Дональд Трамп пожалел 20 долларов для церкви в Лас-Вегасе

Миллиардера обвинили в скупердяйстве: он отсчитал несколько купюр и внезапно задумался, - видимо, о том, что церкви жирно будет, и часть денег спрятал в карман. Ведь какая разница сколько жертвовать, если уже получил благословление на победу в выборах...
В США продолжается предвыборная гонка и за кандидатами в президенты сейчас наблюдают с повышенным вниманием. Действующий президент Америки Дональд Трамп, известный своими экстравагантными высказываниями и выходками, вновь удивил пользователей Сети. Телевизионщики засняли, как миллиардер, находясь в евангелической церкви в Лас-Вегасе, нехотя, "с жабой на душе", жертвует деньги религиозной организации.
Политик посетил церковь, расположенную в Лас-Вегасе, в понедельник, 19 октября. Во время сбора пожертвований, он достал несколько двадцатидолларовых купюр, напряженно их пересчитал и, видимо, решил, что сумма слишком велика, и как минимум одну купюру припрятал обратно в карман.
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Многие избиратели, пользователи Сети и СМИ, не питающие любви к действующему президенту уже обвинили его в жадности. А политические противники Трампа в противовес его маленькой жадности, отвечают невиданной щедростью - накануне миллиардеры пожертвовали в "комитет Линкольна" миллион долларов. Эти средства богатые противники президента намеренны потратить на предотвращении победы Трампа.
Но подавляющее большинство восприняло ролик с "жадным" Трампом вполне адекватно. Прагматизм президента им понятен: ведь, во-первых, сколько церковь не корми, все равно в карман смотрит, а во-вторых, политик уже получил поддержку церкви ее и благословение на победу в грядущих выборах. Зачем платить больше?
В общем, подавляющее большинство пользователей Сети отнеслось к ролику с юмором. А как еще? Общее настроение комментариев было примерно таким:
"И он попросил квитанцию, чтобы получить налоговый вычет".
"Он уже много лет не платит Федеральных налогов, а теперь платит церкви 60 баксов, чтобы она проголосовала за него... Вот это пример разделения церкви и государства",
"Трамп смотрит на свои купюры и шепчет им: "Вы мой единственный Бог"".
Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года. Однако 30 миллионов граждан Америки решили проголосовать досрочно и уже отдали свои голоса за кандидатов. Власти отмечают огромный интерес жителей страны к грядущим выборам.
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