На турецкую Анталью обрушился мощный ураган с градом

На турецкую провинцию Анталья обрушился мощнейший ураган. Шквалистый ветер срывал крыши с домов, валил деревья и опрокидывал плохо закрепленные конструкции.
В результате разгула стихии погибла 28-летняя местная жительница. На устранение всех последствий и оценку нанесенного ущерба уйдет еще несколько дней.
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