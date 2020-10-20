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На турецкую Анталью обрушился мощный ураган с градом

На турецкую Анталью обрушился мощный ураган с градом (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 октября 2020 15:06
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: 360подмосковье   Анталья   в мире   видео   град   турция   ураган   
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На турецкую провинцию Анталья обрушился мощнейший ураган. Шквалистый ветер срывал крыши с домов, валил деревья и опрокидывал плохо закрепленные конструкции.

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Метки: 360подмосковье   Анталья   в мире   видео   град   турция   ураган   
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