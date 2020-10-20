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Дональд Трамп пожалел 20 долларов для церкви в Лас-Вегасе

Дональд Трамп пожалел 20 долларов для церкви в Лас-Вегасе (3 фото + 1 видео)

Автор:
20 октября 2020 15:56
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Трамп   видео   жадность   пожертвование   цеквовь   
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Миллиардера обвинили в скупердяйстве: он отсчитал несколько купюр и внезапно задумался, - видимо, о том, что церкви жирно будет, и часть денег спрятал в карман. Ведь какая разница сколько жертвовать, если уже получил благословление на победу в выборах...

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Метки: Трамп   видео   жадность   пожертвование   цеквовь   
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8  комментариев
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19k
Батончик с маком 23 минуты назад
да лучше выкинуть чем всяким сектантам давать
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Доктор Джонс 4 минуты назад
Неправильно вообще всё сделал... Надо было все купюры обратно в карман спрятать...
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a.fey 13 минут назад
Во гад. Двадцатку решил у себя в кармане оставить. Мог бы и отдать. Лень что ли потом в банкомат сходить.
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77
im240 18 минут назад
именно по этому он и миллиардер
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4k
Nobody Noname 18 минут назад
О чём пост? Что он не дал всю пачку бабок? Потому он и миллионер
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7k
Mauritanien 19 минут назад
Красава!
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10k
Taximaxi Полчаса назад
Молодец! Неуй посредникам отстёгивать .
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36k
Нанук Паналык Полчаса назад
Дональд Трамп пожалел 20 долларов для церкви в Лас-Вегасе
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