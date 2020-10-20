Дональд Трамп пожалел 20 долларов для церкви в Лас-Вегасе

Но подавляющее большинство восприняло ролик с "жадным" Трампом вполне адекватно. Прагматизм президента им понятен: ведь, во-первых, сколько церковь не корми, все равно в карман смотрит, а во-вторых, политик уже получил поддержку церкви ее и благословение на победу в грядущих выборах. Зачем платить больше?



В общем, подавляющее большинство пользователей Сети отнеслось к ролику с юмором. А как еще? Общее настроение комментариев было примерно таким:





"И он попросил квитанцию, чтобы получить налоговый вычет".

"Он уже много лет не платит Федеральных налогов, а теперь платит церкви 60 баксов, чтобы она проголосовала за него... Вот это пример разделения церкви и государства",





"Трамп смотрит на свои купюры и шепчет им: "Вы мой единственный Бог"".