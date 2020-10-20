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Прикольные и смешные картинки

Прикольные и смешные картинки (25 фото)

Автор:
20 октября 2020 08:36
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: картинки   прикол   юмор   
2438
25
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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.

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Метки: картинки   прикол   юмор   
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47  комментариев
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7k
Ден Час назад
Комментарий к фото
Дед небось, всю пенсию отдал
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5k
Самка Хорька 5 минут назад
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Ссылка youtu.be
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230
Николай 9 минут назад
Комментарий к фото
все дела сделать нельзя, в процессе появляются всё новые и новые
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1k
Дайно Морана Полчаса назад
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Так вот откуда пошло выражение: "Скурить букварь"
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8k
Rihovich Полчаса назад
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Неужели склероз? Я опять, уже в третий раз сначала пса увидел!
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190
Вася Полчаса назад
Комментарий к фото
Гжегож Бженчишчикевич
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33k
Андрей Бертон 38 минут назад
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Ссылка coub.com
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33k
Андрей Бертон 41 минуту назад
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А меня на работе был коллега - Андрей, как то в табеле увидел что он - Арнольд.
А также есть родная тётка, она всю жизнь была т. Тоня, а в документах она - Татьяна. Просто дед когда записывал её, не увидел разницы между Антониной и Татьяной.
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13k
Мария Коненкова Андрей Бертон 3 минуты назад
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А у меня бабушка была Акилина Петровна. Всю жизнь и все знали её как Елену. В итоге Акилиной была только в паспорте и осталась на могильном памятнике.
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8k
Бендер Родригес 44 минуты назад
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- ты водку с каким соком смешивать будешь?
- с желудочным.
(С) баш
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33k
Андрей Бертон 45 минут назад
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Ссылка coub.com
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10k
Хреноффф 48 минут назад
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то есть, муж все номера телефона перебирает, а не только те, что в памяти? Удачи трудолюбивому Отелло
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19k
Сибиряк 51 минуту назад
Точно аптека?
вроде выглядит как аптека
Точно аптека? вроде выглядит как аптека
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3k
Regerald 55 минут назад
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Бедный муж, такой хренью приходится заниматься...
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9k
alexis 57 минут назад
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Лидеры- это деу, особенно Матиз.
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7k
Андрей Ватрушкин 57 минут назад
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Ссылка youtu.be
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7k
Андрей Ватрушкин Час назад
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Нигер прописался на Фишках.
Ссылка youtu.be
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15k
nobody® Час назад
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Главное, что стабильность в стране. Стабильно репостят картинку, стабильно комментарии каждый раз те же
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15k
nobody® Час назад
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Через какое-то время наступит привыкание: да это муляж, нафиг скорость скидывать...
А это уже будет настоящий ребёнок, и на месте стоять он не станет.
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33k
Андрей Бертон nobody® Час назад
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Эта идея не для местных, такие фигуры ставиться в местах где дети часто переходят дорогу. Местные это и так знают и если не идиоты, сами притормаживают. Те кто находится тут - проездом, не знают о детях. А ведь не все дети одеты в яркую одежду и стоят возле проезжей части. Смысл в том, что водитель увидит фигуру и притормозит и не собьет ребенка, который выскочит на дорогу.
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6k
Izrin Maria Час назад
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Папу Аскольда категорически не понимаю.
На своей шкуре попробовав, так дочке с именем удружить!
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7k
Андрей Ватрушкин Час назад
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Ссылка youtu.be
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1k
Тимур Экгардт Час назад
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Параша Кутаквротбердыева
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