Над психически больными изгаляться это тварство в большей степени, от здорового и ответку можно словить, а они как дети, беззащитные по сути. Бывают и буйные, но я сейчас про данный случай. Мерзко.
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30k
Опаньки Час назад
что-то люди не оценили этого перфоманса
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12k
Ligov 2 часа назад
*Кстати, многие жители Сатки рассказали, что знают эту женщину как исключительно хорошего и доброго человека и потребовали удалить ролик.*
Согласен. Жалко человека, больного...
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1k
rider2 2 часа назад
Вот что недо ....х делает с человеком)
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